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Despesa com processos judiciais derruba lucro da Meta e IA 'zera' caixa da empresa

Ação da dona do Facebook, Instagram e Whatsapp cai 6% após divulgação do balanço

Mark Zuckerberg, CEO da Meta: empresa divulgou resultados nesta quarta-feira (29) (BRENDAN SMIALOWSKI/Getty Images)

Mark Zuckerberg, CEO da Meta: empresa divulgou resultados nesta quarta-feira (29) (BRENDAN SMIALOWSKI/Getty Images)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 29 de julho de 2026 às 17h51.

A Meta Platforms, dona de Facebook, Instagram e WhatsApp, divulgou nesta quarta-feira, 29, os resultados do segundo trimestre de 2026. A receita superou as projeções do mercado, mas o lucro veio abaixo do esperado, pressionado por pesados encargos com processos judiciais e demissões. O caixa livre da companhia, que tem feito investimentos bilionários em inteligência artificial, minguou.

O lucro por ação ficou em US$ 6,18, queda de 13% na comparação anual, frustrando o consenso de analistas, que projetava algo em torno de US$ 7,14, segundo estimativas da Bloomberg. O lucro líquido recuou 14%, para US$ 15,85 bilhões. A receita, por outro lado, somou US$ 60,8 bilhões, alta de 28% e praticamente em linha com a expectativas.

O que puxou o resultado para baixo não foi o negócio principal, e sim os custos. As despesas totais dispararam 55%, para US$ 42,03 bilhões, incluindo US$ 2,4 bilhões em encargos relacionados a processos judiciais e US$ 1,18 bilhão em despesas de rescisão, ligadas ao corte de cerca de 8.000 funcionários anunciado em maio. Como consequência, a margem operacional despencou de 43% para 31%.

O negócio de anúncios segue forte

Apesar do tombo no lucro, o motor de receita da Meta continua girando. A publicidade, que responde pela quase totalidade do faturamento, gerou US$ 59,36 bilhões, avanço de 27%. O crescimento foi sustentado por uma alta de 14% no volume de anúncios entregues e de 12% no preço médio por anúncio.

O número de pessoas que usam diariamente ao menos um dos aplicativos da companhia (métrica DAP) chegou a 3,60 bilhões em junho, alta de 3% em um ano.

Reality Labs continua no vermelho

A divisão de realidade virtual e aumentada, a Reality Labs, voltou a pesar. A unidade responsável pelos óculos Ray-Ban Meta e pelos headsets Quest teve receita de US$ 431 milhões, mas amargou prejuízo operacional de US$ 4,62 bilhões no trimestre.

Desde 2020, as perdas acumuladas do braço de hardware da Meta já superam US$ 80 bilhões. Ainda assim, o prejuízo veio menor que a perda de US$ 5,07 bilhões esperada por analistas.

Já a divisão Family of Apps, que reúne as redes sociais e aplicativos de mensagens, gerou US$ 23,39 bilhões de lucro operacional.

Caixa aperta com corrida da IA

O sinal mais claro do custo da aposta da Meta em inteligência artificial aparece no fluxo de caixa. O caixa gerado pelas operações somou US$ 31,86 bilhões, mas os investimentos em capital, o chamado capex, consumiram US$ 31,08 bilhões no trimestre. O grosso desse valor foi destinado à construção de data centers. Com isso, o fluxo de caixa livre encolheu para apenas US$ 784 milhões, ante US$ 8,55 bilhões no mesmo período do ano passado.

Para o ano, a companhia estreitou a faixa prevista de investimentos, elevando o piso: agora projeta capex entre US$ 130 bilhões e US$ 145 bilhões, contra a estimativa anterior de US$ 125 bilhões a US$ 145 bilhões. O teto foi mantido.

Projeções e riscos à frente

Para o terceiro trimestre, a Meta projeta receita entre US$ 61 bilhões e US$ 64 bilhões. O ponto médio dessa faixa, de cerca de US$ 62,5 bilhões, ficou abaixo dos US$ 63,1 bilhões que o mercado esperava.

A empresa elevou o piso de sua estimativa de despesas para o ano, para incorporar os US$ 2,4 bilhões em encargos judiciais, e agora prevê custos totais entre US$ 165 bilhões e US$ 169 bilhões. A companhia também alertou que segue monitorando disputas legais e regulatórias, com destaque para o escrutínio sobre questões ligadas ao público jovem nos Estados Unidos, com julgamentos marcados para este ano que podem resultar em perdas relevantes.

Mesmo com a pressão de custos, a Meta reiterou que espera entregar em 2026 um lucro operacional superior ao de 2025.

No primeiro trimestre deste ano, a Meta havia superado a projeção de lucro, mesmo com os investimentos em IA pressionando as margens. O padrão de forte gasto com infraestrutura também marcou o balanço do terceiro trimestre de 2025, quando as ações recuaram após os resultados.

As ações da companhia recuavam mais de 6% no after hours da Nasdaq após a divulgação do balanço.

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