30 franquias baratas a partir de R$ 5.000 para empreender sozinho

Repórter de Negócios
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 12h12.
Última atualização em 18 de fevereiro de 2026 às 12h59.
Empreender não exige, necessariamente, um investimento alto ou uma operação com vários funcionários desde o primeiro dia. Para muitos brasileiros, começar a empreender sozinho tem sido a estratégia mais viável.
Nesse contexto, as franquias de operação simples ganharam protagonismo como porta de entrada para quem busca estrutura, marca consolidada e suporte, mas com risco e complexidade menores.
O modelo atende principalmente quem quer colocar a mão na massa, entender o negócio na prática e ganhar tração antes de expandir.
São operações enxutas, muitas vezes home office ou com estrutura reduzida, que permitem ao franqueado concentrar esforços na venda e na gestão, sem grandes custos fixos.
A seguir, EXAME reúne 30 franquias com investimento mais baixo e operação simplificada. Confira:
A 4Charge é uma rede de franquias especializada em totens e carregadores que aliam praticidade e visibilidade para marcas. Fundada em 2019, a empresa já conta com mais de 100 unidades espalhadas pelo país, consolidando-se como uma opção inovadora no segmento de publicidade.
Fundada em 2009 por Mariana Cardoso, a Trust Viagens e Intercâmbios é uma rede de franquias especializada em turismo e programas de intercâmbio. Com investimento inicial acessível, a marca se destaca por oferecer oportunidades de negócio atrativas para empreendedores que desejam atuar em um setor em constante crescimento.
A BM VAGAS é uma empresa de recrutamento que integra comunicação e marketing para otimizar os processos de RH. Com o uso de tecnologias, inclusive inteligência artificial, ela apoia empresas na busca estratégica por candidatos. Os franqueados, que podem trabalhar em unidades físicas e também home office, são responsáveis por atrair clientes e coordenar os processos seletivos, contando com suporte e treinamento completo da franqueadora, sem necessidade de experiência prévia em recursos humanos.
A AF Seguros é uma franquia de seguros ligada ao ecossistema da AF 360, com corretora própria e registro na Susep, focada em proteção ao patrimônio e geração de renda recorrente para franqueados. Com modelo de negócios voltado ao varejo de seguros, a rede oferece portfólio amplo para pessoas físicas e jurídicas, suporte técnico, treinamento contínuo e estrutura centralizada de negociação com seguradoras.
A AF Crédito é uma rede de franquias de serviços financeiros que já conta com mais de 280 unidades em operação pelo Brasil e projeta chegar a 400 franquias até o fim de 2026. Reconhecida com o Selo de Excelência em Franchising e eleita entre as Melhores Franquias do Brasil em 2024, a marca atua também com estrutura de promotora de crédito, o que amplia seu poder de negociação com instituições financeiras e permite oferecer comissionamento acima da média para os franqueados.
A Vision AI é a primeira franquia de assistentes de inteligência artificial do Brasil. A empresa une tecnologia de ponta ao modelo de franchising para democratizar o acesso a soluções de IA. O sistema atua 24 horas por dia, automatizando atendimentos, agendamentos, vendas e suporte em canais como WhatsApp, web e CRM. Com operação enxuta, o franqueado foca na prospecção de clientes enquanto a franqueadora cuida da parte técnica.
Franquia de marketing digital, a Prime2B atua há mais de uma década apoiando pequenas e médias empresas na digitalização, fortalecimento de marca e geração de vendas. Com modelo de investimento enxuto, a rede reúne dezenas de unidades no Brasil e presença internacional, sempre ancorada em uma estrutura central de especialistas.
A Líder Aluguel de Motos é uma rede especializada no aluguel de motos para entregadores e empresas de delivery, com atuação focada na economia real das cidades brasileiras. Criada em 2019 e expandindo por franquias desde 2021, opera um modelo incubadora altamente estruturado, em que a franqueadora cuida da operação e oferece suporte completo em contabilidade, marketing, proteção veicular, central de atendimento e estudo de mercado.
A HelpDigital é uma franquia de serviços de TI para pequenas e médias empresas, com foco em soluções diretas para o cliente, evitando terceirização genérica. O portfólio central envolve gestão de TI, nuvem e cibersegurança, com tese de alta disponibilidade (manter sistemas ativos quase 100% do tempo para reduzir perdas financeiras e de produtividade). Como serviços adicionais, a rede também trabalha com automação e agentes de IA conforme necessidade do cliente.
A Desce Lava é uma rede de lavanderias self-service originada no Mato Grosso e voltada a empreendedores que buscam um modelo de operação enxuto, escalável e com foco em alta capacidade de atendimento. A marca se posiciona com unidades “superequipadas”, com formatos que vão de 8 a 13 máquinas — e projetos maiores que chegam a 17 máquinas — para reduzir filas, aumentar o giro e potencializar a rentabilidade do franqueado.
Criada em 2020, a Alfabetizei é uma rede de franquias de alfabetização. Com uso de cores e metodologia própria, a empresa atua com a alfabetização de crianças com algum tipo de dificuldade, seja pedagógica ou relacionada à saúde. O papel do franqueado é atender, aplicar a metodologia e atuar com a prospecção de novos clientes (caso seja da área de educação ou saúde).
Rede de franquias de minimercados autônomos gourmet com mais de 100 unidades. Destaca-se pelo mix variado de produtos e pelos espaços das lojas, com layout agradável e área de convivência com internet, micro-ondas e forno elétrico. O franqueado administra o ponto comercial em qual quer horário.
Franquia de serviços automotivos sustentáveis, a Freewet oferece modelos de negócio acessíveis, incluindo operações em delivery e estruturas fixas para quem quer atuar com estética automotiva de forma profissional. Com suporte da franqueadora e foco em expansão nacional, a marca se posiciona como opção para empreendedores que buscam unir rentabilidade, inovação e impacto ambiental positivo no setor automotivo.
Franquia de assistência domiciliar especializada em Hospital at Home, o Grupo Acolher e Cuidar leva estrutura hospitalar, tecnologia e equipe multidisciplinar diretamente para o lar dos pacientes. O modelo de franquia conecta o franqueado a um ecossistema de saúde, conteúdo e projetos sociais, entregando um negócio sólido, escalável e com forte impacto social.
Rede de franquias de viagens voltada para o público LGBTQIA+, com o propósito de promover experiências turísticas, com foco em inclusão e respeito em qualquer época do ano. Para quem busca empreender no setor, o turismo de nicho é uma tendência de negócio para 2026.
A Jan-Pro é uma multinacional do segmento de limpeza comercial, com atuação voltada para serviços em ambientes corporativos. A rede trabalha com um formato de franquia em modelo home office entre os disponíveis, permitindo que a operação seja conduzida com base administrativa fora de um ponto físico tradicional, o que pode facilitar a gestão e a estrutura inicial do franqueado.
A Atto Service atua com serviços comerciais e residenciais voltados para portas automáticas. A franquia opera em modelo home based, com uma estrutura mais enxuta, em que o franqueado organiza o atendimento e a execução dos serviços sem a necessidade de uma loja aberta ao público, mantendo o foco na operação técnica e no suporte aos clientes, tanto no segmento residencial quanto no corporativo.
A SprintHub é uma plataforma de CRM omnichannel com uso de IA, voltada para automação de vendas e atendimento. A proposta é centralizar a gestão do relacionamento com clientes em múltiplos canais, apoiando rotinas comerciais e de suporte por meio de automações, com foco em produtividade e escala no processo de atendimento e conversão.
Que tal começar o ano sendo dono de um mercadinho autônomo em condomínio? Com a Minha Quitandinha, startup de tecnologia em varejo que opera no modelo de franquia de minimercados autônomos. As lojas operam 24 horas por dia, 7 dias por semana e o modelo de negócio é home-based, ou seja, toda gestão é feita remotamente. O franqueado precisa apenas fazer visitas em dias alternados para repor as mercadorias nas gôndolas.
Fundada em 2016, a Acuidar oferece serviços de assistência especializada para crianças, adultos e idosos, seja em domicílio ou em ambiente hospitalar. O portfólio inclui diárias avulsas e planos mensais. A rede entrou para o franchising em 2020 e já soma mais de 300 unidades, tornando-se uma das maiores franquias de cuidadores da América Latina.
Criada em 2012, é hoje a maior rede de limpeza residencial e empresarial do país, presente em todos os estados e com mais de 500 unidades. A marca realiza mais de 90 mil atendimentos por mês e se consolidou como opção para quem busca um negócio home based com alta recorrência. A operação inclui serviços de limpeza residencial, corporativa, pós-obra, passadeira e limpeza especializada de vidros.
A Legale é uma consultoria especializada em vistos para mais de 40 países, atendendo pessoas que precisam organizar documentação e requisitos para diferentes tipos de viagem. A proposta do serviço é apoiar o cliente no processo de solicitação do visto, orientando sobre as etapas e exigências conforme o destino, com atuação focada na consultoria e no acompanhamento do processo.
A 3.2.1 GO! é uma agência de viagens personalizada, com foco em Orlando e destinos internacionais. A operação se concentra em montar roteiros e experiências sob medida, considerando preferências e necessidades do cliente, com atenção especial para viagens internacionais e para o público que busca planejamento mais guiado, especialmente no eixo de Orlando.
A VendaComChat atua com um modelo digital voltado para automação de WhatsApp e consultoria comercial. A proposta combina tecnologia para automatizar conversas e rotinas no WhatsApp com apoio consultivo na área comercial, ajudando o negócio a estruturar atendimento e vendas no canal, com operação direcionada para o ambiente digital.
A Evolve é uma franquia de energia solar em que o franqueado atua principalmente na parte comercial. O foco está em prospectar e atender clientes interessados em soluções de energia solar, conduzindo a negociação e o relacionamento comercial, dentro do modelo de operação da rede.
Uma das maiores redes de franquias de seguros do país, com mais de 2 mil unidades. Oferece seguros para residências, comércios, veículos e empresas.
Franquia de mídia digital com totens de recarga e wi-fi. O franqueado instala os equipamentos e comercializa os anúncios.
Franquia de publicidade que utiliza saquinhos de pão distribuídos em padarias. O franqueado atua de casa, prospectando anunciantes locais.
Modelo semelhante ao anterior, com venda de publicidade em totens de carregamento. A operação é remota e autônoma.
Oferece automação para vendas e atendimento via WhatsApp. O franqueado atua sozinho com foco em prospecção comercial.