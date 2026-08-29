Prêmio para multifranqueados prorroga inscrições até 10 de setembro; veja como participar

Redação Exame
Publicado em 29 de agosto de 2026 às 07h07.
As inscrições para o Prêmio Multi — Melhores Multifranqueados do Brasil foram prorrogadas até 10 de setembro de 2026.
A iniciativa da CommUnit em parceria com a EXAME reconhecerá empreendedores que administram diferentes unidades de franquias no país. A participação é gratuita.
Podem concorrer multifranqueados com pelo menos três unidades ativas e dois anos de atuação no setor. Não há restrição de segmento ou de marca.
A inscrição pode ser feita pelo próprio empreendedor ou por indicação de franqueadoras, associações, parceiros e profissionais do mercado.
Inscreva-se gratuitamente no Prêmio Multi
Para concorrer, o empreendedor deve atender a dois critérios:
Após a inscrição, as equipes da CommUnit e do Instituto Hibou entrarão em contato para confirmar os dados e iniciar a avaliação.
Segundo a organização, as informações enviadas serão mantidas sob sigilo e utilizadas exclusivamente no processo de seleção.
O Prêmio Multi tem dez categorias. Os vencedores receberão troféu, selo oficial da premiação e terão seus perfis publicados em um caderno especial da edição de novembro da revista EXAME.
Entre todos os participantes, também será escolhido o Multifranqueado do Ano. O vencedor receberá passagem aérea, hospedagem e ingresso para a Multi-Unit Franchising Conference (MUFC), evento dedicado ao setor que aconete em Las Vegas, nos Estados Unidos.
A cerimônia de premiação será realizada em 18 de novembro de 2026, no Teatro Villa-Lobos, em São Paulo.
A seleção será feita com base em indicadores quantitativos e qualitativos. Não haverá votação popular.
A metodologia e a condução técnica da avaliação ficarão sob responsabilidade do Instituto Hibou Pesquisas & Insights.
O processo será dividido em quatro etapas:
O comitê será formado por representantes da CommUnit, da EXAME, do Instituto Hibou e da KPMG, além de multifranqueados, franqueadores e especialistas do setor.
As dez categorias estão divididas em três grupos.
Desempenho e liderança
Impacto e inovação
Categorias especiais
As inscrições devem ser feitas no site do Prêmio Multi até as 23h59 de 10 de setembro. A participação é gratuita.
O formulário pode ser preenchido pelo próprio multifranqueado ou por uma franqueadora, associação, parceiro ou profissional do setor.
Faça sua inscrição no Prêmio Multi
O Prêmio Multi — Melhores Multifranqueados do Brasil é uma iniciativa da CommUnit em parceria com a EXAME.