Minas Gerais passa Santa Catarina e assume 2º lugar entre os estados no NEEX 2026

Minas Gerais passou Santa Catarina e assumiu a segunda posição entre os estados com mais empresas selecionadas para o Ranking EXAME Negócios em Expansão, o NEEX, em 2026. Os mineiros têm 56 negócios na lista, três a mais que os catarinenses.

São Paulo continua na primeira posição, com 204 das 491 empresas selecionadas. Na sequência aparecem Minas Gerais, com 56, Santa Catarina, com 53, Paraná, com 40, e Rio de Janeiro, com 34. Juntos, os cinco estados respondem por 387 empresas, ou 78,82% da lista. Veja aqui a lista completa das empresas selecionadas.

A mudança entre Minas e Santa Catarina é uma das diferenças na distribuição geográfica da quinta edição do NEEX. Desde a primeira edição, em 2022, os catarinenses ocupavam o segundo lugar. Na edição de 2025, Santa Catarina emplacou com 53 empresas, e Minas veio logo depois, com 48. Neste ano, o número de catarinenses ficou igual, enquanto o de mineiras cresceu em oito.

Minas Gerais também se destacou pela diversidade setorial entre as empresas vencedoras. Na categoria 2 a 5 milhões de reais, duas mineiras ficaram no top 3. Em terceiro lugar ficou a Guardian RH, empresa de Nova Lima, na Grande Belo Horizonte que desenvolve tecnologia para auditoria de folha de pagamento, benefícios, encargos e obrigações trabalhistas. Em 2025, a receita avançou de R$ 2,02 milhões para R$ 3,71 milhões, crescimento de 83,2%.

Da capital mineira, a Fortio Soluções Logísticas conquistou o primeiro lugar da categoria. A empresa conecta embarcadores e caminhoneiros autônomos e reúne serviços como contratação, rastreamento e antecipação de crédito. No ano passado, a receita passou de R$ 2,06 milhões para R$ 4,17 milhões, avanço de 101,9%.

Na categoria de empresas entre 600 milhões e 1 bilhão de reais, a Grid Energia, de Belo Horizonte, ficou em terceiro lugar. A empresa integra soluções de gestão, engenharia, comercialização e geração de energia para empresas do setor elétrico. A receita avançou de R$ 281,3 milhões para R$ 669,8 milhões, crescimento de 138,1%.

Minas agora responde por 11,41% das empresas selecionadas, contra 10,79% de Santa Catarina. São Paulo concentra 41,55% da lista.

A distribuição de 2026 também mostra movimentos entre as regiões. O Sudeste continua com mais da metade das empresas, o Sul reúne quase um quarto da lista e o Nordeste passou de 26 para 36 negócios em um ano. Já o Centro-Oeste passou de 29 para 22.

Sudeste reúne 305 empresas do NEEX 2026

O Sudeste tem 305 das 491 empresas selecionadas, ou 62,12% do total. Além de São Paulo e Minas Gerais, a conta inclui 34 negócios do Rio de Janeiro e 11 do Espírito Santo.

Em números absolutos, são 11 empresas a mais que em 2025, quando a região tinha 294 representantes. A participação no total, porém, passou de 62,55% para 62,12%, porque o número de empresas selecionadas pelo ranking também aumentou.

São Paulo seguiu na liderança, mas passou de 211 empresas em 2025 para 204 neste ano. Sua participação caiu de 44,89% para 41,55%.

O movimento foi diferente nos outros três estados do Sudeste. Minas passou de 48 para 56 empresas, o Rio de Janeiro foi de 26 para 34 e o Espírito Santo passou de nove para 11.

Santa Catarina mantém 53 empresas, mas perde a segunda posição

A mudança no topo da lista ocorreu mesmo sem queda no número de empresas catarinenses. Santa Catarina tinha 53 representantes em 2025 e voltou a registrar 53 em 2026.

O que mudou foi o número de empresas de Minas Gerais. O estado ganhou oito representantes e, com 56, abriu uma diferença de três negócios sobre Santa Catarina.

Ainda assim, Santa Catarina permanece na frente de Minas quando são somadas as cinco edições do NEEX. Desde 2022, 206 empresas catarinenses foram selecionadas, contra 188 mineiras.

O Sul, por sua vez, passou de 110 empresas em 2025 para 118 em 2026. A região representa 24,03% da lista deste ano.

Depois de Santa Catarina aparecem Paraná, com 40 empresas, e Rio Grande do Sul, com 25. No ano passado, eram 38 paranaenses e 19 gaúchas.

Nordeste ganha dez empresas em um ano

A terceira região com mais representantes em 2026 é o Nordeste. São 36 empresas, ou 7,33% do ranking. Em 2025, eram 26, equivalentes a 5,53%.

O Ceará concentra 17 das 36 empresas nordestinas. O estado tinha cinco representantes na edição anterior. Pernambuco aparece com oito empresas, Bahia com sete, Rio Grande do Norte com duas e Maranhão e Piauí com uma cada.

A presença cearense também mudou desde a estreia do NEEX. Em 2022, uma empresa do estado entrou no ranking. Agora são 17.

Centro-Oeste passa de 29 para 22 empresas

O Centro-Oeste fez o caminho contrário. A região tinha 29 empresas selecionadas em 2025 e aparece com 22 neste ano. Sua participação passou de 6,17% para 4,48%.

Goiás tem 11 representantes, seguido pelo Distrito Federal, com oito, e Mato Grosso, com três.

Na comparação com 2025, Goiás passou de 15 para 11 empresas e o Distrito Federal, de 11 para oito. Mato Grosso permaneceu com três.

Olhando um período maior, Goiás tem mais representantes hoje do que na primeira edição do prêmio. Em 2022, quatro empresas goianas foram selecionadas. Em 2026, são 11.

Norte tem dez representantes

O Norte tem dez empresas no ranking, ou 2,04% do total. Seis são do Pará, três do Amazonas e uma do Amapá.

Em 2025, a região tinha 11 representantes. O Amazonas passou de cinco para três empresas, enquanto o Pará foi de quatro para seis. O Amapá manteve uma.

Rondônia, que tinha uma empresa em 2025, não aparece entre as selecionadas deste ano.

São Paulo soma 836 empresas em cinco edições

A fotografia muda um pouco quando as cinco edições são colocadas na mesma conta. Desde a criação do NEEX, em 2022, 1.872 empresas foram selecionadas, vindas de 26 unidades da federação.

São Paulo responde por 836 delas, ou 44,7% do total. Santa Catarina aparece em segundo lugar no acumulado, com 206 empresas, equivalente a 11%.

Minas Gerais ocupa a terceira posição, com 188 empresas. Paraná, com 144, e Rio de Janeiro, com 112, completam os cinco primeiros lugares.

A diferença entre Santa Catarina e Minas no acumulado é de 18 empresas. Na lista de 2026, a ordem se inverteu: Minas tem três representantes a mais.

O Acre é o único estado que não teve uma empresa selecionada nas cinco edições.

Como funciona o Ranking EXAME Negócios em Expansão

Criado em 2022 pela EXAME em parceria com o BTG Pactual Empresas e com suporte técnico da PwC Brasil, o Ranking EXAME Negócios em Expansão compara empresas a partir do crescimento da receita operacional líquida, o dinheiro obtido com as vendas depois das deduções previstas na contabilidade.

Em 2026, 838 empresas enviaram seus balanços financeiros para análise da PwC Brasil, 15% a mais que em 2025. A inscrição é gratuita e voluntária.

Das 838 inscritas, 491 cumpriram os critérios técnicos para entrar no ranking, 21 a mais que em 2025. Entre as exigências estão uma demonstração contábil assinada por um profissional de contabilidade e receita líquida acima de 2 milhões de reais em 2025.

As 491 empresas tiveram, juntas, receita líquida de 42 bilhões de reais em 2025. O valor é 32% maior que o registrado pelas empresas da edição anterior e quatro vezes a soma das receitas anuais das 205 selecionadas na estreia do ranking, em 2022.

A quinta edição também ganhou uma categoria para empresas com receita entre 600 milhões e 1 bilhão de reais.