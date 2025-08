Aos 29, ele fez a empresa crescer 44.000% só importando produto da China

Quando você compra algo online, seja um brinquedo, um utensílio doméstico ou um item de tecnologia, provavelmente não sabe de onde veio ou quem está por trás daquela oferta.

A abundância de produtos disponíveis nos marketplaces brasileiros é impressionante, mas o processo até chegar à sua casa envolve uma cadeia de fornecedores e importadores. É aí que empresas como a Opacote entram em cena.

Fundada em 2023, a Opacote é uma importadora com sede em São José, Santa Catarina. Em apenas um ano, a empresa viu sua receita saltar de R$ 17.713,82 em 2023 para R$ 7,9 milhões em 2024, o que representa um crescimento de 44.524%.

Esse salto fez a Opacote liderar a categoria Novatas no Ranking EXAME Negócios em Expansão 2025 e ser a empresa que mais cresceu no maior anuário de empreendedorismo do país.

A trajetória da empresa é um reflexo da experiência do fundador, Paulo Henrique Ávila, de 29 anos, que começou a empreender ainda adolescente. Aos 14 anos, Ávila já se interessava pela importação de eletrônicos da China, atividade que aprendeu a realizar por meio de um livro que seu pai lhe deu.

Após anos comprando e vendendo produtos pela internet, em 2011, ele criou sua conta no Mercado Livre e passou a vender itens como fones de ouvido e mouses. Aos 18 anos, decidiu fundar sua própria empresa e se lançar no mercado de importação, mas só abriu as portas da Opacote oficialmente em 2023, cerca de nove anos depois.

O que faz a Opacote?

O diferencial da Opacote é a estratégia de integração com grandes marketplaces, como Mercado Livre e Magazine Luiza. A empresa não possui um site próprio, pois Ávila percebeu que a melhor forma de crescer seria fazer parcerias com essas plataformas, que ajudam a distribuir seus produtos de forma eficiente.

Com o tempo, a Opacote passou a se especializar em identificar tendências e produtos de alta demanda para importar. Ávila foca na análise das palavras-chave mais buscadas nos marketplaces para decidir quais produtos desenvolver e oferecer.

"Analisamos o que está em alta nas plataformas, entendemos as buscas do consumidor e com isso estrutura nossas compras. A ideia é focar em poucas variedades, mas com grandes volumes", explica.

Um time de oito funcionários da empresa na China é responsável por encontrar fornecedores desses itens e desenvolver até cinco versões de cada. A ideia é atender todo tipo de orçamento, dos mais modestos aos sofisticados. Agora, por exemplo, um dos focos da Opacote são artigos domésticos como cuba de cozinha, torneiras, parafusadeiras e camas elásticas.

Enviados ao Brasil, os produtos ficam em centros de distribuição em Santa Catarina e São Paulo. “Em menos de 6 horas conseguimos colocá-los em todos os marketplaces”, diz Ávila. Até o ano que vem, a estrutura deve ser expandida para Espírito Santo, Bahia e Amazonas.