Como o bilionário que está levando celebridades para primeiro turismo lunar construiu a sua fortuna

O bilionário japonês Yusaku Maezawa se prepara para dar uma volta ao redor da lua em um foguete SpaceX, empresa de Elon Musk, em 2023 e acabar de anunciar oito tripulantes famosos que estarão com ele na viagem.

Para a missão, conhecida como dearMoon, anunciou celebridades de países como Índia, Coreia do Sul, Estados Unidos e Grã-Bretanha. Entre eles:

Steve Aoki, DJ e produtor dos Estados Unidos

Tim Dodd, youtuber americano

Yemi AD, artista tcheco

Rhiannon Adam e Karim Iliya, fotógrafos irlandês e britânico, respectivamente

Brendan Hall, cineasta americano

Dev Joshi, o ator indiano Dev Joshi

Top, músico sul-coreano

Com a viagem, anunciada em 2018, Yusaku Maezawa e os seus convidados serão os primeiros turistas a orbitarem à lua. "Escolhi ir à Lua! Era meu sonho de infância", afirmou o bilionário do mercado de moda online. Ele também financia parte da operação, com custo estimado de US$ 5 bilhões.

"Em 2023, vou convidar seis ou oito artistas, de todo o mundo, para que se unam a mim nesta missão à Lua. Terão que criar algo quando voltarem à Terra (...) e suas obras inspirarão todos os sonhadores latentes em nós", disse ao ser apresentado por Elon Musk como o primeiro turista lunar.

No ano passado, Maezawa atraiu atenção internacional ao ficar 12 dias na Estação Espacial Internacional (ISS). Com um cosmonauta russo e um assistente, gravou vídeos sobre a vida cotidiana em órbita e curiosidades sobre como escovar os dentes ou, inclusive, ir ao banheiro em gravidade zero.

Como Yusaku Maezawa conquistou a sua fortuna

Yusaku Maezawa é fundador da empresa Zozotown, criada em 1998, e que se tornou o maior shopping de moda online do Japão. Atualmente, aos 47 anos, ele tem uma fortuna avaliada em 1,7 bilhão de dólares e ocupa a 27ª posição entre os mais ricos do país asiático, segundo a Forbes.

Antes de entrar para o mundo dos negócios, Maezawa teve uma banda, a Switch Style, que chegou a gravar CD e foi contratada pela gravadora japonesa BMG. Quase na mesma época, após um período vivendo nos Estados Unidos, ele começou o que seria o seu primeiro empreendimento, uma empresa que comercializava CDs importados.

Em 1998, funda a Zozotown, hoje conhecida como Zozo, e iniciou o que o levaria a se tornar um dos empreendedores de maior sucesso no Japão. Há três anos, em 2019, o executivo deixou o cargo de CEO e anunciou a venda de 30% da sua participação para o Yahoo Japão – à época, ele tinha 36% das ações. O negócio movimentou em torno de 2,2 bilhões de dólares e fez parte de um acordo de US$ 3,7 bilhões.

Além do interesse pelas viagens espaciais, o bilionário japonês também é reconhecido pelo apreço que tem por obras de arte contemporânea. No seu portfolio, constam peças de Jean-Michel Basquiat, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Alexander Calder, Donald Judd, John Chamberlain e de Pablo Picasso.

