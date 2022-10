Google: brasileiros já estão pesquisando o que comprar na Black Friday; veja produtos mais buscados

Faltando um mês para a Black Friday, uma das principais datas para o varejo no segundo semestre, seis em cada dez brasileiros que têm intenção de comprar produtos na data já estão pesquisando sobre os itens da sua lista de desejos, segundo pesquisa encomendada pelo Google à empresa de pesquisa Offerwise.

A pesquisa realizada em outubro ouviu 500 brasileiros conectados das classes A, B e C e que declararam conhecer a Black Friday.

Assine a EMPREENDA e receba, gratuitamente, uma série de conteúdos que vão te ajudar a impulsionar o seu negócio.

De acordo com a pesquisa, as pessoas declaram já estar pesquisando principalmente sobre eletrônicos, com destaque para:

Consoles e jogos (86%)

Celulares (85%)

TVs (83%)

Computadores, tablets e periféricos (80%)

Outros segmentos como Cuidados com bebê (75%), Móveis (74%), Beleza, perfumaria e cuidados pessoais (73%), Artigos para animais de stimação (73%) e Eletrodomésticos (73%) também aparece na pesquisa.

“O estudo traz uma notícia importante para as marcas: os consumidores já estão iniciando sua jornada de compra, e as empresas podem exercer um importante papel de ajuda nesse momento de escolha. Até metade dos consumidores ainda não definiu nada sobre os itens que pretende adquirir, como marca, modelo ou onde comprar, abrindo uma grande oportunidade para que as empresas antecipem essa conversa", diz Gleidys Salvanha, diretora de negócios para o Varejo do Google Brasil.

Como vender mais na Black Friday? Conheça 5 recomendações do Google

Quais produtos são mais buscados?

A pesquisa também perguntou aos consumidores quais os produtos que eles planejam comprar em categorias populares, como eletrodomésticos e eletroportáteis.

No caso de eletrodomésticos, os destaques são:

Fogão e cooktop (44%)

Micro-ondas (40%)

Geladeira (38%)

Já entre os eletroportáteis, a queridinha é a Airfryer, com 56% dos brasileiros declarando que querem levá-la para casa. Em seguida, vêm a batedeira, o liquidificador e o aspirador de pó, desejados por 36% dos entrevistados.

Análise por classe

Os eletrodomésticos mais procurados pela classe A e B é um pouco diferente da classe C. Enquanto a primeira deseja fogão e cooktop (56%), ar-condicionado (41%) e micro-ondas (34%), o preferido da classe C é o micro-ondas, apontado por 43% dos entrevistados, seguido por geladeira (42%) e pelo fogão e cooktop (39%).

Entre os eletroportáteis, a classe A e B colocou em seu primeiro lugar do pódio a Airfryer, com 65% das intenções de compra, enquanto o segundo lugar ficou com a panela elétrica, desejada por 39% e o terceiro com o aspirador de pó (37%).

Black Friday deve movimentar R$ 6 bilhões no e-commerce brasileiro

Para a classe C, a Airfryer também é favorita, escolhida por 49%, seguida por grill e sanduicheira (38%) e na terceira posição ficaram empatados batedeira e liquidificador (35%).

Quando o assunto é TV, os aparelhos preferidos pela maioria dos entrevistados da classe AB (39%) foram os de 51 a 55 polegadas, enquanto os mais desejados pela classe C (26%) foram os equipamentos de 44 a 50 polegadas.

Copa do Mundo

Em 2022, a Black Friday acontece de forma simultânea à Copa do Mundo do Catar e, na pesquisa, boa parte dos consumidores revelou como o Mundial ainda vai impulsionar o consumo:

26% dos consumidores declaram que devem comprar alimentos

25% vão comprar bebidas

19% pretende comprar roupas e acessórios

17% vão investir especificamente em moda esportiva

Os clientes vão antecipar as compras?

Há clientes que já se anteciparam, aproveitando algumas promoções que já começam a aparecer: de acordo com o estudo, 21% dos entrevistados disse que já comprou roupas pensando na preparação para os jogos da Copa do Mundo.

Entretanto, a maioria dos entrevistados declarou que vai esperar a data para comprar produtos com ticket mais alto, sobretudo, eletrodomésticos (93% das pessoas) e TV (92%).

VEJA TAMBÉM:

Pix por gol do Brasil e renegociação de dívida: a receita da Via na Black Friday com Copa

Black Friday 2022: consumidor planeja mais e Pix ganha espaço, diz Mercado Livre

Copa e Black Friday podem dar fôlego ao varejo e superar trimestre fraco