Índice Big Mac: real está 28,4% subvalorizado e tarifas de Trump já pressionam consumidores globais

Um Big Mac no Brasil custa R$ 23,90, enquanto nos Estados Unidos o mesmo lanche do McDonald's custa US$ 6,01. A diferença nos preços — mais do que indicar o encarecimento dos lanches da rede de fast food — revela uma discrepância na taxa de câmbio implícita. Considerando o valor de um Big Mac nos EUA, a taxa de câmbio ideal sugerida seria de cerca de R$ 3,98 por dólar. Mas, na vida real, a taxa de câmbio é de R$ 5,55, o que implica que o real está subvalorizado em aproximadamente 28,4% em relação ao dólar.

Esse fenômeno é um exemplo claro das distorções mostradas no Big Mac Index, criado pela The Economist: as moedas de alguns países estão mais baratas ou mais caras do que indicam as taxas de câmbio reais.

O Big Mac Index ajuda a entender melhor como as distorções cambiais afetam o poder de compra das pessoas em diferentes países. De acordo com o índice, as moedas de países como Taiwan e Indonésia continuam sendo as mais subvalorizadas, com discrepâncias de 55,7% e 57%, respectivamente, em relação ao dólar. Em países como Suíça e Uruguai, a situação é inversa, com valorização do franco suíço em 49,6% e do peso uruguaio em 29,6%.

Os mais valorizados

País Moeda % Sobrevalorizada em relação ao dólar Suíça Franco 49,6% Uruguai Peso 29,6% Noruega Coroa 22,1% Suécia Coroa 21,8% Dinamarca Coroa 16,6% Zona do Euro Euro 15,2% Reino Unido Libra 13,5%

Desvalorizados

País Moeda % Subvalorização Costa Rica Colón -1,0% Israel Shekel -1,1% Polônia Zloty -3,4% Colômbia Peso -5,2% Turquia Lira -6,9% Canadá C$ -9,0% Singapura S$ -10,0% Líbano Pound -10,8% México Peso -12,2% Austrália A$ -13,2% EAU Dirham -13,9% Rep. Tcheca Koruna -14,6% Argentina Peso -14,6% Nova Zelândia NZ$ -14,8% Arábia Saudita Riyal -15,7% Bahrein Dinar -20,6% Peru Sol -21,2% Qatar Riyal -22,3% Chile Peso -22,6% Nicarágua Córdoba -23,2% Kuwait Dinar -23,8% Hungria Forint -25,7% Brasil Real -28,4% Honduras Lempira -29,0% Venezuela Bolívar -30,0% Tailândia Baht -30,7% Moldávia Leu -30,8% Guatemala Quetzal -32,7% Coreia do Sul Won -33,7% Omã Rial -34,0% Romênia Leu -35,5% Azerbaijão Manat -36,8% Paquistão Rupia -36,9% China Yuan -40,9% Jordânia Dinar -41,3% Japão Iene -46,3% Malásia Ringgit -46,9% Hong Kong HK$ -47,0% Ucrânia Hryvnia -47,5% África do Sul Rand -49,8% Filipinas Peso -50,4% Vietnã Dong -51,6% Taiwan NT$ -55,7% Índia Rupia -56,2% Indonésia Rupiah -57,0% Egito Pound -57,9%

A ameaça das tarifas

A partir de 1º de agosto, os Estados Unidos irão impor tarifas sobre importações de mais de 20 países, incluindo o Brasil, além da União Europeia, a menos que sejam feitas negociações. Embora Trump tenha histórico de recuar quando os mercados se tornam voláteis, a tendência é clara: as tarifas de importação terão um aumento considerável.

Em 2024, a tarifa média efetiva dos Estados Unidos passou de 2,5% para 17%. Trump acredita que essa política visa corrigir uma série de "erros" cometidos por outros países, que, em sua visão, exploram os Estados Unidos ao vender mais para o país do que compram. Ele também acusa várias dessas nações de manipularem suas moedas para tornar seus produtos artificialmente baratos no mercado americano.

Um dos principais objetivos de Trump com as tarifas é reduzir os desequilíbrios comerciais. De acordo com a teoria do Big Mac Index, da The Economist, um dos principais sinais disso são as distorções nas taxas de câmbio. Por exemplo, enquanto o dólar cai em relação a outras moedas nos últimos meses, o preço do Big Mac nos Estados Unidos aumentou de US$ 5,79 para US$ 6,01. Esse aumento nos preços reflete o impacto das tarifas sobre os consumidores americanos, que enfrentam uma combinação de impostos mais altos e uma moeda mais fraca.

Em países como Taiwan, Índia e Indonésia, as moedas permanecem substancialmente subvalorizadas, o que sugere que as tarifas americanas não conseguiram alterar drasticamente as condições de mercado. O índice revela que o dólar continua mais forte em relação a muitas dessas moedas, o que pode tornar as exportações americanas menos competitivas, contrariando as expectativas do governo Trump, segundo a The Economist.

O impacto das tarifas sobre o comércio é duplo. Enquanto as tarifas tentam reduzir a competição estrangeira, elas também aumentam os preços de produtos importados, atingindo os consumidores americanos. A alta no preço do Big Mac nos Estados Unidos, por exemplo, é um reflexo de como a política tarifária afeta o custo dos produtos do dia a dia. O aumento de 2,7% nos preços ao consumidor, registrado até junho de 2024, é um indicativo de que a economia americana já sente as consequências da combinação de tarifas mais altas e uma moeda mais fraca.