Como uma plataforma de nutricionistas virou negócio de R$ 70 milhões com ajuda da IA

Anamnese, planos de dieta e gestão financeira são alguns dos processos que fazem parte do dia a dia dos nutricionistas. Depois de identificar uma descentralização para a realização das diversas etapas, Rodrigo Vieira decidiu criar uma plataforma destinada a esses profissionais, em 2016, a WebDiet.

Depois de faturar R$ 70 milhões em 2025, o negócio reforça o investimento em ferramentas de inteligência artificial e no desenvolvimento de funcionalidades voltadas aos pacientes. Até o final de 2026, a expectativa é faturar R$ 80 milhões e chegar a 100 mil usuários até o primeiro semestre de 2027.

"A inteligência artificial é uma ferramenta para potencializar o trabalho do nutricionista. Ao mesmo tempo, queremos expandir a plataforma para além do consultório e criar um ecossistema que conecte profissionais e pacientes”, diz Rodrigo Vieira, fundador e CEO da WebDiet.

Inovação em nutrição

Formado em nutrição, Viera já se interessava por empreendedorismo e inovação durante a faculdade. Ele fazia desenvolvimento de software por hobby e, mais tarde, ajudou a criar uma empresa de eventos científicos e congressos. "Como ainda havia poucas plataformas para dar suporte a eventos, desenvolvemos praticamente tudo do zero. Essa experiência me deu maturidade em gestão e desenvolvimento de software”, afirma.

Somando experiência em nutrição e empreendedorismo, Vieira percebeu que os profissionais precisavam recorrer a diferentes ferramentas para montar dietas, registrar pacientes e administrar o consultório. A falta de uma plataforma integrada deu origem à ideia da WebDiet. A startup nasceu em 2016 após fechar a empresa de eventos.

Durante 2016, desenvolveu uma plataforma que centralizava as principais ferramentas necessárias para a rotina de nutricionistas em consultórios. Ele contou com dois sócios — um investidor e outro que cuidaria da parte comercial da empresa, enquanto Vieira fazia os desenvolvimentos de software.

Depois de testes e aprimoramentos realizados com uma base de cerca de 1,5 mil profissionais, o site foi lançado para todos em janeiro de 2017. Com o lançamento oficial, os aprimoramentos continuaram. A cada pedido de funcionalidade, a plataforma se atualizava.

“Nosso grande diferencial era justamente esse: um software desenvolvido por nutricionistas para nutricionistas”, diz Vieira.

Em um ano, a WebDiet chegou a 1,8 mil assinantes pagantes. A primeira atualização do software foi em 2018, quando toda a plataforma foi reconstruída, com a adição de cursos e materiais de educação. "A versão 2.0 marcou uma virada: ampliamos a plataforma para o dia a dia do nutricionista e aceleramos o crescimento da empresa.”

O foco em bem-estar

A autorização do teleatendimento durante a pandemia acelerou a digitalização da nutrição e ampliou o alcance dos profissionais para pacientes de diferentes regiões do país. Segundo Vieira, esse movimento impulsionou o crescimento da WebDiet e reforçou a demanda por ferramentas digitais. “A pandemia também trouxe uma conscientização sobre autocuidado da população”, diz.

De olho no cenário digital, a WebDiet apostou em novas funcionalidades. Além de ferramentas de consultório e gestão financeira, a empresa apostou em uma frente de marketing digital, com a possibilidade de criar sites e artes para as redes sociais.

“Criamos um fórum de debate de casos clínicos entre usuários e reforçamos os cursos onlines, com uma plataforma de mais de 150 aulas.”

Na época, a plataforma chegou a marca de 20 mil usuários e cresceu até alcançar 80 mil assinantes e 170 mil nutricionistas cadastrados em 2026.

A plataforma oferece dois planos distintos para os profissionais, com mensalidades que variam entre R$ 95 e R$ 139. Há ainda planos gratuitos oferecidos para estudantes, que recebem marca d’água nos materiais gerados para indicar que o conteúdo foi elaborado por um usuário em formação.

Além do sistema para nutricionistas, a empresa mantém um aplicativo para pacientes, que reúne plano alimentar, chat com o profissional e um marketplace de suplementos vendidos diretamente por fabricantes. Segundo a empresa, o modelo permite oferecer preços mais competitivos e garantir a procedência dos produtos.

O aplicativo para pacientes soma 1,2 milhão de usuários ativos.

Inteligência artificial amplia atuação da plataforma

Para otimizar o trabalho dos nutricionistas, a plataforma está incorporando recursos que reduzem o tempo gasto em atividades administrativas e permitir que os profissionais se concentrem no atendimento aos pacientes.

Entre as funcionalidades está a transcrição automática da anamnese, que transforma a conversa entre nutricionista e paciente em um registro estruturado dentro do prontuário eletrônico. A plataforma também conta com uma ferramenta que utiliza visão computacional para estimar indicadores como percentual de gordura, massa magra, água corporal e risco cardiovascular a partir de fotografias do paciente.

Além disso, a inteligência artificial cruza informações como exames, hábitos e histórico clínico para gerar insights que apoiam a tomada de decisão do nutricionista.

"A inteligência artificial veio para potencializar o trabalho do nutricionista. O objetivo é automatizar tarefas operacionais para que ele tenha mais tempo para cuidar do paciente", afirma.

A empresa pretende ampliar recursos baseados em inteligência artificial, aprofundar a personalização das jornadas clínicas e expandir funcionalidades voltadas ao acompanhamento contínuo do paciente.

"Continuamos desenvolvendo novas aplicações de inteligência artificial e acreditamos que esse será um dos principais diferenciais da plataforma nos próximos anos”, diz Vieira.

Próximos passos miram expansão do ecossistema

Depois de encerrar 2025 com faturamento de R$ 70 milhões, a WebDiet projeta alcançar R$ 80 milhões em receita até o fim de 2026. A estratégia para sustentar esse crescimento passa pela ampliação da base de clientes, pelo desenvolvimento de novas ferramentas de inteligência artificial e pela expansão do ecossistema para além dos nutricionistas.

A empresa pretende atingir a marca de 100 mil assinantes até o primeiro semestre de 2027, ao mesmo tempo em que amplia as funcionalidades voltadas aos pacientes, como o marketplace de suplementos integrado ao aplicativo. "Estamos construindo um ecossistema que conecte nutricionistas e pacientes em um único ambiente."

No longo prazo, a WebDiet também planeja levar sua plataforma para outras áreas da saúde, integrando profissionais como médicos, psicólogos e educadores físicos em um mesmo ecossistema de cuidado.

"Entendemos que estamos no início. Depois de consolidar a plataforma para nutricionistas, queremos expandir esse ecossistema para outras profissões da saúde e desenvolver mais soluções voltadas aos pacientes", afirma Vieira.