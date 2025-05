Esta startup de Santa Catarina vale R$ 80 milhões após investimento de João Kepler

Um escritório em Itajaí, Santa Catarina, guarda uma história de transformação digital que começou ainda na adolescência de seus fundadores. João Paulo Bobika e Júlio Guadagnim criaram a Selfless em 2015 como uma agência digital focada no crescimento de e-commerces, mas rapidamente perceberam o potencial da inteligência artificial para revolucionar o atendimento ao cliente.

A Selfless.chat, spin-off que nasceu da agência, hoje vale R$ 80 milhões após aporte de R$ 5,6 milhões do Equity Group, holding fundada pelo investidor João Kepler. A empresa oferece uma plataforma omnichannel que integra canais como Instagram e Mercado Livre, automatizando vendas e atendimento com foco na personalização.

“Construímos primeiro a IA, depois a plataforma de autoatendimento, o que nos coloca em posição de liderança tecnológica, com plena aderência à LGPD e foco em eficiência real”, afirma Bruno Borges, CCO e Head de Relações com Investidores.

O aporte de R$ 5,6 milhões representa 7% do capital da startup, que mira expansão para Estados Unidos, México e Portugal. Segundo André Fernandes, sócio responsável por tecnologia do Equity Group, “queremos estar ao lado das empresas que estão moldando o futuro do mercado de IA” — segmento global avaliado em US$ 757 bilhões e com previsão de crescimento anual de 19,2% até 2034.

Qual o diferencial da empresa?

A estratégia da Selfless.chat vai além do atendimento automatizado: a empresa lançou a Infinity4, braço focado na criação de IAs personalizadas para resolver dores específicas de negócios.

Um case recente envolve uma companhia com faturamento superior a R$ 1 bilhão, que reduziu retrabalho e ganhou agilidade nas decisões com mais de 1.200 processos automatizados em seis meses. A expectativa é que somente a Infinity4 fature R$ 10 milhões no próximo ano.

A empresa mantém tecnologia 100% proprietária em seu software, embora utilize os modelos de linguagem da OpenAI para processamento. A decisão de sediar a operação em Itajaí é estratégica: Santa Catarina concentra um polo tecnológico em expansão, com infraestrutura e capital humano qualificado.

Hoje, a Selfless.chat se posiciona como uma solução que une automação e humanização, conectando-se a ERPs, CRMs e outros sistemas internos para escalar o atendimento sem perder o toque pessoal. O desafio agora é acelerar essa trajetória e consolidar sua expansão internacional diante do rápido crescimento do mercado de IA no Brasil e no mundo.

A trajetória do Equity Group

Fundado em setembro de 2023, o Equity Group combina os portfólios de empresas como a Braga Participações, family office de Kepler, e a CaptAll Ventures, de Nílio Portella e Túlio Mêne. Com um valuation total próximo de R$ 2 bilhões e investimentos que somam R$ 100 milhões, a holding tem planos ambiciosos para aumentar o valor de suas investidas, com metas que podem alcançar R$ 3 bilhões.

João Kepler, considerado o maior investidor de startups da América Latina, com mais de 2.000 empresas no portfólio, busca expandir sua influência no setor. Além de sua sólida trajetória no mercado financeiro, Kepler também é escritor e palestrante, com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Seu foco está em consolidar o Equity Group como um player relevante no cenário global de investimentos.