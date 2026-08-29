Negócios
NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Prêmio para multifranqueados prorroga inscrições até 10 de setembro; veja como participar

Premiação reconhecerá multifranqueados em dez categorias; vencedor principal receberá viagem para evento do setor em Las Vegas

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 07h07.

Priorizar nos meus resultados Google

As inscrições para o Prêmio Multi — Melhores Multifranqueados do Brasil foram prorrogadas até 10 de setembro de 2026.

A iniciativa da CommUnit em parceria com a EXAME reconhecerá empreendedores que administram diferentes unidades de franquias no país. A participação é gratuita.

Podem concorrer multifranqueados com pelo menos três unidades ativas e dois anos de atuação no setor. Não há restrição de segmento ou de marca.

A inscrição pode ser feita pelo próprio empreendedor ou por indicação de franqueadoras, associações, parceiros e profissionais do mercado.

Inscreva-se gratuitamente no Prêmio Multi

Quem pode participar do Prêmio Multi?

Para concorrer, o empreendedor deve atender a dois critérios:

  • Ter pelo menos três unidades de franquias em operação;
  • Atuar no sistema de franquias há pelo menos dois anos.

Após a inscrição, as equipes da CommUnit e do Instituto Hibou entrarão em contato para confirmar os dados e iniciar a avaliação.

Segundo a organização, as informações enviadas serão mantidas sob sigilo e utilizadas exclusivamente no processo de seleção.

O que os vencedores receberão?

O Prêmio Multi tem dez categorias. Os vencedores receberão troféu, selo oficial da premiação e terão seus perfis publicados em um caderno especial da edição de novembro da revista EXAME.

Entre todos os participantes, também será escolhido o Multifranqueado do Ano. O vencedor receberá passagem aérea, hospedagem e ingresso para a Multi-Unit Franchising Conference (MUFC), evento dedicado ao setor que aconete em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A cerimônia de premiação será realizada em 18 de novembro de 2026, no Teatro Villa-Lobos, em São Paulo.

Como serão escolhidos os vencedores?

A seleção será feita com base em indicadores quantitativos e qualitativos. Não haverá votação popular.

A metodologia e a condução técnica da avaliação ficarão sob responsabilidade do Instituto Hibou Pesquisas & Insights.

O processo será dividido em quatro etapas:

  • Triagem das inscrições;
  • Avaliação metodológica;
  • Análise do comitê;
  • Auditoria por amostragem;

O comitê será formado por representantes da CommUnit, da EXAME, do Instituto Hibou e da KPMG, além de multifranqueados, franqueadores e especialistas do setor.

Quais são as categorias do Prêmio Multi?

As dez categorias estão divididas em três grupos.

Desempenho e liderança

  • Liderança Multimarcas;
  • Liderança Marca Única;
  • Mega Crescimento;
  • Empreendedor 50+.

Impacto e inovação

  • Inovação em Operações e Tecnologia;
  • Marketing e Branding;
  • Diversidade, Equidade e Inclusão.

Categorias especiais

  • Família Empreendedora e Sucessão;
  • Eficiência e Influência no Mercado;
  • Franqueado Destaque da Cidade de São Paulo;

Como se inscrever no Prêmio Multi?

As inscrições devem ser feitas no site do Prêmio Multi até as 23h59 de 10 de setembro. A participação é gratuita.

O formulário pode ser preenchido pelo próprio multifranqueado ou por uma franqueadora, associação, parceiro ou profissional do setor.

Faça sua inscrição no Prêmio Multi

O Prêmio Multi — Melhores Multifranqueados do Brasil é uma iniciativa da CommUnit em parceria com a EXAME.

Acompanhe tudo sobre:Franquias
Próximo

Mais de Negócios

Shopping fatura R$ 100 mi no seu primeiro semestre de operações no Paraná

BTG Pay: BTG inicia operação de plataforma de pagamentos para empresas com cartão B2B e maquininha

Coca-Cola lança no Brasil a linha ZZ: ‘Somos o maior mercado da Coca-Cola Zero no mundo’, diz CEO

Aos 56 anos, tradicional fábrica de sorvetes do Sul pede recuperação judicial

Mais na Exame

Pop

Lady Gaga tem primeiro filho e é vista com o bebê; veja fotos

Brasil

Mendonça nega acesso à íntegra do celular de Vorcaro a demais ministros do STF

Casual

A história do Madame Satã, a casa gótica que recebeu o Halloween do Vorcaro

Um conteúdo Esfera Brasil

Por que a Holanda retirou toneladas de ouro de Nova York