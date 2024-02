Pequenas e médias empresas crescem 7% em 2023

O faturamento das pequenas e médias empresas cresceu 7% em 2023.O Índice Omie de Desempenho Econômico das PMEs (IODE-PMEs) mostra que o setor cresceu 12,7% no quarto trimestre.

De acordo com a pesquisa divulgada mensalmente, o mercado de PMEs mostrou tendência mais clara de crescimento a partir do segundo trimestre de 2023.

Para o economista Felipe Beraldi, apesar da manutenção das taxas de juros em níveis historicamente elevados – que desestimulam o consumo e os investimentos –, as PMEs foram positivamente impactadas pela recuperação da renda das famílias, reflexo dos efeitos mais favoráveis vindos do mercado de trabalho.

O economista avalia que a renda também foi favorecida por diversas medidas de política econômica (como a ampliação do Bolsa Família e a valorização real do salário-mínimo) e pelo maior controle inflacionário observado no país – que tem reflexos diretos sobre o poder de compra das famílias.

“Além deste contexto, a normalização das cadeias globais de produção – após efeitos mais duradouros da pandemia – também favoreceu o desempenho das pequenas indústrias”, diz Beraldi.

Qual setor mais cresceu em 2023

O desempenho do IODE-PMEs em 2023 guarda diferenças setoriais bastante significativas, com o resultado positivo tendo sido condicionado, especialmente, por atividades da Indústria e de Serviços.

Indústria e de Serviços

O principal contribuinte ao crescimento no ano anterior foi o segmento industrial, em que o IODE-PMEs mostrou avanço expressivo de 17%.

Segundo Beraldi, vale ressaltar que o crescimento visto no ramo se mostra disseminado entre as atividades, considerando que dos 23 subsetores da indústria de transformação acompanhados pelo índice, 20 mostraram crescimento em 2023.

Serviços

O IODE-PMEs indica que as PMEs de Serviços também apresentaram crescimento de 9,8% no quarto trimestre e encerrando o ano com alta de 4,4%.

"A recuperação do segmento, inclusive, contribuiu para os bons resultados vistos no mercado de trabalho, uma vez que a maior parte do crescimento do saldo de trabalhadores formais foi alocada em atividades do setor de Serviços em 2023", diz o economista.

Comércio

O índice mostra que houve retração nos segmentos de PMEs do Comércio de 3,6% na comparação com 2022. O recuo no ano foi observado de maneira disseminada, tanto no segmento varejista (-6,2%), quanto no atacado (-0,9%). No atacado, os dados mais recentes do IODE-PMEs já indicam reação, haja vista o crescimento de 3,7% verificado no quarto trimestre de 2023 em termos anuais.

Infraestrutura

No segmento de Infraestrutura, por sua vez, a queda de 2% em 2023 foi ocasionado pela retração em atividades de ‘Obras de infraestrutura’ e ‘Coleta, tratamento e disposição de resíduos’.

No entanto, já se observa uma recuperação do IODE-Infraestrutura recentemente, com crescimento de 4% no quatro trimestre de 2023, resultado da performance positiva das atividades de ‘Serviços especializados para construção’.

Todas as regiões cresceram em 2023

Na análise por região, o IODE-PMEs mostrou que o crescimento das PMES em 2023 foi disseminado por todo o Brasil:

Sudeste (+6,3% ante 2022)

Sul (+5,3%)

Nordeste (+7,5%)

Centro-Oeste (+9,8%)

Norte (+21,3%)

A região Norte se registrou o maior crescimento anual por conta da base de comparação significativamente fraca do ano anterior.