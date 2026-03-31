IA chinesa transforma fotos em vídeos de produtos para e-commerce

O RoboNeo, ferramenta de inteligência artificial da empresa chinesa Meitu, permite que usuários criem vídeos completos a partir de uma única foto ou gravação, automatizando roteiro, storyboard, edição e finalização. A tecnologia diminui o tempo de produção e tende a reduzir custos, o que pode ampliar o acesso à criação de vídeos em operações de e-commerce.

No mercado chinês, vendedores de e-commerce transfronteiriço em Shenzhen reportaram aumento na eficiência operacional. Antes, replicar vídeos virais exigia roteiro, gravação, edição e seleção de materiais, um processo de pelo menos meio dia. Com o RoboNeo, basta importar um vídeo de referência e os materiais do produto; o sistema gera automaticamente o vídeo final em até cinco minutos, reduzindo custos e tempo de produção.

O sistema de Habilidades de Agente (AISkills) do RoboNeo organiza práticas, processos e capacidades de criação em módulos acionáveis. A skill “Exibição de Produto”, por exemplo, permite que usuários criem vídeos comerciais diretamente, sem repetir tentativas ou detalhar cada etapa, entregando ativos visuais prontos para uso e conversão em vendas.

Pesquisadores destacam que a inovação da RoboNeo está em simplificar fluxos tradicionais de vídeo, antes complexos, integrando edição de texto, produção de imagens e pós-produção em um diálogo natural com o usuário. Basta inserir ideias em texto; a IA organiza imagens, vídeos e edição final.

Lançado em julho de 2025, o RoboNeo atingiu mais de um milhão de usuários ativos mensais e entrou no top 10 das lojas de aplicativos em 26 países. Seu sucesso é atribuído ao modelo de fluxo de trabalho “anti-inércia”, que prioriza lançamentos rápidos de versões mínimas viáveis, ajustadas conforme as demandas do mercado.

Especialistas em IA afirmam que o módulo AISkills resolve as principais dificuldades de usuários iniciantes, decompondo a experiência de profissionais em funções acionáveis, integrando criação artística, monetização comercial e promoção de marcas em diversos cenários de produção audiovisual.