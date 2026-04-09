O plano de uma empresa de Londres que levantou US$ 15 milhões para lucrar com segurança

A segurança corporativa deixou de ser apenas um centro de custo — e começa a ganhar status de investimento estratégico.

Uma startup britânica de inteligência artificial acaba de captar US$ 15 milhões para transformar redes de vigilância em plataformas de análise em tempo real, com impacto direto na eficiência operacional e na gestão de riscos.

Dessa forma, empresas estão sendo pressionadas a justificar cada investimento sob a ótica de retorno financeiro.

E, nesse contexto, a segurança passa a disputar orçamento com áreas tradicionalmente ligadas à geração de receita.

Veja também: EXAME libera 100 vagas para treinamento virtual sobre finanças corporativas. Aprenda sobre DRE, Fluxo de Caixa e M&As em poucas aulas. Inscreva-se aqui.

Segurança como ativo financeiro

A proposta da londrina Augur é transformar sistemas de vigilância existentes em ferramentas capazes de gerar inteligência operacional sem necessidade de novos investimentos pesados em hardware.

Isso altera a lógica financeira do setor. Em vez de despesas de capital elevado para substituição de infraestrutura, a solução aposta em otimização de ativos já instalados, reduzindo custos e aumentando o retorno sobre investimento (ROI).

Além disso, a capacidade de detectar incidentes em tempo real reduz perdas operacionais, interrupções e riscos legais — fatores que impactam diretamente o caixa das empresas.

Um mercado em expansão — e disputa por capital

O investimento de US$ 15 milhões na Augur também evidencia o interesse de investidores por soluções que unem tecnologia, segurança e eficiência financeira.

O mercado global de análise de vídeo por IA pode alcançar quase US$ 38 bilhões até 2030, segundo estimativas da Grand View Research.

Esse crescimento atrai fundos que buscam empresas capazes de escalar com baixo custo marginal — um dos principais critérios de valor de mercado no atual cenário de capital mais seletivo.

Você realmente fala a língua dos negócios? Se termos como DRE, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa ainda soam como grego, você pode estar perdendo credibilidade e oportunidades sem perceber. Para te ajudar, a EXAME reuniu os maiores especialistas do mercado em um treinamento virtual direto ao ponto: 4 aulas para você dominar finanças corporativas de vez e tomar decisões com muito mais segurança. Inscreva-se agora.