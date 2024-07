Olimpíadas 2024: quando será a estreia de Rayssa Leal nas pistas em Paris?

As apostas são altas para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Entre os atletas promissores, Rayssa Leal é um das grandes esperanças de medalha para o país.

A maranhense de 16 anos chamou a atenção em Tóquio-2020 ao conquistar a prata no skate com apenas 13 anos e agora busca o lugar mais alto do pódio em Paris.

Bicampeã mundial no skate street e duas vezes medalhista de ouro no X Games, a brasileira chega com grandes expectativas. Sua participação nos Jogos será em breve.

Quando será a estreia de Rayssa Leal?

Rayssa Leal competirá no dia 28 de julho (domingo), na Praça da Concórdia, representando o Time Brasil na capital francesa. As qualificatórias do skate street feminino estão programadas para começar às 7h (horário de Brasília), com a final prevista para as 12h.

Quem são as outras skatistas brasileiras nas Olimpíadas?

O Brasil também contará com outras duas representantes femininas na modalidade: Pâmela Rosa e Gabi Mazetto. No masculino, Kelvin Hoefler, também medalhista de prata em Tóquio, está garantido, assim como Giovanni Vianna e Felipe Gustavo.

Nesta edição das Olimpíadas, Rayssa firmou uma parceria com o Comitê Olímpico Internacional e competirá com um skate personalizado. O design contará com a imagem de uma arara-azul, visando conscientizar o público sobre a importância da proteção à natureza.

Onde assistir?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir:

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

