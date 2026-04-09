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Sem dinheiro para começar? Estes 5 negócios estão transformando renda extra em lucro real

Quer começar um negócio paralelo ou ganhar uma renda extra? Essas opções têm pouco ou nenhum custo inicial

Homem sem dinheiro (elenaleonova/Getty Images)

Homem sem dinheiro (elenaleonova/Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 9 de abril de 2026 às 16h48.

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Em um cenário de inflação persistente e avanço da economia digital, crescer sem depender exclusivamente do salário fixo virou prioridade para muitos profissionais.

No Brasil, dados do IBGE mostram que mais de 39% da população atua de forma autônoma ou informal. Ao mesmo tempo, a digitalização abriu portas para negócios que exigem pouco — ou nenhum — capital inicial.

Essa combinação tem impulsionado as atividades paralelas, que podem começar pequenas, mas ganhar escala rapidamente.

A seguir, cinco modelos que podem ser iniciados com custo zero e que acompanham tendências reais de mercado.

LEIA MAIS: Suas atividades paralelas precisam de um bom controle financeiro para serem bem-sucedidas; veja como fazer isso

  • Serviços digitais sob demanda

Redação, design, tradução e edição de vídeo são exemplos de serviços que podem ser oferecidos online sem investimento inicial. Plataformas de trabalho freelance conectam profissionais a clientes globais.

Segundo a McKinsey, até 30% das horas trabalhadas globalmente podem ser automatizadas ou flexibilizadas — o que aumenta a demanda por profissionais independentes.

  • Gestão de redes sociais

Pequenas empresas ainda têm dificuldade em manter presença digital consistente. Isso abre espaço para quem domina criação de conteúdo e estratégias básicas de engajamento.

Dados da Hootsuite indicam que mais de 75% das empresas usam redes sociais como canal de vendas, mas muitas não têm equipe dedicada.

  • Revenda sem estoque (dropshipping)

O modelo elimina a necessidade de estoque: o vendedor intermedia a venda e o fornecedor entrega direto ao cliente.

Segundo a Statista, o mercado global de e-commerce deve ultrapassar US$ 6 trilhões até 2027, impulsionando formatos mais enxutos como esse.

  • Produção de conteúdo

Criadores monetizam com publicidade, afiliados e produtos digitais. O custo inicial é praticamente zero — muitas vezes, basta um celular.

Relatório da Influencer Marketing Hub aponta que a economia dos criadores já movimenta mais de US$ 250 bilhões globalmente.

  • Consultorias especializadas

Profissionais com experiência em áreas como finanças, marketing ou RH podem oferecer consultoria online. O ativo principal é o conhecimento.

A Harvard Business Review destaca que a “economia do conhecimento” valoriza cada vez mais habilidades aplicadas e experiência prática.

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