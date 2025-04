Musk: doações milionárias influenciam na eleição da Suprema Corte de Wisconsin

Uma eleição nesta terça-feira, 1º, vai decidir se os conservadores ou os liberais controlam a Suprema Corte de Wisconsin, nos Estados Unidos, um resultado que pode moldar o destino de políticas essenciais no estado — do aborto aos mapas de distritos eleitorais.

No entanto, como uma enxurrada de dinheiro de fora de Wisconsin tornou a corrida judicial mais cara da história dos EUA, os eleitores de todo o estado disseram que passaram a ver essa eleição para preencher uma única cadeira na Suprema Corte estadual mais como um referendo sobre os primeiros meses do segundo mandato do presidente Donald Trump.

O que alimenta essa percepção são os cerca de US$ 20 milhões (aproximadamente R$ 115 milhões) que Elon Musk e grupos aliados a ele gastaram para impulsionar o candidato conservador Brad Schimel, um juiz que também recebeu o apoio de Trump há pouco tempo. A candidata liberal, Susan Crawford, outra juíza, criticou os gastos de Musk como uma tentativa de colocar um lacaio no tribunal superior do estado.

O apoio de Musk a Schimel, ex-procurador-geral de Wisconsin, tem sido uma das questões mais dominantes da disputa. Um supercomitê de ação política financiado por Musk gastou milhões para aumentar a participação conservadora e ofereceu pagamentos de US$ 100 (cerca de R$ 570) aos eleitores que assinassem uma petição “em oposição aos juízes ativistas” — uma tática que alguns críticos dizem ser legalmente questionável, mas que o bilionário também empregou na eleição presidencial do ano passado para ajudar Trump.

Em uma reunião pública em Green Bay no domingo, Musk também deu cheques de US$ 1 milhão (cerca de R$ 6 milhões) para duas pessoas que já haviam votado na eleição. Com isso, o procurador-geral democrata do estado entrou com uma ação para bloquear esses pagamentos, mas a Suprema Corte do estado se recusou a ouvir o caso.

Qualquer candidato que vencer influenciará o equilíbrio político do tribunal superior de sete membros, que os liberais atualmente controlam com uma maioria de 4-3. Trump venceu Wisconsin por menos de 1 ponto percentual em novembro do ano passado e perdeu por pouco na eleição de 2020.

No entanto, o resultado também mostrará como os eleitores em um dos estados mais igualmente divididos do país estão se sentindo sobre os cortes drásticos de Trump na força de trabalho federal, sua repressão à imigração ilegal e a cruzada do governo contra iniciativas de diversidade em programas governamentais e ensino superior.

"O pêndulo oscila para frente e para trás nas eleições dos EUA, e acho que esta eleição será um bom indicador de se o pêndulo vai oscilar para o outro lado com base nas ações de Trump no cargo", disse Michael Orwig, de 40 anos, um funcionário federal e apoiador de Schimel que mora em um subúrbio ao sul de Milwaukee. — Este será o primeiro teste decisivo.

'Tentando nos comprar'

O envolvimento de Musk nesta eleição energizou alguns conservadores, mas indignou os liberais, em parte porque a empresa de veículos elétricos de Musk, a Tesla, está processando Wisconsin, contestando uma lei que proíbe os fabricantes de vender carros diretamente aos consumidores.

"Estou enojada com a ideia de que Elon Musk está tentando fazer algo com nosso estado, tentando nos comprar", disse Anwen Mullen, de 47 anos, que mora em River Falls, no oeste de Wisconsin. Mullen, que apoia Crawford, disse que temia que uma vitória de Schimel pudesse levar Wisconsin a proibir o aborto e limitar os direitos das pessoas transgênero.

Tatiana Bobrowicz, estudante da Universidade de Wisconsin-Eau Claire, que dirige a seção local dos Republicanos Universitários, disse que não se incomodou com o papel de Musk na disputa e observou que as eleições em Wisconsin costumam contar com o envolvimento de doadores de fora do estado de ambos os lados. Bobrowicz, que está estudando engenharia biomédica, disse que esperava que a elevação de Schimel à Suprema Corte estadual levasse à proibição do aborto em Wisconsin e criasse um ambiente mais permissivo para a agenda de Trump.

"Temos um momento agora com todas essas coisas acontecendo dentro do poder executivo nacional. Então, acho que este é um ótimo momento para nosso estado se alinhar a eles", disse a estudante.

Já os apoiadores de Crawford disseram que esperavam que os resultados das eleições fizessem o oposto.

Linda Vognar, de 74 anos, uma acupunturista veterinária que mora na região de Chippewa Valley, no oeste de Wisconsin, disse que ficou horrorizada com a enxurrada de ordens executivas e políticas que o governo Trump lançou nas últimas semanas. Para ela, eleger Crawford serviria como um baluarte contra o que ela vê como uma erosão das normas democráticas, incluindo a integridade de futuras eleições.

Emily Rose, de 19 anos, estudante de engenharia ambiental na Universidade de Wisconsin-River Falls, disse que pretendia votar em Crawford para neutralizar o que ela vê como uma adoção imprudente da indústria de combustíveis fósseis pelo governo Trump.

Já Tom Wilson, de 79, um consultor aposentado de energia imobiliária em Eau Claire, disse que uma vitória de Crawford animaria aqueles, como ele, que se preocupam que o governo Trump esteja minando "toda a estrutura constitucional do nosso governo".

Vários apoiadores de Schimel disseram que uma questão importante que moldou sua escolha foi o futuro dos distritos legislativos, onde os limites foram alterados ao longo dos anos de maneiras que deram a um partido ou outro uma clara vantagem política.

A imparcialidade dos mapas do Congresso tem sido um ponto crítico para a Suprema Corte de Wisconsin por anos, e a questão se tornou contenciosa mais uma vez depois que uma eleição duramente disputada em 2023 colocou os liberais em uma maioria de 4-3.

No final de 2023, o tribunal ordenou que o estado elaborasse novos distritos legislativos, determinando que alguns estabelecidos enquanto os republicanos administravam o estado eram inconstitucionais por não serem contíguos. Esses distritos, afirmam os democratas há muito tempo, deram aos republicanos, que controlam as duas câmaras do Capitólio, uma vantagem injusta em um estado relativamente dividido.

De acordo com Orwig, essa foi a principal razão pela qual ele pretendia votar em Schimel, apesar das preocupações que ele disse ter sobre a abordagem de Trump para reduzir a força de trabalho federal, o que o funcionário vê como uma diminuição do apoio dos EUA à Ucrânia.