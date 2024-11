Jack Daniel’s abre lojas pop-up em São Paulo para promover linha super premium

A Jack Daniel’s, marca de whiskey da multinacional Brown-Forman, anunciou, pela primeira vez, a abertura de três lojas pop-up em São Paulo: uma na Vila Olímpia e duas no Itaim Bibi, na zona sul da capital paulista.

As unidades estarão abertas ao público até o final de dezembro, oferecendo produtos da linha super premium e itens exclusivos da marca, como parte de uma estratégia de marketing focada em consumidores que buscam presentes para o fim de ano.

Além da experiência de compra, as pop-ups terão um atendimento especializado e permitirão aos visitantes conhecer a história da marca e o processo de produção do whiskey. O ambiente foi projetado para remeter à destilaria de Lynchburg, Tennessee, onde o produto é produzido.

Segundo Giuliano Odone, diretor de marketing da Brown-Forman para Caribe, América Central e do Sul, a iniciativa visa proporcionar uma experiência diferenciada aos consumidores e ampliar o contato com os produtos premium da marca, especialmente durante as festas de final de ano.

"Criamos nossa primeira pop-up Store para dar ao consumidor a oportunidade de adquirir um presente sofisticado e criar uma memória marcante", diz Odone.

Entre os itens à venda estão o Jack Daniel’s Old No. 7, Gentleman Jack, Jack Daniel’s Single Barrel e Jack Daniel’s Sinatra Select, todos acompanhados de um copo personalizado com a assinatura de Mr. Jack, disponível enquanto durarem os estoques.

Os preços podem variar de R$ 119,90 a R$ 1.039,99, conforme o produto e a data de compra. Durante a Black Friday, por exemplo, os valores são oferecidos com descontos.

Onde encontrar as pop-up stores de Jack Daniel’s

Pop-Up Store Corporate Towers

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909 - Vila Olímpia

Período: 26 de novembro à 20 de dezembro de 2024

Horário de funcionamento: das 12h às 20h - de seg. a sex.

Pop-Up Store B32

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3732 - Itaim Bibi

Período: 26 de novembro a 06 de dezembro de 2024

Horário de funcionamento: das 12h às 20h - de seg. a sex.

Pop-Up Store Pátio Victor Malzoni

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477 - Itaim Bibi

Período: 09 de dezembro a 20 de dezembro de 2024

Horário de funcionamento: das 12h às 20h - de seg. a sex.