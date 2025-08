Quais são os livros e filmes que mais influenciam os donos dos negócios que mais crescem no Brasil

Na rotina atribulada de um CEO em crescimento acelerado, tempo é artigo de luxo — e inspiração, uma necessidade estratégica.

Entre um pitch para investidores e uma reunião de expansão, onde buscam referências os empreendedores por trás das companhias mais promissoras do país?

Essa foi a pergunta feita pela EXAME aos fundadores e presidentes que lideram as empresas vencedoras do ranking Negócios em Expansão 2025.

O resultado é um raio-X revelador das obras que moldam a visão, os valores e as estratégias dessa nova geração de líderes. A lista traz best-sellers de negócios, clássicos da autoajuda, biografias e até filmes hollywoodianos.

O pódio da inspiração

Na liderança isolada do ranking está Sonho Grande, de Cristiane Correa, com 12 citações. A biografia dos bastidores de Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira continua sendo leitura obrigatória para quem quer aprender a escalar com método — e ousadia.

Logo atrás vem “Fome de Poder”, filme que narra a trajetória do McDonald’s sob a ótica controversa de Ray Kroc. Com 11 menções, a história do vendedor de máquinas de milk-shake que construiu um império global é vista com olhos ambíguos — mas fascinados — pelos entrevistados.

Completa o top 3 “Pai Rico, Pai Pobre”, de Robert Kiyosaki (10 menções), reforçando a influência da educação financeira na formação dos empreendedores brasileiros.

O combo livros + séries + cinema

A pesquisa também revela o ecletismo das referências. Estão entre os mais citados:

Séries como “Suits” (8 menções), com seu universo de poder, estratégia e negociações afiadas;

Obras de Napoleon Hill (8 menções no total), como Quem Pensa Enriquece e A Lei do Triunfo;

Filmes como “À Procura da Felicidade” (7 menções), que mistura drama pessoal e perseverança.

Além disso, clássicos da gestão como A Estratégia do Oceano Azul, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Good to Great, Lean Startup e Hard Things About Hard Things continuam sendo parte do arsenal de conhecimento prático dos fundadores.

Histórias de superação pessoal, construção de marcas e batalhas éticas também aparecem.

A Revolta de Atlas, A Arte da Guerra e a Bíblia foram citadas por alguns líderes como guias de valores e princípios.

E filmes como O Lobo de Wall Street, A Rede Social, Moneyball e Walt antes de Mickey mostram que o entretenimento também ensina — especialmente quando o protagonista é ambicioso, criativo e não teme quebrar regras.

Censo NEEX

Pela primeira vez, a EXAME realizou uma pesquisa com as empresas vencedoras do ranking Exame Negócios em Expansão. O resultado completo você confere abaixo.