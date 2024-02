Procon-SP notifica McDonald’s por 'escassez' de McFish

O Procon-SP notificou nesta terça-feira, 20, a Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda, empresa responsável pela operação do McDonald's no Brasil, para que informe as quantidades produzidas e entregues do Mc Fish.

Conforme diz a nota, o pedido de informações ocorre "em função das reclamações de consumidores publicadas na imprensa e em redes sociais, bem como registradas no site do Procon-SP. Os consumidores relataram falta do sanduíche de peixe para quem o adquiriu durante a pré-venda".

O lanche, que parou de ser comercializado no Brasil em 2019, voltou ao cardápio da rede de fast food neste mês de fevereiro, por tempo limitado. Antes de chegar aos restaurantes em todo o país, no último dia 6, o McDonald's lançou em janeiro uma lista de espera para a venda antecipada. Entre 30 de janeiro e 5 de fevereiro, os consumidores que participaram da ação puderam experimentar o McFish em primeira mão.

De acordo com o Procon-SP, a empresa terá de explicar, além das quantidades do produto, como o consumidor foi informado sobre a oferta, quais as razões que levaram ao esgotamento do estoque e se há previsão de restabelecimento do item no cardápio.

Além disso, também terá que informar como os consumidores estão sendo atendidos, como estão sendo tratados os casos daqueles que adquiriram o lanche McFish em pré-venda e quais os canais de atendimento disponibilizados, dentre outras informações relevantes para o entendimento da situação.

A Arcos Dourados tem até o dia 22 de fevereiro para encaminhar as respostas à notificação preliminar feita pelo Procon-SP. Procurada, a empresa não respondeu até o fechamento desta reportagem.