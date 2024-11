O Grupo Reckitt, multinacional britânica dona de marcas como Veja, Vanish, SBP, Olla e Jontex, projeta alcançar mais de R$ 100 milhões em vendas sell out durante a Black Friday 2024.

A empresa se prepara para aproveitar o potencial da data, principalmente no e-commerce e nas farmácias, que se consolidam como destinos dos consumidores em busca de descontos. A expectativa é de crescimento de duplo dígito nas vendas de itens de higiene e quase o dobro no segmento de saúde.

“O objetivo é facilitar o acesso aos nossos produtos por meio de ofertas contínuas e descontos progressivos na Black Friday”, diz Odilon Feitosa, head de e-commerce do Grupo Reckitt.

Mundialmente, a Reckitt trabalha com três frentes de negócio: higiene, saúde e nutrição. A receita líquida global da empresa foi de £ 14,6 bilhões em 2023, cerca de R$ 106 bilhões na cotação atual.

As promoções na Black Friday

A estratégia para a Black Friday inclui promoções progressivas em suas linhas de produtos de higiene, saúde e limpeza, com ofertas de até 70% de desconto.

Entre as maiores ofertas, o Grupo Reckitt destaca o Finish em pó e em tabs, com até 70% de desconto na compra do segundo item. As linhas de repelentes de Repelex e SBP Baby também terão até 70% de desconto no segundo produto.

Marcas como Jontex, Olla, Luftal e Veet também terão ofertas especiais, com até 60% de desconto compra da segunda unidade.

“No ano passado ultrapassamos as metas de vendas antes mesmo da Black Friday e esperamos resultados ainda melhores para 2024", diz Feitosa.

Novas parcerias na Black Friday

Neste ano, o grupo aposta especialmente no canal farmácia online, com uma expectativa de alta de 65% nas vendas em comparação com os anos anteriores. As farmácias têm se tornado destinos cada vez mais procurados por consumidores em busca de descontos e conveniência.

A empresa está oferecendo promoções de produtos essenciais, com a maioria dos descontos focados na compra da segunda unidade com até 60% de desconto.

Os produtos estarão com descontos em todos os principais parceiros online da Reckitt, como Amazon e Mercado Livre, além de farmácias e plataformas de e-commerce como iFood e Rappi. Segundo o executivo, esse será o canal com maior nível de crescimento nesta Black Friday. "O consumidor está cada vez mais inclinado a buscar produtos de saúde e bem-estar durante a data", diz.

Além das estratégias digitais, a companhia reforçou sua presença no varejo físico. Parceria com gigantes como Carrefour, Pão de Açúcar e Assaí devem garantir cerca de 1.500 pontos de vendas.