Magazine Luiza mantém lucro e aumenta margens no 1º trimestre de 2025

Após enfrentar um cenário econômico desafiador, o Magazine Luiza (MGLU3) entregou um desempenho sólido no primeiro trimestre de 2025, com um crescimento de 1,6% na receita líquida, alcançando R$ 9,39 bilhões. A companhia manteve sua estratégia focada no aumento das margens operacionais, alcançando uma margem EBITDA ajustada de 8,1%, um aumento de 0,7 p.p. em relação ao mesmo período do ano anterior.

Nos três primeiros meses do ano, o lucro líquido ajustado do Magalu foi de R$ 11,2 milhões, uma queda de 62,5% frente aos R$ 29,8 milhões registrados no ano passado. Já o lucro líquido contábil, que inclui efeitos não recorrentes, somou R$ 12,8 milhões, com uma redução de 54,3% em comparação com o ano passado.

"A estratégia de focar no aumento das margens tem sido a chave para o nosso desempenho, especialmente considerando as altas taxas de juros. Mesmo em um cenário macroeconômico desafiador, conseguimos entregar lucros e manter um bom desempenho operacional", diz Roberto Bellissimo, CFO do Magazine Luiza.

O foco na rentabilidade foi visível na performance das lojas físicas, que registraram um crescimento de 6,2% nas vendas totais e 7,1% no conceito de mesmas lojas. As vendas do e-commerce, por sua vez, apresentaram uma leve queda de 2,3% no trimestre, com o marketplace (3P) registrando uma queda de 1,8%, enquanto o e-commerce com estoque próprio (1P) teve uma redução de 2,6%.

Estratégia e Resultados Operacionais

No segmento de serviços, o Magalu continuou a se beneficiar da diversificação de receitas, com destaque para o MagaluAds, que registrou um crescimento de 53% na receita. O desenvolvimento da plataforma de publicidade, impulsionado pela maior proximidade com agências e pela evolução dos produtos oferecidos, tem contribuído para o fortalecimento da rentabilidade da empresa.

Além disso, a integração logística entre os canais de venda, como a possibilidade de devolver produtos do marketplace nas lojas físicas, tem sido um diferencial importante para o aumento da conversão de vendas, um dos principais focos estratégicos da companhia para 2025.

Margens e Eficiência

O Magazine Luiza registrou uma evolução importante na sua margem EBITDA, que passou de 7,4% para 8,1%, um reflexo direto do aumento na margem bruta, que atingiu 30,6%, crescimento de 0,7 p.p. em relação ao mesmo período de 2024.Esse avanço nas margens operacionais foi possível principalmente pelo aumento na margem de mercadorias, que compensou o impacto das altas taxas de juros sobre a antecipação de recebíveis.

"As margens operacionais continuam sendo a nossa prioridade. Conseguimos melhorar a eficiência em todas as frentes, desde as lojas físicas até a operação online, e estamos muito satisfeitos com os resultados alcançados", diz Bellissimo.

Dívida e Geração de Caixa

A empresa também fez progressos na redução de sua dívida, com um caixa líquido de R$ 2,1 bilhões e uma redução do endividamento bruto para R$ 4,6 bilhões. Essa estratégia de desalavancagem, aliada ao controle de despesas financeiras, tem permitido ao Magalu uma gestão mais eficiente dos seus recursos.

A geração de caixa operacional continuou sólida, com a empresa registrando um fluxo de caixa livre de R$ 900 milhões, o que reflete a capacidade do Magalu de transformar o lucro líquido em caixa, permitindo a continuidade dos investimentos em crescimento.

Preocupações e Perspectivas

Com a taxa de juros ainda elevada, a empresa manteve seu foco na rentabilidade, buscando crescimento sustentável sem abrir mão das margens. O CFO destacou que, apesar do ambiente desafiador, a estratégia de diversificação de receitas e o controle de despesas são fundamentais para o sucesso a médio e longo prazo.

"Embora o cenário de juros altos continue a representar um desafio, seguimos focados em crescer de maneira responsável, com um equilíbrio entre margens e vendas. A estratégia de diversificação e a integração dos canais vão continuar a ser a chave para nosso crescimento nos próximos trimestres", conclui Bellissimo.