Onde comprar ar-condicionado na Black Friday 2022?

Onde encontrar ar-condicionado em promoção na Black Friday 2022

Algumas das principais lojas em que é possível encontrar ar-condicionado em promoção na Black Friday 2022 são:

Conheça a seguir cada uma dessas opções e fique por dentro das principais oportunidades de comprar ar-condicionado na Black Friday 2022.

Amazon

A Amazon é um gigante do setor varejista. Além de possuir um grande marketplace cobrindo uma grande variedade de vendedores, é uma das melhores lojas quando o assunto é entrega, atendimento e satisfação do cliente.

Dessa forma, a Black Friday Amazon é certamente uma das melhores opções para ficar de olho, com seu e-commerce oferecendo descontos de até 70% tanto em produtos de marca quanto em itens de outras empresas.

Mercado Livre

Outro gigante do setor, o Mercado Livre está bem representado no mercado brasileiro. Então, quando se trata de vendas de eletrônicos, pode-se apostar que a Black Friday Mercado Livre não deixa a desejar, realizando promoções com até 70% de desconto e frete grátis.

Magazine Luiza

A Black Friday Magazine Luiza é mais uma que promete vir com tudo este ano. O Magalu já vem realizando seu “esquenta”, com algumas promoções antes da Black Friday. Além disso, o Magalu costuma realizar boas promoções na Cyber Monday, na segunda-feira seguinte à Black Friday.

Americanas

Assim como o Magalu, a Americanas é bem conhecida pelos brasileiros, dado a quantidade de espaços físicos espalhados pelo Brasil.

Sendo assim, a Black Friday Americanas dá cupons e o selo “Red Friday” que sinaliza que determinado produto de ofertas antecipadas não ficará mais barato no período da Black Friday.

Submarino

Do mesmo grupo pertencente a Americanas, o Submarino é uma opção que pode ser encarada como segura e confiável, contudo, os preços da Black Friday Submarino costumam ser os mesmos vistos na Americanas, raramente há alguma diferença nas promoções disponibilizadas por ambas.

No entanto, este ano o Submarino implementou uma regra que para cada cliente que comprar um ou mais produtos participantes da Black Friday da empresa e encontrar, nos dias 22, 23, 24 e 25 de novembro de 2022, aquele produto por menos, receberá um vale-presente com o dobro a diferença de preço.

Casas Bahia

Tradicional estabelecimento varejista, a Casas Bahia melhorou muito seu canal de vendas online, além de trazer preços muito mais competitivos que anteriormente. É sem dúvidas uma opção de confiança, que pode trazer ótimos preços de ar-condicionado para a semana da Black Friday Casas Bahia.

Ponto Frio

Pertencendo ao mesmo grupo e agora com novo nome, apenas “Ponto”, é, sem dúvida, uma opção confiável, que utiliza a mesma logística das Casas Bahia, logo é importante ficar de olho na Black Friday de ar-condicionado disponibilizada pela empresa durante esse período.

Shoptime

Por fim, outro grande varejista, pertencente ao grupo da Americanas, onde o consumidor pode comprar sem medo na Black Friday é o Shoptime. Contudo, assim como ocorre com o Submarino e o próprio site da Americanas, dificilmente você encontrará distorções entre as lojas que compõem o grupo.

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

Por fim, preparamos algumas dicas importantes para uma compra segura, levando em consideração todos os fatores de risco envolvidos nas melhores ofertas da Black Friday, avaliando se os preços são realmente interessantes, além de apresentar algumas lojas onde os leitores podem comprar com confiança.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

Na maioria das vezes, as ofertas da Black Friday são algumas das melhores que vemos durante todo o ano e estabelecem um precedente para bons preços nos próximos meses. Portanto, se você for diligente, sempre faça sua pesquisa de preços. Como resultado, poderá economizar muito dinheiro comprando seu ar-condicionado.

