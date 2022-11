Nesta sexta-feira, 25, começa mais uma Black Friday, data que se tornou tradição e se consolidou como uma das principais para o varejo. A expectativa com a ocasião é tanta que um mês antes seis em cada dez brasileiros já estavam pesquisando itens de desejo, segundo uma pesquisa do Google em parceria com a Offerwise.

De acordo com dados do Buscapé, site de comparação de preços, buscar pos celular, TV e geladeira, aumentaram em até 28% até 23 de novembro – dois dias antes da Black Friday.

Veja os descontos, dicas e outros conteúdos publicados pela EXAME sobre a Black Friday 2022!

Fora isso, a funcionalidade de alerta de preços, em que o consumidor coloca o valor que deseja pagar e pede para ser acionado quando este número é atingido subiu 17% na semana que antecede a Black Friday – no mesmo período do ano passado, esse mesmo aumento atingiu 16%. As diiferenças de preços nos itens desejados variram entre 11% e 33% de desconto.

Assim como Buscapé existem diversas outras ferramentas que ajudam a acompanhar o preço dos itens, inclusive, comparando o preço atual com alguns de meses atrás. A prática de pesquisar os preços é aconselhada por especialistas para fugir da chamada "Black Fraude", quando empresas aumentam os preços na véspera para exagerar no desconto durante a Black Friday.

Diante disso, EXAME separou alguns sites em que é possível buscar e comparar itens de desejo.

Veja, a seguir, sete sites para comparar preços e descontos da Black Friday 2022

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

LEIA TAMBÉM