Catarinense mira hiperautomação na gestão e anuncia R$ 20 mi em investimentos

A implementação da Reforma Tributária e a necessidade de modernizar as plataformas de gestão diante do avanço da inteligência artificial formam hoje as duas pontas de um mesmo nó que boa parte das empresas brasileiras ainda não conseguiu desatar.

Enquanto as novas regras fiscais exigem a revisão de processos internos, a transformação tecnológica pressiona os negócios por mais automação, produtividade e agilidade na tomada de decisões.

O tamanho do desafio aparece nos próprios indicadores do mercado. Pesquisa da consultoria V360 aponta que 72% das médias e grandes empresas brasileiras ainda não estão preparadas para os procedimentos operacionais exigidos pela Reforma Tributária. Em outra frente, levantamento da Gartner estima que apenas 9% das organizações consideram madura a implementação da inteligência artificial em suas operações.

Foi para discutir como enfrentar essa dupla transformação e escalar os negócios com mais eficiência que a catarinense WK promoveu recentemente o Conexão WK 2026, em Gaspar, no Vale do Itajaí. O encontro recebeu mais de mil executivos das áreas de tecnologia, inovação e gestão, ligados a companhias que, juntas, movimentam mais de R$ 11 bilhões por ano no mercado brasileiro.

A programação teve mais de 50 palestras e colocou no centro do debate temas como Reforma Tributária, automação, uso de dados e aplicação prática de novas tecnologias. Mais do que antecipar tendências, o evento expôs como as mudanças regulatórias e digitais já começam a alterar a rotina das organizações.

“Reunimos, num mesmo espaço, empresas que já sentem o peso de operar em dois ritmos diferentes: o das regras fiscais que estão mudando e o da tecnologia que já poderia estar resolvendo boa parte desses gargalos. O Conexão WK existe para encurtar essa distância, mostrando, na prática, o que outras empresas já estão fazendo para não chegar atrasadas nos dois fronts”, afirma Márcio Tomelin, diretor de Produto e Mercado da WK.

De olho na necessidade de inovação das empresas, a WK anunciou um ciclo de investimentos de R$ 20 milhões entre 2025 e 2026. Os recursos estão sendo direcionados à tecnologia, à pesquisa e ao desenvolvimento, à expansão comercial, à aquisição de ativos e ao lançamento de novas soluções.

A estratégia acompanha um período de aceleração dos resultados. Depois de avançar 12% em 2024, a desenvolvedora de softwares de gestão cresceu 25% em 2025. Para 2026, a expectativa é ampliar a receita em mais 20%, impulsionada pelo fortalecimento do portfólio e pela procura por ferramentas capazes de integrar informações, automatizar rotinas e apoiar decisões.

Entre as iniciativas desse novo ciclo está a aquisição, realizada no último ano, dos ativos da Microton, que atuava como canal de vendas da WK. A operação ampliou a presença direta da marca no mercado e reforçou a estrutura comercial responsável pelo relacionamento com os clientes.

Fundada em 1984, em Blumenau, pelo casal Werner Keske e Maria Ignez Keske, a companhia conta atualmente com mais de 200 colaboradores e atende mais de 4 mil clientes em todo o país. Seu principal produto é o WK Radar, um ERP — software que integra, em um único ambiente, áreas como finanças, vendas, compras, estoque, produção e gestão fiscal.

Além dos números robustos e dos investimentos anunciados, a WK também apresentou, durante o evento, a principal novidade de seu portfólio. Batizada de Flow.AI, a plataforma de hiperautomação conecta o WK Radar a sistemas externos, recursos de inteligência artificial e profissionais de diferentes áreas das organizações.

Na prática, a proposta é ampliar o papel tradicional do ERP. Em vez de apenas armazenar informações, organizar dados e gerar relatórios, o sistema passa a acompanhar acontecimentos dentro da operação, interpretar situações e iniciar ações conforme regras previamente estabelecidas.

Durante décadas, era necessário que um profissional acessasse o software, consultasse um relatório, identificasse um problema e, somente então, tomasse uma providência.

Conferir rastreabilidade

Com o novo modelo, a própria ferramenta monitora o que está acontecendo e inicia o fluxo adequado, preservando a intervenção humana nas etapas em que análise, responsabilidade ou autorização sejam indispensáveis.

O nível de autonomia é definido por cada cliente. Uma rotina pode começar como uma automação simples, evoluir para incorporar análises apoiadas por inteligência artificial e, posteriormente, funcionar como um agente capaz de monitorar, interpretar e executar determinadas tarefas. As permissões, os limites e os pontos de aprovação permanecem sob controle da organização.

A solução pode ser aplicada às áreas financeira, comercial, fiscal, industrial, logística e administrativa. Em uma situação de inadimplência, por exemplo, o sistema consegue consultar diariamente os dados financeiros, aplicar a política de cobrança adotada pelo negócio, emitir alertas e solicitar autorização antes de bloquear ou liberar um cliente.

Cada ação mantém um histórico, o que permite acompanhar as decisões e conferir rastreabilidade às rotinas automatizadas. A intenção é transformar procedimentos que muitas vezes permanecem apenas na memória de profissionais experientes em fluxos organizados, repetíveis e auditáveis.

O Flow.AI também incorpora a Mik Especialista em Finanças, ferramenta lançada pela WK em 2024 que permite consultar informações do negócio em linguagem natural. Inicialmente, a novidade estará disponível aos usuários do WK Radar em nuvem. A abertura para outros públicos está prevista para o segundo semestre de 2026.

A disputa nesse mercado, portanto, deixa de ocorrer apenas entre fornecedores de ERP. Com a Reforma Tributária acelerando a revisão dos processos internos e a inteligência artificial redefinindo a forma como as empresas operam, os sistemas de gestão tendem a deixar de ser meros repositórios de dados para se tornar plataformas capazes de acompanhar, interpretar e executar parte das rotinas do negócio. É nesse novo ciclo que a WK pretende consolidar sua próxima fase de crescimento.