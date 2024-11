Qual é o melhor horário para comprar iPhone na Black Friday 2024?

A Black Friday 2024 acontece oficialmente nesta sexta-feira, 29, mas muitas varejistas já estão com diversas promoções.

Muitos consumidores estão em busca de eletroeletrônicos e, em especial, em busca de um novo iPhone. A Promobit, plataforma especializada em promoções e descontos, revelou quais horários são mais estratégicos para encontrar os melhores preços em smartphones da Apple.

Com base em dados das últimas três edições da Black Friday, o levantamento da plataforma identificou os horários com maior quantidade de promoções para cada categoria de produtos. Com isso, é possível estimar os melhores horários para comprar neste ano.

O levantamento considerou a quantidade média de ofertas publicadas e a porcentagem de descontos, desde o primeiro minuto da quinta-feira até as 23h59 da segunda-feira seguinte, entre os anos de 2021 e 2023.

Qual é o melhor horário?

O levantamento da Promobit mostrou que a estratégia de compra pode variar muito entre os dias do evento. Enquanto na quinta-feira, véspera da Black Friday, os descontos aparecem no período da manhã e mais no final da noite, na sexta-feira as melhores oportunidades estão no início do dia.

Para os consumidores que desejam economizar na compra do novo iPhone, a dica é estar atento principalmente nos seguintes horários: