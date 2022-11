"Black Friday" Aliexpress começa hoje e terá 11 dias com promoções de até 90%

Pela primeira vez, a Aliexpress vai celebrar o 11.11, a "Black Friday" chinesa, por 11 dias neste mês de novembro. A edição do último ano movimentou US$ 84,5 bilhões.

Na versão deste ano, os vendedores vão oferecer descontos de até 90%, promoção maior que as oferecidas no ano passado.

Ao longo do período de compras, além da redução de preços em itens de marcas famosas, como:

Eletrônicos da Xiaomi

Drones da DJI

Os usuários terão descontos progressivos de R$ 15 a cada R$ 150 em compras. Por exemplo, um pedido que some R$ 450, terá diminuição acional de R$ 45, fazendo o preço final ficar em R$ 405.

As compras feitas ao longo do festival darão direito, ainda, ao acúmulo de cashback, que pode chegar a 5% do valor total gasto, dependendo do item adquirido.

Nestes 11 dias promocionais, milhões de itens serão incluídos, temporariamente, na categoria de frete gratuito e milhares de lojistas oferecerão, adicionalmente, cupons especiais, que dão direito a reduções extraordinárias de preço, além dos descontos já oferecidos no festival.

Pelo app do AliExpress, usuários poderão acompanhar dezenas de transmissões ao vivo, em português, feitas por vendedores brasileiros e por lojas internacionais em sessões de live commerce.

A ferramenta Pechincha poderá ser usada também para reduzir preços. Na prática, o Pechinha permite, por exemplo, que um relógio de R$ 3 mil possa ser vendido por apenas R$ 5, se o consumidor conseguir bom engajamento ao divulgar uma oferta, método chamado de social commerce.

O que é o 11.11?

O 11.11 é um evento comercial criado pelo Grupo Alibaba em 2009. A data coincide com o Dia dos Solteiros, tradição chinesa que é celebrada desde 1993 e incentiva as pessoas a comprarem presentes para si mesmas. Com o passar dos anos, o período ficou marcado como um dos principais dias para realizar compras online mundialmente.

Quais lojas participam do 11.11?

Apesar de o AliExpress ser o pioneiro no 11.11, outros marketplaces como Shopee e Shein aproveitam a data para ofertar preços mais atrativos e cupons de descontos para os consumidores.

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.