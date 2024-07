Operadora de saúde premium vira referência na prevenção a doenças cardiovasculares

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Segundo dados recentes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, um brasileiro morre a cada 90 segundos por problemas no coração. O Ministério da Saúde alerta que essas doenças são responsáveis por cerca de 30% dos óbitos anuais, o que significa aproximadamente 400 mil vidas perdidas no país.

Com 14 milhões de brasileiros sofrendo de complicações cardiovasculares, muitos especialistas afirmam que grande parte das mortes são evitáveis. A prevenção e o cuidado, incluindo a detecção precoce e o controle rigoroso de fatores de risco como tabagismo, má alimentação, sedentarismo, consumo excessivo de álcool, hipertensão, diabetes, dislipidemias e obesidade, são fundamentais para reverter esse quadro.

Diante desse cenário preocupante, é um imenso desafio desenvolver programas efetivos de prevenção e tratamento. Um dos destaques do setor é o programa Personal System, criado pela Care Plus, operadora de saúde líder no mercado premium que atua nas frentes de Medicina, Dental, Ocupacional e Prevenção e que, desde 2016, faz parte do grupo Bupa, presente em mais de 190 países e responsável pelo cuidado de mais de 50 milhões de beneficiários em todo o mundo. Criado em 1999, o Personal System oferece cuidado preventivo e já se tornou uma referência na área, servindo de modelo para outras operadoras de saúde.

Como funciona o Personal System?

Há 25 anos no mercado, o programa da Care Plus é pioneiro e funciona por meio de uma equipe multidisciplinar, composta por endocrinologistas, nutricionistas, psicólogos e enfermeiros, que atuam de forma integrada para promover a saúde e o bem-estar dos beneficiários.

A operadora faz campanhas recorrentes nas empresas para incentivar a adesão ao programa e identificar possíveis beneficiários. Os participantes recebem acompanhamento exclusivo, com consultas presenciais e virtuais e suporte contínuo por meio de ligações e mensagens.

Além disso, outros benefícios, como verba academia, parcerias com empresas de alimentos saudáveis e grupos de corrida e auxílio para aquisição de insulina, são algumas das vantagens para apoiar no cuidado dos pacientes.

A eficácia da ação integrada promovida pela empresa é comprovada pelos números divulgados recentemente. Mais de 24,7 mil pessoas foram beneficiadas, atingindo um índice de satisfação de 93%, considerado zona de excelência. No que diz respeito à adesão ao tratamento de hipertensão arterial sistêmica (HAS), 92% dos pacientes seguem o tratamento adequado.

Em relação ao controle do diabetes mellitus, 60% dos pacientes mantêm suas taxas de hemoglobina glicada dentro da meta recomendada. Além disso, 61% dos pacientes conseguem manter o LDL (colesterol ruim) dentro da meta e 77% controlam os níveis de triglicérides conforme recomendado, evidenciando o sucesso das estratégias de saúde implementadas.

“Na Care Plus, sabemos que cuidar é um privilégio e costumamos dizer que o jeito das pessoas viverem é o nosso jeito de inovar. Com o Personal System, há mais de 25 anos, vivemos no futuro e construímos, a partir dele, outros programas marcantes para a nossa história, como o Mental Health, o Mommy Care, e o Cuidado da Família. É esse olhar que nos permite viver o propósito de ajudar as pessoas a viverem uma vida mais longa, saudável, feliz, e criando um mundo melhor”, diz Ricardo Salem, diretor da Saúde da Care Plus.