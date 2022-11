A Black Friday, que acontece em 25 de novembro, é uma das datas mais importantes para o faturamento do e-commerce. Apenas em 2021 as pequenas e médias empresas (PMEs) digitais movimentaram cerca de R$ 74,7 milhões e venderam 1,25 milhão de produtos. Os dados são da plataforma de e-commerce Nuvemshop.

A expectativa dos lojistas para este ano é que o faturamento cresça até 30% em novembro segundo a pesquisa “Aquecimento Black Friday 2022”, realizada pela empresa com uma base de mais de 100.000 lojistas.

Apesar da expectativa positiva, as PMEs ainda apresentam dificuldades para definir ações para a data — mais da metade (57%) dos empreendedores se sentem ‘mais ou menos’ ou ‘pouco preparados’ para a data.

Para auxiliar empreendedores em busca de estratégias eficientes para avalancar vendas na Black Friday, a EXAME separou cinco dicas para esses pequenos empresários.

Confira, abaixo, as recomendações para PMEs que desejam aumentar o faturamento na data e também vender mais durante a Black Friday 2022. As dicas são da especialista Babi Tohnela, Senior Manager Brasil do Ecommerce na Prática, escola de varejo digital.

Como vender mais na Black Friday

1. Considere o mês todo

Para a especialista, empreendedores não devem apostar apenas em um dia de vendas, mas sim manter uma estratégia balançeada durante todo o mês de novembro. Dados da pesquisa da Nuvemshop mostram que 53% dos empreendedores terão ações com duração de uma semana; e 21% apostarão em 2 semanas de promoções. “Neste ano, o ideal é que se elabore uma campanha para todo o mês de novembro, para relembrar os clientes da data no meio de tantas informações”, diz.

2. Pense em um cronograma e planejamento

O primeiro passo, segundo Tohnela, é definir o seu principal objetivo do empreendimento para a Black Friday 2022. Alguns exemplos de objetivos para a data são reduzir estoque, atrair novos consumidores, expandir nicho de atuação, fidelizar clientes, entre outras coisas.

Tendo isso em vista, o lojista conseguirá definir suas metas e construir um cronograma pré, durante e pós-vendas. "Vale ressaltar que este calendário deve ser criado de forma que atenda as particularidades de negócios e que esteja alinhado com a realidade da empresa", recomenda.

3. Defina seus descontos

A partir da identificação do objetivo, o lojista conseguirá estabelecer seus descontos e promoções. “Caso queira aumentar seu ticket médio e o giro de estoque, uma ótima estratégia é trabalhar com kits de produtos e combos”, segere a especialista.

4. Invista nas redes sociais

Além das redes tradicionais, como Instagram, Facebook e WhatsApp, o levantamento da Nuvemshop mostrou que o TikTok é a rede social que mais ganhou destaque no último ano, com 28% dos lojistas utilizando o aplicativo para divulgar ações.

Por isso, é essencial que empreendedores avaliem a melhor maneira de atingir seu público, com base em suas preferências e hábitos — e nesse processo, considera o TikTok. “É uma plataforma em que os empreendedores conseguem apresentar, em poucos minutos, detalhes dos produtos e da marca de forma dinâmica e divertida”, diz. Além disso, para impulsionar ainda mais o conteúdo, ela sugere o uso de anúncios em ferramentas como Google Ads, Facebook Ads e banco de dados de WhatsApp.

5. Lembre-se de encantar o cliente

Mesmo com alto fluxo de vendas, a experiência de compra do cliente deve ser uma prioridade. Os lojistas precisam se preparar para esse atendimento, principalmente aqueles com empreendimentos online que exigem agilidade e rapidez. Para fidelizar consumidores imediatistas, cada vez mais exigentes e que prirorizam boas experiências, Tohnela sugere a estratégia de unboxing, que incentiva clientes a compartilharem o momento do recebimento e abertura do produto. "Isso aumenta as chances do seu cliente compartilhar seu produto em suas redes pessoais, gerando mais engajamento para a sua loja, além de ser uma ótima estratégia de fidelização”.

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

