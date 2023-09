Como esta franquia de seguros quer chegar a 5 mil unidades e R$ 2 bilhões em negócios em três anos

Sem estoque, sem necessidade de espaço físico e com investimento inicial abaixo de 100 mil reais. As microfranquias podem parecer uma tendência recente no franchising brasileiro, mas esse modelo de negócio é usado pela corretora de seguros Seguralta desde 2008 e a transformou em uma das dez maiores franquias do Brasil em número de unidades.

Com quase 2 mil franqueados, a corretora de seguros atua com as principais seguradoras do país, como Tokio Marine, Porto Seguro, Allianz e Zurich. No modelo de franquias, a rede forma corretores e capta novos clientes.

"O baixo custo de investimento, cerca de R$ 30 mil, faz com que o franqueado tenha retorno rápido, em cerca de 12 meses. Temos franqueados que produzem quase R$ 10 milhões por ano em seguros e todos os processos onerosos, como abertura de sinistros e cobrança, ficam conosco”, diz o CEO da Seguralta, Gustavo Zanon.

No último ano, a rede emitiu R$ 700 milhões em prêmios de seguros, consórcios e previdência. A meta chegar a 5 mil franquias e R$ 2 bilhões em negócios em três anos.

As metas de expansão vão ao encontro do crescimento do mercado seguros no país. Segundo a Confederação Nacional das Seguradoras, o volume de vendas no setor avançou 12% em 2022 e atualmente corresponde a 6,5% do PIB.

Como a Seguralta foi criada

A Seguralta foi fundada há 55 anos por Reinaldo Zanon Filho em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, como corretora de seguros individuais e empresariais, consórcio e previdência privada. Após décadas, os filhos do fundador Reinaldo e Gustavo Zanon assumiram os negócios da família e deram um novo rumo à empresa.

Em 2008, Gustavo e Reinaldo optaram por levar a Seguralta para o ramo de franchising, numa época em que poucas pessoas acreditavam nesse modelo de negócio no ramo de corretoras de seguros.

“Foi uma ideia antiga da minha mãe. Até 2007 a Seguralta era uma corretora de seguros regional de São José do Rio Preto e naquele momento percebemos que precisávamos fazer alguma coisa para crescer ou vender a operação. E tomamos a decisão de franquear nosso negócio. Quando desenvolvemos esse projeto não existia nada no mercado para franquia de corretoras de seguros”, diz Gustavo Zanon.

Gustavo Zanon tinha apenas 14 anos quando iniciou sua trajetória profissional no departamento de seguros de vida da Seguralta. Passou por todas as áreas operacionais da empresa e, atualmente, ocupa o cargo de diretor executivo e CEO da Seguralta.

Já Reinaldo Zanon Filho começou a trabalhar na Seguralta aos 18 anos. No entanto, saiu para buscar conhecimento em grandes empresas e voltou para fundar a empresa pioneira do ramo de corretora de seguros a operar no sistema de franquias. Hoje, ocupa a posição de CEO do Grupo Zanon.

Como a Seguralta funciona

A empresa trabalha com três modelos de franquias — home office, basic e standard — com valor de investimento inicial a partir de R$ 30 mil.

O público alvo são pessoas que pretendem empreender, especialmente profissionais que estão em transição de carreira e têm sinergia com o setor de seguros. Dentre eles estão bancários, contadores, despachantes e outras profissões que têm afinidade com o mercado de seguros. A Seguralta oferece cursos online aos novos franqueados, seguido por treinamentos presenciais.

“O objetivo é que os franqueados que não atuam no mercado de seguros possam se familiarizar com o setor e conhecer passo a passo todos os caminhos para oferecer ao cliente um seguro personalizado, a fim de atender as demandas e necessidades específicas do segurado”, diz Zanon.

Seguradora no Grupo Zanon

O Grupo Zanon, do qual a Seguralta faz parte, fez a aquisição seguradora Flix o último mês com o objetivo de reforçar sua vertical de seguros e viabilizar o atendimento a perfis de consumidores até então não atendidos pelo mercado segurador.

"A Flix nasceu fazendo seguro residencial de forma simplificada. O principal produto é uma assinatura mensal de R$ 9,90. Agora teremos soluções para atender um público que passa diariamente pelos nossos quase 2 mil franqueados, porém não encontra um produto com cobertura e preço adequado ao seu perfil", diz Zanon.

Com a aquisição, o grupo também passa a contar com uma jornada mais completa (e digital) para os franqueados, que inclui geração de leads até atendimento a sinistros, distribuição de seguros através de canais digitais como fintechs, varejistas online, marketplaces, entre outros, e com baixo custo operacional.

"As empresas vão revolucionar o cenário do mercado de seguros no Brasil, unindo a experiência e a confiança da 8ª maior rede de franquias do país com a agilidade e a tecnologia de uma seguradora digital”, diz o CEO da Flix, Felipe Barranco.

