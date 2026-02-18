30 franquias baratas a partir de R$ 5.000 para empreender sozinho

Empreender não exige, necessariamente, um investimento alto ou uma operação com vários funcionários desde o primeiro dia. Para muitos brasileiros, começar a empreender sozinho tem sido a estratégia mais viável.

Nesse contexto, as franquias de operação simples ganharam protagonismo como porta de entrada para quem busca estrutura, marca consolidada e suporte, mas com risco e complexidade menores.

O modelo atende principalmente quem quer colocar a mão na massa, entender o negócio na prática e ganhar tração antes de expandir.

São operações enxutas, muitas vezes home office ou com estrutura reduzida, que permitem ao franqueado concentrar esforços na venda e na gestão, sem grandes custos fixos.

A seguir, EXAME reúne 30 franquias com investimento mais baixo e operação simplificada. Confira:

4Charge

A 4Charge é uma rede de franquias especializada em totens e carregadores que aliam praticidade e visibilidade para marcas. Fundada em 2019, a empresa já conta com mais de 100 unidades espalhadas pelo país, consolidando-se como uma opção inovadora no segmento de publicidade.

Investimento inicial: R$ 14.900

Faturamento médio mensal: R$ 4.000 (médio)

Prazo de retorno: até 6 meses

Trust Viagens e Intercâmbios

Fundada em 2009 por Mariana Cardoso, a Trust Viagens e Intercâmbios é uma rede de franquias especializada em turismo e programas de intercâmbio. Com investimento inicial acessível, a marca se destaca por oferecer oportunidades de negócio atrativas para empreendedores que desejam atuar em um setor em constante crescimento.

Investimento inicial: a partir de R$ 9.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 45 mil podendo passar de R$150 mil

Prazo de retorno: 3 meses

BM VAGAS

A BM VAGAS é uma empresa de recrutamento que integra comunicação e marketing para otimizar os processos de RH. Com o uso de tecnologias, inclusive inteligência artificial, ela apoia empresas na busca estratégica por candidatos. Os franqueados, que podem trabalhar em unidades físicas e também home office, são responsáveis por atrair clientes e coordenar os processos seletivos, contando com suporte e treinamento completo da franqueadora, sem necessidade de experiência prévia em recursos humanos.

Investimento inicial: a partir de R$ 16.970

Faturamento médio mensal: R$30 mil

Prazo de retorno: a partir de 3 meses

AF Seguros

A AF Seguros é uma franquia de seguros ligada ao ecossistema da AF 360, com corretora própria e registro na Susep, focada em proteção ao patrimônio e geração de renda recorrente para franqueados. Com modelo de negócios voltado ao varejo de seguros, a rede oferece portfólio amplo para pessoas físicas e jurídicas, suporte técnico, treinamento contínuo e estrutura centralizada de negociação com seguradoras.

Investimento inicial total: R$ 14.900

Faturamento médio mensal: R$50 mil a R$100 mil

Prazo de retorno estimado: 12 a 36 meses

AF Crédito

A AF Crédito é uma rede de franquias de serviços financeiros que já conta com mais de 280 unidades em operação pelo Brasil e projeta chegar a 400 franquias até o fim de 2026. Reconhecida com o Selo de Excelência em Franchising e eleita entre as Melhores Franquias do Brasil em 2024, a marca atua também com estrutura de promotora de crédito, o que amplia seu poder de negociação com instituições financeiras e permite oferecer comissionamento acima da média para os franqueados.

Investimento inicial total: R$ 29.900

Faturamento médio mensal: pode chegar a R$ 600 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Vision AI

A Vision AI é a primeira franquia de assistentes de inteligência artificial do Brasil. A empresa une tecnologia de ponta ao modelo de franchising para democratizar o acesso a soluções de IA. O sistema atua 24 horas por dia, automatizando atendimentos, agendamentos, vendas e suporte em canais como WhatsApp, web e CRM. Com operação enxuta, o franqueado foca na prospecção de clientes enquanto a franqueadora cuida da parte técnica.

Investimento inicial: R$ 50 mil

Faturamento médio mensal: R$ 70 mil

Prazo de retorno: 4 meses

Prime2B

Franquia de marketing digital, a Prime2B atua há mais de uma década apoiando pequenas e médias empresas na digitalização, fortalecimento de marca e geração de vendas. Com modelo de investimento enxuto, a rede reúne dezenas de unidades no Brasil e presença internacional, sempre ancorada em uma estrutura central de especialistas.

Investimento inicial: R$ 15 mil

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: 3 meses

Líder Aluguel de Motos

A Líder Aluguel de Motos é uma rede especializada no aluguel de motos para entregadores e empresas de delivery, com atuação focada na economia real das cidades brasileiras. Criada em 2019 e expandindo por franquias desde 2021, opera um modelo incubadora altamente estruturado, em que a franqueadora cuida da operação e oferece suporte completo em contabilidade, marketing, proteção veicular, central de atendimento e estudo de mercado.

Investimento inicial: a partir de R$ 91.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 6.500

Prazo de retorno: de 16 a 24 meses (varia dependendo da quantidade de motos)

HelpDigital

A HelpDigital é uma franquia de serviços de TI para pequenas e médias empresas, com foco em soluções diretas para o cliente, evitando terceirização genérica. O portfólio central envolve gestão de TI, nuvem e cibersegurança, com tese de alta disponibilidade (manter sistemas ativos quase 100% do tempo para reduzir perdas financeiras e de produtividade). Como serviços adicionais, a rede também trabalha com automação e agentes de IA conforme necessidade do cliente.

Investimento inicial: R$ 27.500

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Desce Lava

A Desce Lava é uma rede de lavanderias self-service originada no Mato Grosso e voltada a empreendedores que buscam um modelo de operação enxuto, escalável e com foco em alta capacidade de atendimento. A marca se posiciona com unidades “superequipadas”, com formatos que vão de 8 a 13 máquinas — e projetos maiores que chegam a 17 máquinas — para reduzir filas, aumentar o giro e potencializar a rentabilidade do franqueado.

Investimento Inicial a partir de R$ 170.000

Faturamento médio mensal R$ 17.000

Prazo de retorno: 18 a 22 meses

Alfabetizei

Criada em 2020, a Alfabetizei é uma rede de franquias de alfabetização. Com uso de cores e metodologia própria, a empresa atua com a alfabetização de crianças com algum tipo de dificuldade, seja pedagógica ou relacionada à saúde. O papel do franqueado é atender, aplicar a metodologia e atuar com a prospecção de novos clientes (caso seja da área de educação ou saúde).

Investimento inicial: a partir de R$ 5.000

Faturamento médio mensal: R$ 11.500

Prazo de retorno: 12 meses

Maria Gasolina Express

Rede de franquias de minimercados autônomos gourmet com mais de 100 unidades. Destaca-se pelo mix variado de produtos e pelos espaços das lojas, com layout agradável e área de convivência com internet, micro-ondas e forno elétrico. O franqueado administra o ponto comercial em qual quer horário.

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil (em média)

Prazo de retorno: média de 22 meses

Freewet

Franquia de serviços automotivos sustentáveis, a Freewet oferece modelos de negócio acessíveis, incluindo operações em delivery e estruturas fixas para quem quer atuar com estética automotiva de forma profissional. Com suporte da franqueadora e foco em expansão nacional, a marca se posiciona como opção para empreendedores que buscam unir rentabilidade, inovação e impacto ambiental positivo no setor automotivo.

Investimento inicial: a partir de R$ 8.490

Faturamento médio mensal: R$7.000

Prazo de retorno: 3 meses

Acolher e Cuidar

Franquia de assistência domiciliar especializada em Hospital at Home, o Grupo Acolher e Cuidar leva estrutura hospitalar, tecnologia e equipe multidisciplinar diretamente para o lar dos pacientes. O modelo de franquia conecta o franqueado a um ecossistema de saúde, conteúdo e projetos sociais, entregando um negócio sólido, escalável e com forte impacto social.

Investimento inicial: R$ 59.000

Faturamento médio mensal: cerca de R$ 90.000

Prazo de retorno: 12 a 16 meses

365 Fun Fest

Rede de franquias de viagens voltada para o público LGBTQIA+, com o propósito de promover experiências turísticas, com foco em inclusão e respeito em qualquer época do ano. Para quem busca empreender no setor, o turismo de nicho é uma tendência de negócio para 2026.

Investimento Inicial: R$ 12 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil em média

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

Jan-Pro

A Jan-Pro é uma multinacional do segmento de limpeza comercial, com atuação voltada para serviços em ambientes corporativos. A rede trabalha com um formato de franquia em modelo home office entre os disponíveis, permitindo que a operação seja conduzida com base administrativa fora de um ponto físico tradicional, o que pode facilitar a gestão e a estrutura inicial do franqueado.

Investimento inicial: R$ 20 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 4 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Atto Service

A Atto Service atua com serviços comerciais e residenciais voltados para portas automáticas. A franquia opera em modelo home based, com uma estrutura mais enxuta, em que o franqueado organiza o atendimento e a execução dos serviços sem a necessidade de uma loja aberta ao público, mantendo o foco na operação técnica e no suporte aos clientes, tanto no segmento residencial quanto no corporativo.

Investimento inicial: R$ 20 mil

Faturamento médio mensal: R$ 9 mil

Prazo de retorno: a partir de 16 meses

SprintHub

A SprintHub é uma plataforma de CRM omnichannel com uso de IA, voltada para automação de vendas e atendimento. A proposta é centralizar a gestão do relacionamento com clientes em múltiplos canais, apoiando rotinas comerciais e de suporte por meio de automações, com foco em produtividade e escala no processo de atendimento e conversão.

Investimento inicial: R$ 20 mil

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: 6 meses

Minha Quitandinha

Que tal começar o ano sendo dono de um mercadinho autônomo em condomínio? Com a Minha Quitandinha, startup de tecnologia em varejo que opera no modelo de franquia de minimercados autônomos. As lojas operam 24 horas por dia, 7 dias por semana e o modelo de negócio é home-based, ou seja, toda gestão é feita remotamente. O franqueado precisa apenas fazer visitas em dias alternados para repor as mercadorias nas gôndolas.

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil (inclui a taxa de franquia instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

Prazo de retorno: 10 a 18 meses

Acuidar

Fundada em 2016, a Acuidar oferece serviços de assistência especializada para crianças, adultos e idosos, seja em domicílio ou em ambiente hospitalar. O portfólio inclui diárias avulsas e planos mensais. A rede entrou para o franchising em 2020 e já soma mais de 300 unidades, tornando-se uma das maiores franquias de cuidadores da América Latina.

Investimento inicial: R$ 32.500 (incluindo taxa de franquia)



Faturamento médio mensal: R$ 60 mil



Prazo de retorno: 6 a 15 meses

Maria Brasileira

Criada em 2012, é hoje a maior rede de limpeza residencial e empresarial do país, presente em todos os estados e com mais de 500 unidades. A marca realiza mais de 90 mil atendimentos por mês e se consolidou como opção para quem busca um negócio home based com alta recorrência. A operação inclui serviços de limpeza residencial, corporativa, pós-obra, passadeira e limpeza especializada de vidros.

Investimento inicial: R$ 49.300 (inclui taxa de franquia, capital de giro e

kit de equipamentos profissionais)



Faturamento médio mensal: R$ 45 mil



Prazo de retorno: 14 meses

Legale

A Legale é uma consultoria especializada em vistos para mais de 40 países, atendendo pessoas que precisam organizar documentação e requisitos para diferentes tipos de viagem. A proposta do serviço é apoiar o cliente no processo de solicitação do visto, orientando sobre as etapas e exigências conforme o destino, com atuação focada na consultoria e no acompanhamento do processo.

Investimento inicial: R$ 12 mil

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

3.2.1 GO!

A 3.2.1 GO! é uma agência de viagens personalizada, com foco em Orlando e destinos internacionais. A operação se concentra em montar roteiros e experiências sob medida, considerando preferências e necessidades do cliente, com atenção especial para viagens internacionais e para o público que busca planejamento mais guiado, especialmente no eixo de Orlando.

Investimento inicial: R$ 12 mil

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

VendaComChat

A VendaComChat atua com um modelo digital voltado para automação de WhatsApp e consultoria comercial. A proposta combina tecnologia para automatizar conversas e rotinas no WhatsApp com apoio consultivo na área comercial, ajudando o negócio a estruturar atendimento e vendas no canal, com operação direcionada para o ambiente digital.

Investimento inicial: R$ 14 mil

Faturamento médio mensal: R$ 6.400

Prazo de retorno: até 3 meses

Evolve

A Evolve é uma franquia de energia solar em que o franqueado atua principalmente na parte comercial. O foco está em prospectar e atender clientes interessados em soluções de energia solar, conduzindo a negociação e o relacionamento comercial, dentro do modelo de operação da rede.

Investimento inicial: R$ 14.900

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 100 mil

Prazo de retorno: 6 a 18 meses

Seguralta

Uma das maiores redes de franquias de seguros do país, com mais de 2 mil unidades. Oferece seguros para residências, comércios, veículos e empresas.

Investimento inicial: R$45 mil

Faturamento médio mensal: 15 mil

Prazo de retorno: 12 a 20 meses

Santa Carga Totens e Carregadores

Franquia de mídia digital com totens de recarga e wi-fi. O franqueado instala os equipamentos e comercializa os anúncios.

Investimento inicial: R$ 19.900

Faturamento médio: R$ 8.316

Retorno: a partir de 8 meses

Marketing Bag

Franquia de publicidade que utiliza saquinhos de pão distribuídos em padarias. O franqueado atua de casa, prospectando anunciantes locais.

Investimento inicial: R$ 9.990

Faturamento médio: R$ 8.000

Retorno: 6 meses

Publicarga

Modelo semelhante ao anterior, com venda de publicidade em totens de carregamento. A operação é remota e autônoma.

Investimento inicial: R$ 18.900

Faturamento médio: R$ 8.000

Retorno: 6 a 9 meses

VendaComChat

Oferece automação para vendas e atendimento via WhatsApp. O franqueado atua sozinho com foco em prospecção comercial.

Investimento inicial: R$ 14.000

Faturamento médio: R$ 6.400

Retorno: até 3 meses

Assista ao novo episódio do Choque de Gestão