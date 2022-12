Shopee 12.12: liquidação tem produtos com até 70% de desconto

A Shopee realiza nesta segunda-feira, 12, campanha 12.12 Liquidação de Natal com benefícios para ajudar o consumidor a garantir as compras de fim de ano.

No principal dia da campanha, a empresa terá cupons adicionais de frete grátis, R$ 5 milhões em vouchers de desconto, produtos com até 70% de desconto e a Super Shopee Live 12.12 com os influenciadores Lusca Vivot e Bianca Alencar.

"Nossos usuários poderão aproveitar a 12.12 Liquidação de Natal para realizar as compras com conveniência, variedade e economia”, diz Felipe Piringer, responsável pelo marketing da Shopee.

Assine a EMPREENDA e receba, gratuitamente, uma série de conteúdos que vão te ajudar a impulsionar o seu negócio.

12.12 no aplicativo

A campanha terá a página 12 Surpresas até o 12.12, que vai presentear os consumidores todos os dias entre 1º a 12 de dezembro com benefícios especiais. Para participar, basta acessar o calendário da campanha a partir das 12h e resgatar a recompensa.

Além disso, a Shopee realizará Shopee Lives direto do app, sempre às 19h, que vão mostrar as melhores ofertas e promoções exclusivas do mês, além de oferecer cupons extras e dicas para uma melhor experiência na plataforma. A Super Shopee Live 12.12, vai contar com os influenciadores Lusca Vivot e Bianca Alencar apresentam ofertas e cupons exclusivos para a data dupla.

A campanha conta ainda com um time de influenciadores digitais como João Pedro, Daniela Choma, Steffany Borges, Marina Gregory e Júlia Tedesco, para divulgar as promoções do app, compartilhar seus achadinhos e outras novidades da Shopee em suas respectivas redes sociais.

Quem é o bilionário que tirou Elon Musk do posto de homem mais rico do mundo

Shopee Mercado

A partir do dia 6 de dezembro, a Shopee passa a contar com uma seção dedicada a ofertas e produtos de supermercados em lojas conhecidas da categoria, como Dia Supermercados, Oba Hortifrúti, entre outras.

Na seção, o usuário poderá encontrar descontos em alimentos, bebidas e produtos de limpeza e higiene, além de cupons de descontos válidos para itens de grandes marcas da Shopee Oficial, como Ambev, Heineken, Nestlé, Cacau Show e Unilever.

A seção de supermercados contará ainda com cupons diários para que os consumidores utilizem em seus mercados de preferência. A cada dia da semana, a página terá uma categoria diferente em destaque. Às segundas, as melhores ofertas serão em itens de lavanderia.

VEJA TAMBÉM:

76 franquias baratas para empreender a partir de R$ 5,5 mil em 2023

Como o bilionário que está levando celebridades para primeiro turismo lunar construiu a sua fortuna

Carrefour congela o preço de mais de 4 mil itens por 100 dias