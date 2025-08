Agenda cultural em São Paulo: peças, feiras e exposições para o fim de semana

O fim de semana em São Paulo traz uma variedade de opções culturais. O musical Dreamgirls, no Teatro Santander, reflete a ascensão de um grupo de cantoras afro-americanas na década de 60, abordando temas como racismo e desigualdade de gênero. Já a Orquestra Petrobras Sinfônica celebra 50 anos com dois concertos, incluindo o Concerto Multiplayer, com trilhas sonoras de jogos icônicos, no Teatro Sabesp Frei Caneca. O MASP encerra a exposição Cinco ensaios sobre o MASP, com mostras de Isaac Julien, Renoir, e artes da África. Confira

Dreamgirls

Dreamgirls retrata a ascensão de um grupo de cantoras afro-americanas nos Estados Unidos na década de 60, inspirado nas histórias de mulheres da MOTOWN, como as “The Supremes”. A trama reflete a era de ouro da música soul e as transformações da indústria fonográfica dos Estados Unidos durante os anos 60 e 70, abordando pautas como racismo, desigualdade de gênero, o preço da fama e a complexidade das relações pessoais e profissionais no showbiz.

Serviço: Teatro Santander. Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 – Complexo JK Iguatemi. Horários: Quintas-feiras, às 20h; Sextas-feiras, às 20h; Sábados, às 16h e 20h; Domingos, às 15h e 19h. Valores: ingressos a partir de R$42. *Clientes Santander têm 30% de desconto nos ingressos inteiros, limitados a 2 por CPF.

ORioLEAR

ORioLEAR: estreia da peça no Itaú Cultural, em São Paulo (Leekyung Kim/Divulgação)

O palco do Itaú Cultural recebe a temporada de estreia de ORioLEAR, novo espetáculo da Heróica Companhia Cênica, com direção de Newton Moreno. A peça é inspirada em Rei Lear, texto clássico de William Shakespeare, e aborda a divisão das terras no Brasil para refletir sobre os territórios das florestas brasileiras.

ORioLEAR é uma tragédia ambiental, que adapta e transpõe a fábula shakespeareana na qual um monarca decide dividir seu reino entre suas três filhas. Na nova montagem, Lear é um senhor de terras, latifundiário, antigo grileiro, que fez fortuna no Pará. Ao decidir repartir suas propriedades e plantações entre as filhas e os genros, o grileiro é surpreendido pela filha mais nova, que não consegue falar o quanto ama o pai, quando ele pede que ela faça isso publicamente. Deserdada e posta para fora de casa, a caçula é acolhida por um indígena que pede ao latifundiário que seja devolvido ao rio que corta seu latifúndio o nome Lear, dado a ele. Para o indígena, o fato de um homem ter se apossado do nome do rio causou muitos males a seu povo, e estes infortúnios só cessarão quando o nome for devolvido ao Rio Lear. O senhor de terras, no entanto, se recusa a devolver o nome e entrega suas terras às duas outras filhas, anunciando, assim, uma guerra.

Serviço: ORioLEAR. Até 17 de agosto (quinta-feira a sábado, às 20h, e domingos e feriados às 19h). Nos dias 10 e 17 de agosto (domingo), haverá bate-papo com elenco após o espetáculo. Sala Itaú Cultural (piso térreo). Duração: 150 minutos

Orquestra Petrobras Sinfônica

A Orquestra Petrobras Sinfônica está celebrando 50 anos de trajetória. Por conta deste marco irá realizar dois espetáculos, nos dias 2 e 3 de agosto, em São Paulo. No sábado, 2, o programa traz dois grandes momentos da música sinfônica: a abertura da ópera La Gazza Ladra, de Gioachino Rossini, conhecida por seu dinamismo e energia, e a Sinfonia nº 5 em mi menor, de Piotr Ilitch Tchaikovsky, uma das obras mais expressivas do compositor russo.

Já no dia 3 de agosto, domingo, às 14h, o Teatro Sabesp Frei Caneca será palco do inovador Concerto Multiplayer, voltado ao público geek e gamer. Sob a batuta de Felipe Prazeres, o concerto apresenta trilhas sonoras de jogos que marcaram gerações — como Super Mario, The Legend of Zelda, Sonic, Street Fighter, Metal Gear, Mortal Kombat e Fortnite — em arranjos exclusivos assinados por Ricardo Candido. A apresentação também homenageia o talento brasileiro na indústria de games, com obras do compositor Antonio Teoli, reconhecido por sua atuação em produções internacionais, que preparou arranjos especiais para o concerto.

Serviço: Concerto Clássico. Data: 2 de agosto, sábado, às 20h. Local: Teatro Cultura Artística - R. Nestor Pestana, 196 - Consolação, São Paulo - SP Ingressos: petrobrassinfonica.byinti.com. Concerto Multiplayer. Data: 03 de agosto, domingo, 14h Local: Teatro Sabesp Frei Caneca - R. Frei Caneca, 569 - Consolação, São Paulo - SP

Masp

Edificio Pietro Maria: restaurante A Baianeira muda para o novo edifício do Masp (Leonardo Finotti/Divulgação)

O MASP encerra, em 3 de agosto, a mostra Cinco ensaios sobre o MASP, conjunto de exposições que marcou a abertura do Edifício Pietro Maria Bardi em março deste ano. A poucos dias do encerramento, o público ainda pode visitar a exposição, que propõe novos olhares e diálogos sobre o acervo e a trajetória da instituição.

Cinco ensaios sobre o MASP é o título que reúne as mostras: Isaac Julien: Lina Bo Bardi — um maravilhoso emaranhado, Geometrias, Artes da África, Renoir e Histórias do MASP que ocupam os cinco novos andares expositivos do museu. O público pode usufruir dos dois edifícios e conferir todas as exposições em cartaz no MASP com um único ingresso disponível para reserva no site da instituição.

Serviço: Cinco ensaios sobre o MASP, até domingo, 3. Edifício Pietro Maria Bardi. Av. Paulista, 1510 - Bela Vista, São Paulo. Telefone: (11) 3149-5959. Horários: terças grátis, das 10h às 22h (entrada até as 21h); quarta e quinta das 10h às 18h (entrada até as 17h); sexta das 10h às 22h (entrada gratuita das 18h as 21h); sábado e domingo, das 10h às 18h (entrada até as 17h); fechado às segundas. Agendamento on-line obrigatório pelo link masp.org.br/ingressos Ingressos: R$ 75 (entrada); R$ 37 (meia-entrada)

Casacor

Este também é o último fim de semana para visitar o evento Casacor, que, neste ano, fez sua estreia no Parque da Água Branca, um espaço verde urbano de grande importância histórica e cultural. Com 137 mil metros quadrados de remanescentes da Mata Atlântica preservados, o parque, inaugurado em 1929 e protegido pelo patrimônio histórico, representa um refúgio natural essencial dentro da cidade, oferecendo uma rara combinação de natureza e história em espaço público. Em 2025, a mostra ocupará um espaço de 10.161 metros quadrados de área construída, com mais de 70 ambientes que incluem casas, apartamentos, lofts, jardins, além de espaços dedicados a instalações artísticas, gastronomia e compras.

Com o tema "Semear Sonhos", a edição convida profissionais e o público a refletirem sobre o futuro das cidades e a necessidade de repensar o morar urbano. A proposta é instigar a criação de espaços mais sustentáveis, coletivos e conectados com a natureza.

A venda de convites está disponível por meio da bilheteria digital, onde é possível escolher as datas e horários de visitação — com tolerância de 15 minutos para entrada no evento na data selecionada — que acontece de terça a domingo, em novo horário, das 11h às 21h.

Serviço: Casacor São Paulo 2025. Parque da Água Branca - Rua Dona Ana Pimentel, 37, portaria G4 do PAB. Até 3 de agosto de 2025. Horário de funcionamento: Terça a domingo das 11h às 21h. Ingressos: De terça a domingo e feriados - R$121 (inteira) e R$ 60,50 (meia entrada)