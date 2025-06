Mercado Livre anuncia frete grátis a partir de R$ 19 e vai de 'all in' contra a Shopee

Em uma de suas tacadas mais agressivas para ampliar sua liderança de mercado, o Mercado Livre acaba anunciar uma política de frete gratuito para compras a partir de R$ 19 — o menor valor já oferecido pela empresa, que torna a entrega grátis acessível a praticamente toda sua gama de produtos. Antes, o benefício estava disponível apenas para compras a partir de R$ 79.

O movimento vem em um momento de concorrência cada vez mais acirrada no ecommerce, principalmente com a chegada de novos players agressivos como a Shopee e o TikTok Shop.

"Essa redução no frete é uma decisão estratégica que visa tornar a compra online mais acessível e acelerar a migração do varejo offline para o online", disse Fernando Yunes, líder do Mercado Livre no Brasil.

Yunes não nega a pressão competitiva. "O Mercado Livre está sempre atento às movimentações do mercado, mas o que nos diferencia é nossa capacidade de adaptação e inovação contínua", disse.

"Nosso foco é oferecer um valor superior para os consumidores e vendedores, criando uma experiência de compra que seja ágil, acessível e personalizada", disse.

A expectativa é que, ao reduzir essa barreira do frete, a plataforma consiga estimular o consumo em categorias de baixo custo, como utensílios de casa, moda e itens de beleza, o que pode gerar um efeito positivo em diversas faixas de preço e volumes de vendas, ampliando a frequência de compras.

Outro ponto importante da estratégia da companhia é a ampliação de seu ecossistema.

Yunes destacou a importância da integração dessas soluções, dizendo que o crescimento do Mercado Livre não se limita apenas ao marketplace, mas também à expansão do Mercado Ads e Mercado Pago.

"Ao aumentar o número de consumidores e vendedores, o Mercado Livre cria um ecossistema mais robusto, onde todos os participantes se beneficiam da escala", completou.

Para ele, isso não só fortalece a competitividade da empresa, mas também amplia o potencial de monetização, especialmente com os anúncios no Mercado Ads e o crescimento do Mercado Pago, que têm atraído mais usuários, oferecendo soluções financeiras convenientes e rápidas.

Um canhão no marketing

Em meio a essa expansão, a plataforma também aposta na nova campanha publicitária para reforçar sua presença no mercado.

A estratégia de divulgação da mudança no frete grátis é emblemática, com a participação de Ronaldo e Neymar Jr., dois ícones do esporte brasileiro. Juntos, eles revelam a "Camisa 19", que simboliza o novo valor mínimo para frete grátis.

A campanha, intitulada "10+9", será veiculada em TV aberta, nas redes sociais e em painéis digitais em diversas cidades do Brasil.

Com a atração de mais usuários para a plataforma, a empresa espera um aumento na demanda por serviços de publicidade digital, que devem gerar fonte de receita adicional e fortalecer ainda mais a posição da companhia no mercado latino-americano.

"Temos uma visão de longo prazo e estamos confiantes de que nossas decisões estratégicas de hoje nos permitirão alcançar ainda mais consumidores e vendedores em todo o Brasil e na América Latina", finalizou Yunes.