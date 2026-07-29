Depois de Honey, Apple e Fire, Jack Daniel’s aposta na amora-preta

Depois de incorporar mel, maçã e canela à sua linha de saborizados, Jack Daniel’s aposta agora no sabor marcante da amora-preta. O lançamento do Jack Daniel’s Tennessee Blackberry acontece em um momento de forte expansão da categoria no Brasil, hoje o terceiro maior mercado de whiskeys saborizados do mundo.

Segundo dados da consultoria IWSR, entre 2020 e 2025, o segmento registrou crescimento médio anual de 34,4% em valor — indicador conhecido como CAGR, que mede a taxa média de expansão de um mercado ao longo do tempo. No mesmo período, a categoria total de whiskey avançou 13,4% ao ano.

O resultado mostra que os saborizados vêm ganhando espaço em ritmo acelerado, impulsionados principalmente pela procura por novas experiências de consumo e diferentes perfis de sabor.

O Brasil no radar da Brown-Forman

A chegada do Jack Daniel’s Blackberry faz parte da estratégia global da Brown-Forman para expandir a linha de saborizados da marca. O produto já foi lançado em mercados como Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Polônia, Turquia e Chile e agora passa a integrar o portfólio brasileiro de whiskeys da companhia.

Atualmente, o Brasil é o terceiro maior mercado de Jack Daniel’s no mundo e um dos mais importantes para as operações da Brown-Forman na América Latina.

“Estamos muito entusiasmados em ampliar a presença de Jack Daniel’s no Brasil com um lançamento que combina a autenticidade da marca com um perfil de sabor que conversa com a evolução dos hábitos de consumo. O Brasil é um mercado estratégico para a Brown-Forman e, diante do crescimento da categoria de whiskeys saborizados, vemos uma oportunidade importante de continuar oferecendo novas experiências aos consumidores e fortalecendo a conexão de Jack Daniel’s com diferentes ocasiões de consumo”, afirma Eduardo Ambrósio, presidente da Brown-Forman no Brasil.

“Além da forte afinidade do consumidor com o nosso portfólio, vemos um mercado em constante evolução, aberto à inovação e à criação de novas ocasiões de consumo, fatores que reforçam nossa visão de longo prazo para o país”, complementa Laura Barros, diretora de Marketing da Brown-Forman no Brasil.

O que são os saborizados de Jack Daniel’s

O Jack Daniel’s Blackberry passa a integrar uma família de produtos que já inclui Honey, Apple e Fire. O Jack Daniel’s Honey combina o Tennessee Whiskey da marca com notas de mel, resultando em um perfil mais suave e adocicado. O Jack Daniel’s Apple adiciona o frescor da maçã verde, enquanto o Jack Daniel’s Fire traz a intensidade da canela, criando uma experiência mais quente e picante.

A proposta da linha é preservar as características e a autenticidade do tradicional Tennessee Whiskey da destilaria de Lynchburg, no Tennessee, ao mesmo tempo em que amplia as possibilidades de consumo e aproxima novos consumidores da categoria.

Drink com guaraná , amora e laranja: Brasil é hoje o terceiro maior mercado de whiskeys saborizados do mundo (JACK DANIEL´S /Divulgação)

Por que a aposta agora é na amora-preta

A escolha da amora-preta foi baseada em pesquisas de comportamento e tendências de consumo conduzidas pela companhia.

“A amora se mostrou um sabor de altíssima aceitação e em forte ascensão. Acreditamos que ela complementa perfeitamente a autenticidade e o caráter do nosso whiskey, proporcionando uma experiência versátil e cheia de personalidade”, afirma a diretora de Marketing da Brown-Forman no Brasil.

Expansão da linha: Jack Daniel’s Tennessee Blackberry combina o tradicional Tennessee Whiskey com infusão de amora-preta. (JACK DANIEL´S /Divulgação)

O novo rótulo, disponível em garrafas de 1 litro (R$ 184,90) e 700 ml (R$ 149,90), mantém como base o tradicional Jack Daniel’s Tennessee Whiskey, produzido a partir de uma receita composta por 80% de milho, 12% de cevada maltada e 8% de centeio.

"Mais do que apresentar um novo produto, queremos criar oportunidades para que os consumidores descubram um novo jeito de apreciar Jack Daniel’s." Laura Barros, diretora de Marketing da Brown-Forman no Brasil

O destilado passa pelo tradicional processo de suavização em carvão de maple e maturação em barris novos de carvalho americano antes de receber a infusão de amora-preta. O resultado é uma combinação que une a identidade clássica da marca a notas doces e levemente ácidas da fruta.

“O final suave e equilibrado do nosso Jack Daniel’s Tennessee Whiskey o torna uma das expressões mais versáteis para harmonizar com sabores inesperados”, afirma Chris Fletcher, mestre destilador da Jack Daniel's. “Ao adicionar as notas maduras da amora-preta, criamos uma bebida marcante, descomplicada e cheia de personalidade, fácil de apreciar e perfeita para diversos momentos.”

Uma estratégia que vai além da garrafa

Para apoiar o lançamento, a marca estruturou uma campanha nacional dividida em duas etapas. A fase inicial tem foco em gerar conhecimento e despertar a curiosidade do público por meio de ações em redes sociais, YouTube, mídia exterior, conteúdos com influenciadores e relacionamento com a imprensa.

"O final suave e equilibrado do nosso Jack Daniel’s Tennessee Whiskey o torna uma das expressões mais versáteis para harmonizar com sabores inesperados." Chris Fletcher, mestre destilador da Jack Daniel's

A experimentação também ocupa papel central na estratégia. Um dos principais momentos da campanha será a participação da marca no João Rock, festival do qual Jack Daniel’s é patrocinadora e onde o público poderá conhecer o novo sabor por meio de ativações e experiências ligadas aos territórios de música, entretenimento e celebração.

“Este lançamento é a nossa grande prioridade da temporada. Estamos direcionando nossos esforços para campanhas de alto impacto e experiências imersivas. Mais do que apresentar um novo produto, queremos criar oportunidades para que os consumidores descubram um novo jeito de apreciar Jack Daniel’s e fortalecer ainda mais a conexão da marca com diferentes ocasiões de consumo”, diz Barros.