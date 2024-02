Quais são as microfranquias com mais unidades no Brasil

As microfranquias seguem crescendo no franchising brasileiro. Pesquisa divulgada pela ABF reúne as 20 maiores franquias com investimento inicial de até R$ 135 mil em 2023 — todas com mais de 300 operações.

A lista deste ano passou a incluir redes mistas, que, além das unidades tradicionais, contam com 50% de operações microfranquias em sua rede.

A pesquisa revela que, entre as 20 marcas com mais unidades, 80% das operações delas não ficam em capitais.

Os segmentos que concentram maior número de microfranquias são:

Serviços e Outros Negócios (55%)

Saúde, Beleza e Bem-Estar (10%)

Casa e Construção (10%)

Em relação ao formato de operação:

80% das operações de microfranquias são no formato Loja

14% Home Based

5% Quiosques