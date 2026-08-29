ChatGPT ganhou recursos novos. Veja 5 funções que podem mudar como você usa a ferramenta

Quem abre o ChatGPT apenas para fazer uma pergunta pode estar deixando de lado algumas das funções mais úteis da plataforma. Nos últimos meses, a ferramenta recebeu mudanças que afetam tarefas como organização de trabalhos, análise de documentos, estudo e continuidade de projetos.

Algumas dessas novidades funcionam especialmente bem para quem usa o ChatGPT de forma recorrente. A seguir, veja cinco recursos e situações em que eles podem fazer diferença.

1. Projetos guardam o contexto do trabalho

Projetos funcionam como espaços separados para concentrar conversas, arquivos e instruções relacionados a um mesmo assunto. O ChatGPT pode usar esse material como contexto, evitando que o usuário precise explicar novamente o objetivo de um trabalho a cada conversa.

É possível preparar uma monografia, criar um projeto, adicionar artigos, anotações e instruções de formatação e continuar o trabalho em diferentes chats. Também é possível mover uma conversa antiga para um projeto, fazendo com que ela herde o contexto daquele espaço.

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2. A memória ficou mais útil para conversas contínuas

A memória recebeu uma atualização para melhorar a forma como o ChatGPT mantém informações relevantes ao longo do tempo. A mudança busca reduzir informações desatualizadas ou contraditórias e melhorar a continuidade entre conversas.

Para quem utiliza a ferramenta no trabalho, isso pode ser útil em tarefas recorrentes. Um profissional pode, por exemplo, estabelecer preferências de estilo para seus textos e voltar ao ChatGPT posteriormente sem precisar repetir todas as orientações.

Projetos também ganharam controles próprios de memória. É possível escolher entre memória padrão e memória exclusiva daquele projeto, restringindo o contexto às conversas e arquivos relacionados ao trabalho.

3. Arquivos podem virar uma biblioteca de consulta

Outra mudança facilita o uso contínuo de documentos enviados ao ChatGPT. A Biblioteca de arquivos permite encontrar materiais já enviados ou criados na plataforma e utilizá-los novamente em outras conversas.

Isso pode ser útil para quem trabalha com relatórios, apresentações ou planilhas. Em vez de procurar o arquivo no computador e fazer um novo upload, o usuário pode localizar um documento salvo e perguntar, por exemplo, quais foram as principais conclusões de um relatório enviado anteriormente.

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4. O Modo de Estudo ganhou atividades interativas

O Modo de Estudo foi desenvolvido para conduzir o usuário por perguntas e explicações, em vez de simplesmente entregar uma resposta pronta. Atualizações recentes também adicionaram quizzes interativos, nos quais a pessoa responde diretamente na conversa.

Para estudar para uma prova, por exemplo, o usuário pode pedir que o ChatGPT faça perguntas sobre determinado assunto, avalie as respostas e avance para questões mais difíceis conforme o desempenho.

5. Voz e arquivos podem trabalhar juntos

A interação por voz também ganhou novas possibilidades. Desde agosto, o ChatGPT Voice passou a permitir o envio de arquivos durante uma conversa por áudio e o uso de Projetos nesse modo. Com isso, o usuário pode conversar sobre um documento sem precisar ficar limitado à digitação.

Um exemplo seria enviar um relatório e perguntar por voz quais são os pontos mais importantes. A ferramenta pode analisar o arquivo e responder durante a própria conversa, tornando o recurso especialmente interessante para quem precisa consultar informações enquanto realiza outra atividade.

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As atualizações mostram que o ChatGPT está se tornando menos dependente de uma única conversa isolada. Projetos, memória, arquivos, estudo e voz permitem construir fluxos de uso mais contínuos, algo que pode ser especialmente útil para quem transforma a ferramenta em parte da rotina de trabalho ou aprendizado.