Num mercado dominado por gigantes, essa empresa paranaense fatura R$ 235 mi com fraldas e lenços

Fabricante de fraldas e lenços umedecidos, a paranaense Eurofral está ampliando os investimentos no setor e vai aportar R$ 50 milhões nos próximos três anos para abrir novas linhas de produção.

Os investimentos serão feitos com capital próprio e também com recursos levantados em linhas de financiamento. A principal destinação dos valores está relacionada à ampliação das duas fábricas da companhia, localizadas no município paranaense de Rolândia, onde começa toda a história do negócio e também fica a sua sede.

A fábrica de fraldas, com 15 mil metros quadrados, ganhará mais 3 mil. E a de lenços umedecidos, de 3 mil, será refeita e saltará para 10 mil, com previsão de ficar pronta até o final de 2025.

“Nos próximos três anos, o investimento será muito forte em infraestrutura, equipamento e também na parte de automação de final de linha”, afirma Paulo Junqueira, diretor industrial da Eurofral e filho de Adilson Oliveira, o fundador da companhia.

As mudanças procuram responder demandas de mercado e também adequação à realidade local. “Para crescer, uma dificuldade nossa é mão de obra. Eu não tenho mão de obra, preciso rodar a máquina hoje e eu não tenho equipe para produzir. Automatizando isso, eu consigo alocar as pessoas que eu tenho para funções mais nobres”, diz Junqueira.

A empresa atua em um mercado dominado por multinacionais como as marcas americanas Pampers, da P&G, e a Huggies, da Kimblerk-Clark. Para fazer frente às gigantes, procura fechar negócios com grupos varejistas e de farmácias locais.

“Nós procuramos redes locais fortes para que consigamos fazer um trabalho forte e mostrar os nossos produtos”, afirma o diretor. Atualmente, os clientes estão concentrados no sudeste e sul, com 50% e 30% de participação nas compras, respectivamente.

No ano passado, a Eurofral fechou com receita operacional líquida de R$ 235,4 milhões, alta de 26,78% em relação aos R$ 185,7 milhões do ano anterior. No ranking Exame Negócios em Expansão 2024, a paranaense ficou na 23º posição na categoria entre R$ 150 e 300 milhões, grupo que reuniu outras 38 empresas.

As fraldas adultas representam 40% do faturamento da Eurofral (Eurofral/Divulgação)

Qual é a história da Eurofral

Além dessa flexibilidade para manter o ritmo de crescimento, os investimentos vão permitir à Eurofral maior diversificação de produtos, hoje na casa de 200 SKUs entre as marcas próprias. A busca por novos meios para ampliar a receita, inclusive, é um traço do DNA da empresa paranaense ao longo dos seus 20 anos de história.

A Eurofral teve como embrião uma loja para vendas de fralda em Londrina, município a 24 quilômetros de distância de Rolândia, aberta ainda nos anos 1990. O negócio evoluiu para uma distribuidora desses produtos pela região e depois para uma marca própria. “Nós comprávamos as fraldas, embalávamos com a nossa marca e vendíamos”, diz Junqueira.

Em 2004, a empresa começou a operar como indústria. O início foi com modelos infantis em 2004, depois incorporou as fraldas adultas, lenços umedecidos, tapetes desinfetantes e hoje conta até com uma linha de produtos para pets. Em participação, 95% da receita gira em torno das fraldas e lenços umedecidos.

As oportunidades de negócio

No negócio, a divisão de fraldas adultas é uma das que mais cresce nos dias de hoje e representa 40%. 15% com produtos geriátricos ou para pessoas acamadas e 25% pantys, modelos de fraldas usados por pessoas ativas.

“Nós começamos a fabricar esse produto em 2020 e tem crescido demais, não só na Eurofral, mas como categoria. Ele é usado por pessoas com incontinência urinária e mostra um cuidado muito melhor com esse problema que afeta, principalmente, mulheres depois dos 40 anos e em fase pós-menstrual”, afirma Junqueira.

Em expansão também está a frente de private label, em que a Eurofral fabrica para outras indústrias e varejistas. “Hoje, 25% do negócio vem da produção de marcas próprias para terceiros”, afirma o profissional.

Atualmente, são 40 itens produzidos para empresas como a rede de drogarias Venâncio, do Rio de Janeiro, e a Pague Menos, do Ceará. “Este é um mercado em que queremos crescer ainda mais e estimamos fechar o ano com 32% de representatividade”. A previsão é de que mais 20 itens entrem no portfólio nos próximos meses.