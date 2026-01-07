Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Pop-ups da Shein no Brasil atraem 100 mil pessoas em três anos

As lojas temporárias serviram para transformar o e-commerce de moda em experiência física, instagramável e em motor de venda online

Homens carregam sacolas da Shein: 60% das vendas do marketplace vêm de vendedores locais (Yuichi Yamazaki/AFP/Getty Images)

Homens carregam sacolas da Shein: 60% das vendas do marketplace vêm de vendedores locais (Yuichi Yamazaki/AFP/Getty Images)

Laura Pancini
Laura Pancini

Repórter

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 07h35.

Em três anos, as lojas temporárias da Shein conquistaram uma parcela do público brasileiro: foram mais de 100 mil visitantes e 150 mil itens disponibilizados em 12 pop-up stores, espalhadas por oito cidades desde 2022.

Em 2025, o projeto chegou ao fim da primeira fase. A ideia aqui era transformar um e-commerce de moda em experiência física, instagramável e — principalmente — em motor de venda online.

A última parada foi Belo Horizonte, em dezembro, que concentrou o maior público da história das lojas temporárias da marca no país: mais de 15 mil pessoas passaram pelo espaço em cinco dias, consumindo mais de 80% do estoque disponível.

Apesar da Shein não divulgar o valor total em vendas, outras praças também alcançaram resultados relevantes: Salvador inaugurou a temporada de 2025 com mais de 85% do inventário vendido; Goiânia registrou o recorde absoluto de receita do projeto; Porto Alegre teve ingressos esgotados em apenas dez minutos.

Por que lojas pop-up?

Na leitura da própria companhia, as pop-up stores, lojas temporárias montadas em shoppings e centros comerciais, não são um novo braço de varejo físico tradicional, mas uma extensão da área de marketing.

“Nosso objetivo não é gerar receita, mas gerar conexão e ter um cliente mais próximo, que voltará a comprar com a gente no online”, diz Rodrigo Eimori, head de Marketing da Shein no Brasil.

Em outras palavras, cada peça vendida no espaço físico funciona como porta de entrada para o aplicativo — e não o contrário.

A estratégia é conhecida no varejo global: marcas nativas digitais usam eventos físicos de curta duração para reforçar presença de marca, testar praças, medir demanda e alimentar o funil de venda digital. No caso da Shein, o projeto brasileiro também virou vitrine para a marca própria Cajuni, com DNA e design nacional.

Além de araras cheias, as lojas apostaram em cenografias customizadas para cada região — sol e mar em Salvador, referências à cultura Farroupilha em Porto Alegre, curadorias específicas para o gosto mineiro e goiano. Quanto mais a marca se “fantasia” de local, mais ela tenta se afastar da imagem de gigante estrangeira do ultrafast fashion que despeja pacotes pelo correio.

Made in Brazil

O sucesso dos eventos físicos também dialoga com outro pilar da operação nacional: a produção local. Atualmente, 60% das vendas no marketplace são de vendedores locais.

Desde 2023, a Shein investe para costurar parte das próprias coleções dentro do país, em um modelo de parceria com fábricas de pequeno e médio porte.

Naquele ano, a empresa já somava 330 fábricas parceiras em 12 estados, com quatro mil modelos de roupas feitos no Brasil, apoiada em um investimento inicial de R$ 750 milhões.

O ciclo entre criação, teste e exposição no site leva de 30 a 40 dias, com reposição média quinzenal. A mesma lógica de responder rápido ao que vende bem online aparece nas lojas temporárias: peças que performam bem na experiência física tendem a ganhar destaque no app logo em seguida.

Pressão global, estratégia local

O movimento brasileiro de varejo físico — ainda que em formato temporário — acontece enquanto a Shein testa outro tipo de presença fora da tela em mercados maduros. Em 2025, a companhia escolheu Paris para abrir sua primeira loja física permanente no mundo, em parceria com a Société des Grands Magasins, grupo que administra imóveis comerciais e unidades afiliadas da tradicional Galeries Lafayette.

A decisão, porém, acendeu um alerta na moda francesa. A própria Galeries Lafayette contestou a instalação da marca chinesa nas lojas afiliadas, alegando violação contratual e risco à reputação da rede.

Federações do setor classificaram o acordo como “alarmante” e defenderam que a União Europeia reaja ao avanço do modelo de ultrafast fashion, baseado em preços baixos, altíssimo volume de lançamentos e campanhas digitais agressivas.

Na Europa, o sucesso comercial da Shein vem acompanhado de uma ofensiva regulatória: a França aprovou, em 2025, uma lei que restringe publicidade, prevê taxas adicionais e cobra mais rastreabilidade de empresas de moda de ciclo ultrarrápido.

Além disso, tanto a companhia quanto a rival Temu são investigadas por explorarem brechas que permitem importar pequenos pacotes sem impostos — prática vista por concorrentes como vantagem competitiva injusta.

Do lado financeiro, a escala ajuda a explicar o incômodo: a varejista faturou 38 bilhões de dólares em 2024, segundo dados divulgados à época.

No Brasil, por enquanto, o debate regulatório ainda é mais tímido que na Europa, mas o modelo da Shein também é alvo de questionamentos, sobretudo em temas trabalhistas e ambientais, comuns ao setor de fast fashion. A produção local tenta responder à parte dessas críticas ao fortalecer a cadeia nacional de fornecedores.

Acompanhe tudo sobre:SheinLojas

Mais de Negócios

Esta construtora de R$ 268 mi começou no MCMV e agora mira o luxo do litoral

Por que só algumas empresas estão sobrevivendo à revolução da IA

Ela investiu US$ 50 mil, vendeu por US$ 22 milhões — e comprou de volta por uma fração do valor

Jovem fatura R$ 20 mi com vending machines: 'demorei para confiar no simples'

Mais na Exame

Pop

Filmes que completam 20 anos em 2026

Um conteúdo SBT News

Lula sanciona lei que proíbe descontos automáticos em pagamentos do INSS

Um conteúdo SBT News

Colômbia diz que vai enviar nota de repúdio aos EUA após ameaças de Trump

Um conteúdo Bússola

Bússola & Cia: setor de logística passa a priorizar gestão de risco