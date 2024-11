O Magazine Luiza iniciou sua Black Friday com uma estratégia focada no aplicativo, apresentando a campanha “Black Push”, que oferece descontos entre 50% e 80%. Exclusiva para usuários cadastrados no aplicativo, a ação utiliza notificações para alertar os consumidores sobre ofertas relâmpago.

Na estreia da campanha, a varejista vendeu nesta segunda-feira, 25, 4.000 garrafas de azeite de oliva de 500 ml por R$ 9 em apenas 15 minutos. Outras ofertas com frete grátis, como Smart TVs de 32 polegadas por R$ 550 e packs de cerveja Corona a R$ 15, também se destacaram. A ação vai acontecer até quarta-feira, 27 de novembro.

Segundo a empresa, serão disponibilizados mais de 50.000 produtos, entre eletrônicos, eletrodomésticos e itens de supermercado.

“A disputa por atenção na Black Friday é enorme. Nossa estratégia é atrair usuários ao app e gerar engajamento desde o início da semana”, diz Aline Izo, gerente de branding e comunicação do Magalu.

Resultados financeiros impulsionam confiança no Magalu

A estratégia para a Black Friday ocorre em um momento de resultados financeiros positivos para o Magalu. No último trimestre, a empresa reportou um lucro ajustado de R$ 70 milhões, revertendo um prejuízo de R$ 143 milhões no mesmo período de 2023.

O desempenho foi sustentado, principalmente, pelo aumento de 13% nas vendas das lojas físicas, refletindo uma retomada no canal após períodos de desafios causados por altas taxas de juros.

As vendas online, embora mais tímidas, também apresentaram crescimento. O modelo 1P (vendas diretas online) subiu 1,2%, e o marketplace (3P) avançou 1,4%. Para impulsionar as vendas digitais, o Magalu está apostando no aplicativo como canal estratégico nesta Black Friday para atrair mais usuários e reforçar sua presença digital.

No trimestre, a receita total atingiu R$ 9 bilhões, alta de 4,9%. A margem EBITDA atingiu 8%, o maior patamar desde 2019, evidenciando ganhos de rentabilidade e a eficiência da gestão no controle de despesas financeiras, que caíram 21% no período.

Influenciadores na Black Friday

Além das promoções relâmpago, o Magalu reforçou sua campanha com um time de influenciadores. Entre eles, nomes em alta nas redes sociais como Lactea, Priscila Evellyn, Cela e Patrícia Ramos.

Desde o início do mês, os clientes são impactados diariamente com novas ofertas relâmpago antecipadas no aplicativo. O influenciador e apresentador Diogo Defante aparece na programação da Globo, da CazéTV e em formatos especiais no YouTube e TikTok para divulgar novos descontos. A socialite Narcisa Tamborindeguy também faz participações especiais.

Outro destaque será a live especial do videocast Podpah, marcada para o dia 28, véspera da Black Friday, onde mais de 50 promoções serão apresentadas. No ano passado, a parceria resultou em 6 milhões de visitas ao aplicativo durante a transmissão. A expectativa é superar esses números em 2024.

Aliexpress

A empresa também integra produtos da parceria com AliExpress, ampliando o portfólio de itens exclusivos.

Em outubro, as varejistas passaram a disponibilizar produtos de forma cruzada em suas plataformas digitais. O acordo, anunciado em junho, alinha a estratégia do Magalu de expandir sua atuação no mercado de cross-border e elevar as vendas de produtos internacionais, área que teve crescimento lento no segundo trimestre.

A parceria marca um movimento inédito para ambas as empresas: é a primeira vez que o Magazine Luiza vende em um marketplace de terceiros, enquanto o AliExpress também estreia como vendedor em outra plataforma.

“O Magalu é uma plataforma que já vende de tudo e somos o principal destino de compras dos brasileiros em categorias como smartphones, televisores e eletrodomésticos. Esta será também a primeira Black Friday com produtos da nossa recém-anunciada parceria com o AliExpress", diz o diretor de marketing Bernardo Leão.