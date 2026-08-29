Inteligência Artificial

Patrocinado por:

logo-totvs-preto

ChatGPT ganhou recursos novos. Veja 5 funções que podem mudar como você usa a ferramenta

Atualizações recentes ampliaram as possibilidades de trabalhar com arquivos, organizar projetos, estudar e manter informações entre conversas; veja como aproveitar os recursos na prática

Atualizações recentes ampliaram as possibilidades de uso do ChatGPT para trabalho, estudo e organização de arquivos (Imagem gerada por IA/Exame)

Atualizações recentes ampliaram as possibilidades de uso do ChatGPT para trabalho, estudo e organização de arquivos (Imagem gerada por IA/Exame)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 07h02.

Última atualização em 29 de agosto de 2026 às 08h08.

Priorizar nos meus resultados Google

Quem abre o ChatGPT apenas para fazer uma pergunta pode estar deixando de lado algumas das funções mais úteis da plataforma. Nos últimos meses, a ferramenta recebeu mudanças que afetam tarefas como organização de trabalhos, análise de documentos, estudo e continuidade de projetos.

Algumas dessas novidades funcionam especialmente bem para quem usa o ChatGPT de forma recorrente. A seguir, veja cinco recursos e situações em que eles podem fazer diferença.

1. Projetos guardam o contexto do trabalho

Projetos funcionam como espaços separados para concentrar conversas, arquivos e instruções relacionados a um mesmo assunto. O ChatGPT pode usar esse material como contexto, evitando que o usuário precise explicar novamente o objetivo de um trabalho a cada conversa.

É possível preparar uma monografia, criar um projeto, adicionar artigos, anotações e instruções de formatação e continuar o trabalho em diferentes chats. Também é possível mover uma conversa antiga para um projeto, fazendo com que ela herde o contexto daquele espaço.

Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas.

2. A memória ficou mais útil para conversas contínuas

A memória recebeu uma atualização para melhorar a forma como o ChatGPT mantém informações relevantes ao longo do tempo. A mudança busca reduzir informações desatualizadas ou contraditórias e melhorar a continuidade entre conversas.

Para quem utiliza a ferramenta no trabalho, isso pode ser útil em tarefas recorrentes. Um profissional pode, por exemplo, estabelecer preferências de estilo para seus textos e voltar ao ChatGPT posteriormente sem precisar repetir todas as orientações.

Projetos também ganharam controles próprios de memória. É possível escolher entre memória padrão e memória exclusiva daquele projeto, restringindo o contexto às conversas e arquivos relacionados ao trabalho.

3. Arquivos podem virar uma biblioteca de consulta

Outra mudança facilita o uso contínuo de documentos enviados ao ChatGPT. A Biblioteca de arquivos permite encontrar materiais já enviados ou criados na plataforma e utilizá-los novamente em outras conversas.

Isso pode ser útil para quem trabalha com relatórios, apresentações ou planilhas. Em vez de procurar o arquivo no computador e fazer um novo upload, o usuário pode localizar um documento salvo e perguntar, por exemplo, quais foram as principais conclusões de um relatório enviado anteriormente.

Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.

4. O Modo de Estudo ganhou atividades interativas

O Modo de Estudo foi desenvolvido para conduzir o usuário por perguntas e explicações, em vez de simplesmente entregar uma resposta pronta. Atualizações recentes também adicionaram quizzes interativos, nos quais a pessoa responde diretamente na conversa.

Para estudar para uma prova, por exemplo, o usuário pode pedir que o ChatGPT faça perguntas sobre determinado assunto, avalie as respostas e avance para questões mais difíceis conforme o desempenho.

5. Voz e arquivos podem trabalhar juntos

A interação por voz também ganhou novas possibilidades. Desde agosto, o ChatGPT Voice passou a permitir o envio de arquivos durante uma conversa por áudio e o uso de Projetos nesse modo. Com isso, o usuário pode conversar sobre um documento sem precisar ficar limitado à digitação.

Um exemplo seria enviar um relatório e perguntar por voz quais são os pontos mais importantes. A ferramenta pode analisar o arquivo e responder durante a própria conversa, tornando o recurso especialmente interessante para quem precisa consultar informações enquanto realiza outra atividade.

Quer entender IA na prática? EXAME + Saint Paul criaram um pré-MBA com 4 aulas online por R$37. Comece do zero e dê o primeiro passo agora.

As atualizações mostram que o ChatGPT está se tornando menos dependente de uma única conversa isolada. Projetos, memória, arquivos, estudo e voz permitem construir fluxos de uso mais contínuos, algo que pode ser especialmente útil para quem transforma a ferramenta em parte da rotina de trabalho ou aprendizado.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA
Próximo

Mais de Inteligência Artificial

IA ganha espaço entre pequenas empresas brasileiras em busca de eficiência e menor custo

Ataques cibernéticos com IA crescem 3 vezes mais rápido no Brasil que a média global

Claude diz ter barrado cientistas que usavam IA em pesquisas para armas biológicas

Startups brasileiras criam modelos de IA menores e mais baratos que gigantes globais

Mais na Exame

Brasil

'No meu governo, não tem essa de ficar discutindo ajuste fiscal. Eu faço na prática', diz Lula

Esporte

O que a saída de Casares significa para a crise no São Paulo

Pop

Quem foi Lizzie Borden, personagem da nova temporada de 'Monstro'?

Tecnologia

China aprova quase 300 normas para tecnologia, indústria e segurança