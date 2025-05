Apple bloqueia US$ 2 bi em fraudes na App Store e elimina milhões de contas e apps fraudulentos

A Apple revelou que, no ano passado, identificou tentativas de fraude no valor de US$ 2 bilhões em seu ecossistema de aplicativos, abrangendo 175 países e regiões. Desde 2020, o total acumulado de fraudes chega a US$ 9 bilhões.

O relatório da gigante tecnológica destacou que mais de 10.000 apps irregulares foram detectados e removidos da App Store, incluindo malware, aplicativos de pornografia, jogos de azar e versões falsas de apps legítimos.

Com uma média de mais de 813 milhões de visitantes semanais em sua loja de aplicativos, a Apple observou que os fraudadores continuam a evoluir suas estratégias para enganar os usuários. Entre as táticas mais comuns estão apps maliciosos projetados para roubar dados pessoais e esquemas fraudulentos de pagamento visando explorar os consumidores.

Em resposta, a empresa tem intensificado seus investimentos em segurança e ampliado sua equipe dedicada a esse setor. Como resultado, no ano passado, a Apple suspendeu mais de 146 mil contas de desenvolvedores e impediu o registro de outros 139 mil, bloqueando a entrada de aplicativos fraudulentos à App Store.

Além disso, a Apple rejeitou 1,9 milhão de aplicativos por questões de segurança e confiabilidade. Sua equipe de análise de apps revisa cerca de 150 mil solicitações semanalmente.

Avaliações falsas

Outro desafio enfrentado pela Apple são as avaliações falsas, utilizadas para inflar artificialmente a popularidade de apps. No ano passado, 143 milhões de avaliações fraudulentas foram removidas da App Store, além de 711 milhões de contas de clientes que tentaram se cadastrar de forma irregular e 129 milhões de contas que foram canceladas.

Uma tática dos golpistas envolve propaganda enganosa, onde o software prejudicial é disfarçado como apps aparentemente inofensivos. Além disso, aplicativos têm tentado acessar dados pessoais sem permissão, com cerca de 400 mil tentativas de violação registradas pela Apple.

Por fim, a Apple identificou cerca de 4,7 milhões de cartões de crédito roubados e bloqueou novas transações em mais de 1,6 milhão de contas. Para aumentar a segurança, a empresa passou a usar um sistema de código de transação em vez de armazenar os números dos cartões nos dispositivos dos usuários ou em seus servidores.