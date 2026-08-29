Prêmio para multifranqueados prorroga inscrições até 10 de setembro; veja como participar

As inscrições para o Prêmio Multi — Melhores Multifranqueados do Brasil foram prorrogadas até 10 de setembro de 2026.

A iniciativa da CommUnit em parceria com a EXAME reconhecerá empreendedores que administram diferentes unidades de franquias no país. A participação é gratuita.

Podem concorrer multifranqueados com pelo menos três unidades ativas e dois anos de atuação no setor. Não há restrição de segmento ou de marca.

A inscrição pode ser feita pelo próprio empreendedor ou por indicação de franqueadoras, associações, parceiros e profissionais do mercado.

Inscreva-se gratuitamente no Prêmio Multi

Quem pode participar do Prêmio Multi?

Para concorrer, o empreendedor deve atender a dois critérios:

Ter pelo menos três unidades de franquias em operação;

Atuar no sistema de franquias há pelo menos dois anos.

Após a inscrição, as equipes da CommUnit e do Instituto Hibou entrarão em contato para confirmar os dados e iniciar a avaliação.

Segundo a organização, as informações enviadas serão mantidas sob sigilo e utilizadas exclusivamente no processo de seleção.

O que os vencedores receberão?

O Prêmio Multi tem dez categorias. Os vencedores receberão troféu, selo oficial da premiação e terão seus perfis publicados em um caderno especial da edição de novembro da revista EXAME.

Entre todos os participantes, também será escolhido o Multifranqueado do Ano. O vencedor receberá passagem aérea, hospedagem e ingresso para a Multi-Unit Franchising Conference (MUFC), evento dedicado ao setor que aconete em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A cerimônia de premiação será realizada em 18 de novembro de 2026, no Teatro Villa-Lobos, em São Paulo.

Como serão escolhidos os vencedores?

A seleção será feita com base em indicadores quantitativos e qualitativos. Não haverá votação popular.

A metodologia e a condução técnica da avaliação ficarão sob responsabilidade do Instituto Hibou Pesquisas & Insights.

O processo será dividido em quatro etapas:

Triagem das inscrições;

Avaliação metodológica;

Análise do comitê;

Auditoria por amostragem;

O comitê será formado por representantes da CommUnit, da EXAME, do Instituto Hibou e da KPMG, além de multifranqueados, franqueadores e especialistas do setor.

Quais são as categorias do Prêmio Multi?

As dez categorias estão divididas em três grupos.

Desempenho e liderança

Liderança Multimarcas;

Liderança Marca Única;

Mega Crescimento;

Empreendedor 50+.

Impacto e inovação

Inovação em Operações e Tecnologia;

Marketing e Branding;

Diversidade, Equidade e Inclusão.

Categorias especiais

Família Empreendedora e Sucessão;

Eficiência e Influência no Mercado;

Franqueado Destaque da Cidade de São Paulo;

Como se inscrever no Prêmio Multi?

As inscrições devem ser feitas no site do Prêmio Multi até as 23h59 de 10 de setembro. A participação é gratuita.

O formulário pode ser preenchido pelo próprio multifranqueado ou por uma franqueadora, associação, parceiro ou profissional do setor.

Faça sua inscrição no Prêmio Multi

O Prêmio Multi — Melhores Multifranqueados do Brasil é uma iniciativa da CommUnit em parceria com a EXAME.