Compras se tornaram experiências e viram oportunidade de ouro para a Galeries Lafayette

Primeira loja de departamentos da Europa, a Galeries Lafayette ocupa 70.000 metros quadrados de área de vendas, na flagship localizada no Boulevard Haussmann, e recebe mais de 35 milhões de visitantes por ano. Reúne mais de 3.500 marcas de moda, beleza, casa e gastronomia, apresentadas por uma equipe de mais de 5.000 colaboradores de 42 nacionalidades. Há mais de um século sob administração da mesma família, a marca segue fiel ao propósito original: oferecer bons preços para todos os perfis de clientes.

Em visita a São Paulo, Liot falou com a Casual EXAME. Confira.

O consumo de luxo não se limita mais ao produto, mas se estende à experiência e ao estilo de vida que representa. Como você percebe esse movimento e quais são suas implicações para marcas tradicionais como a Galeries Lafayette?

O luxo se libertou da simples noção de posse para se tornar uma experiência global em que a emoção, a história e a conexão pessoal são tão importantes quanto o próprio produto. Para uma maison histórica como a Galeries Lafayette, isso representa uma oportunidade excepcional. Iniciamos uma transformação profunda: uma reorganização completa de nossos universos de moda e luxo para criar um percurso fluido e coerente; a restauração de nossa Cúpula Art Nouveau, verdadeiro símbolo parisiense; a abertura de espaços imersivos, como o espaço Beauty & Care e o (Re)Store, dedicado à moda responsável; além de reforçar nossos serviços premium. Nossa ambição é clara: fazer da Galeries Lafayette o destino de compras mais inspirador e influente na cena parisiense e na mundial, onde herança e inovação se encontram para oferecer a cada visitante uma experiência memorável.

Como você percebe o comportamento dos clientes brasileiros em relação ao consumo de luxo? Qual é o propósito da vinda ao Brasil?

A clientela brasileira é uma das mais importantes para a marca — está entre os dez maiores públicos consumidores —, e queremos ampliar ainda mais essa presença. A vinda ao Brasil tem como objetivo ouvir os clientes brasileiros. Sua abordagem do luxo é tanto emocional quanto exigente: buscam autenticidade, qualidade e singularidade, ao mesmo tempo que gostam de descobrir as últimas criações de designers. Observamos neles um forte apego à experiência na loja, ao contato humano, à qualidade do serviço e a serviços personalizados, como personal shopping, atendimento multilíngue ou salas privativas. Eles também estão muito atentos à descoberta: eventos exclusivos, novas marcas, gastronomia francesa ou experiências culturais fazem parte dos fatores que os atraem, o que nos incentiva a oferecer uma Paris de excelência, combinando savoir-faire, hospitalidade e experiências únicas.

Alexandre Liot, vice-presidente da Galeries Lafayette (Galeries Lafayette/Divulgação)

Na era das compras online, cada vez mais fáceis e rápidas, o que ainda torna a experiência na loja física insubstituível?

As nossas vendas digitais hoje são 10%. Queremos chegar a 15%, e não mais do que isso. O digital é uma ferramenta incrível de conforto e acessibilidade, mas nada substitui a magia de um lugar icônico como a Galeries Lafayette. Aqui, os clientes vivem uma imersão sensorial. Acreditamos no comércio híbrido: o digital simplifica e personaliza a jornada, enquanto a loja permanece um lugar de inspiração, de aconselhamento e de relacionamento humano onde o ato de comprar faz todo o sentido.

Fala-se muito em personalização no comércio de luxo. Como encontrar o equilíbrio entre tecnologia, dados e toque humano que sempre caracterizou esse mundo?

A personalização tornou-se um padrão de luxo. Ela se apoia em dois pilares complementares: inovação tecnológica e expertise humana. Os dados e as ferramentas digitais nos permitem compreender melhor as expectativas de nossos clientes e antecipar suas preferências. Mas o coração de nossa atividade continua a ser o relacionamento humano: escuta, aconselhamento, sensibilidade cultural e capacidade de surpreender. Nossas equipes, incluindo personal shoppers multilíngues, consultores especializados e espaços exclusivos, incorporam esse know-how. A tecnologia vem enriquecer esse relacionamento: agendamento facilitado de compromissos, comunicação fluida por meio de nossas plataformas e acompanhamento personalizado das jornadas de compra.

A sustentabilidade e a razão de ser/propósito também estão presentes no universo do luxo. Como colocar esses valores no centro da estratégia sem, no entanto, perder a aura de desejo que envolve essas marcas?

O luxo é, por essência, um setor voltado para a perenidade. Hoje, essa dimensão deve ser prolongada por compromissos concretos em favor da sustentabilidade e da responsabilidade. A Galeries Lafayette foi pioneira com a iniciativa Go For Good, que valoriza marcas com impacto ambiental e social positivo. Criamos o (Re)Store, um espaço de segunda mão dentro da loja, e realizamos a renovação do nosso patrimônio arquitetônico incorporando uma abordagem sustentável. Longe de enfraquecer o desejo, esses compromissos dão-lhe sentido; as novas gerações aspiram a um luxo ao mesmo tempo responsável, inspirador e carregado de emoção. Nossa missão é provar que a excelência estética, a inovação e o impacto positivo podem coexistir sem concessões.