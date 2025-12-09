Marketing

Fintech vende iPhones e eletrônicos a preços dos EUA em ação na Faria Lima

DolarApp monta loja temporária em São Paulo nos dias 11 e 12, com Narcisa Tamborindeguy, para mostrar ao público como funciona sua taxa de conversão em comparação ao mercado

Loja pop-up da DolarApp na Faria Lima vende produtos pelo preço dos EUA com a taxa de conversão do aplicativo, em ação que testa o uso do cartão global no Brasil (Divulgação)

Juliana Pio
Juliana Pio

Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 12h12.

Última atualização em 9 de dezembro de 2025 às 12h15.

A DolarApp vai testar sua proposta de taxa de conversão reduzida em uma ação temporária na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Nos próximos dias 11 e 12, a fintech instalará a DolarApp Experience na Praça da Baleia, no edifício B32, para vender produtos populares entre brasileiros nos Estados Unidos pelo valor equivalente ao preço praticado no mercado americano usando a taxa de conversão do aplicativo.

Fundada em 2022 e recém-chegada ao Brasil, a empresa atua com um cartão global que permite converter reais em dólares e euros digitais com taxa total de 0,5%. Esse custo, segundo a companhia, é “dez vezes menor que o padrão do mercado”. O objetivo da ativação é demonstrar, de forma concreta, a diferença financeira ao usar o cartão.

“Queremos que as pessoas sintam, na prática, a diferença que usar o cartão global da DolarApp faz, mesmo sem sair de São Paulo. A pop-up nasce para mostrar que existe uma nova forma de viajar”, diz Leonardo Bernini, general manager da DolarApp no Brasil.

A ação, criada pela Gut São Paulo, reproduz a lógica de consumo típica de viagens internacionais. Itens de alto interesse do público — como iPhone 17, PlayStation 5 Pro, MacBook Air M4, Nintendo Switch 2, AirPods Max, AirPods Pro 3, Apple Watch SE 3, malas Rimowa, tênis Nike Air Jordan OG Low, mochilas Fjällräven e conjuntos de Lego — serão vendidos com base no preço dos Estados Unidos convertido pelo aplicativo.

A empresa informa que todos os produtos são originais e homologados. O estoque é limitado e cada visitante poderá comprar apenas um item.

Para entrar na loja pop-up, os consumidores precisarão apresentar o aplicativo instalado e com cadastro finalizado. As compras serão feitas em reais, via cartão virtual ou Pix pelo próprio app, que também permite pagamento por Apple Pay e Google Pay. O espaço funcionará das 12h às 18h30 no dia 11 e das 11h às 19h no dia 12.

Além da experimentação de compra, a ação contará com presença de criadores de conteúdo como Daniel Zukerman e Narcisa Tamborindeguy no primeiro dia da ativação, ampliando o alcance da iniciativa nas redes sociais.

A DolarApp Experience marca o primeiro movimento de grande visibilidade da empresa no país e busca aproximar o público brasileiro do uso cotidiano de cartões globais sem tarifas elevadas. “A ideia é mostrar, de modo tangível, o impacto da taxa aplicada pela DolarApp, sem depender de uma viagem ao exterior", diz Bernini.

Como comprar na loja pop-up da DolarApp

Para entrar, é necessário apresentar o aplicativo DolarApp instalado e com o cadastro concluído. As compras serão feitas em reais via cartão virtual ou Pix pelo app (Apple Pay e Google Pay também disponíveis). Cada cliente poderá comprar um produto. O estoque é limitado e todos os itens são originais e homologados.

Produtos disponíveis:
iPhone 17; PlayStation 5 Pro; MacBook Air M4; Apple Watch SE 3 e pulseiras; Nintendo Switch 2; AirPods Max; AirPods Pro 3; mala Rimowa Original Cabin; boné New York Yankees; mochila Fjällräven; tênis Nike Air Jordan OG Low; Lego Kylo Ren’s Command Shuttle; Lego Home One Starcruiser.

Datas e horários:
. 11/12 — das 12h às 18h30
. 12/12 — das 11h às 19h

Endereço
Avenida Brigadeiro Faria Lima, edifício B32 (Praça da Baleia), São Paulo

