85% das startups latinas adotam ESOPs para reter talentos. O que isso quer dizer?

O termo ESOP, sigla para Employee Stock Ownership Plan (Plano de Opções de Ações para Funcionários), é uma prática que permite aos colaboradores se tornarem sócios da empresa, adquirindo ações a preços previamente determinados.

A lógica é simples: quanto mais a empresa cresce, maior o valor dessas ações, criando um incentivo para que os funcionários estejam alinhados com o sucesso do negócio.

Na América Latina, onde startups frequentemente enfrentam desafios como alta rotatividade e dificuldade para competir em salários com grandes empresas, os ESOPs têm se mostrado uma solução eficiente.

Um relatório baseado em 272 startups da região revelou que 85% dessas empresas já implementaram ESOPs para atrair talentos, reter funcionários e promover uma cultura de pertencimento​​.

As empresas por trás do relatório são a financeira Credit Saison das filiais Brasil e México; os fundos Norte Ventures e Caravela Capital, com apoio da Amazon Web Services (AWS). Clique aqui para acessá-lo na íntegra.

Por que startups adotam ESOPs?

Os fundadores de startups têm utilizado os ESOPs como ferramenta estratégica para resolver problemas comuns no ecossistema empreendedor.

Segundo o estudo, 81% dos líderes usam essa prática para atrair talentos, enquanto 73% o fazem para reter profissionais essenciais.

Outros 76% destacam a capacidade dos ESOPs de fortalecer a cultura organizacional, promovendo uma sensação de pertencimento entre os funcionários​.

Ainda assim, há espaço para melhorias. Apenas 20% das startups oferecem ESOPs para todos os funcionários, com a maioria focando em cargos de alta gestão.

Além disso, muitos profissionais ainda encontram dificuldades para entender como essas ações funcionam e os impactos fiscais e legais relacionados​.

O impacto nos funcionários

A ideia de se tornar sócio da empresa atrai cada vez mais os colaboradores.

O relatório indica que 74% dos profissionais priorizam ESOPs ao considerar novas oportunidades de emprego, e 95% daqueles que já fazem parte de programas reportaram benefícios claros, como maior engajamento e sensação de dono do negócio​.

Além disso, quatro em cada cinco funcionários sentem que os ESOPs aumentaram sua motivação para permanecer na empresa por mais tempo​.

“Os ESOPs ajudam a criar um ambiente onde os colaboradores sentem que têm um papel no sucesso da empresa, como verdadeiros sócios”, disse Christophe Gerlach, fundador da Comp, uma das startups que participaram do estudo.

Segundo ele, a transparência sobre o valor das ações e o impacto do crescimento da empresa na valorização dessas opções são essenciais para o sucesso do modelo​.

Desafios e oportunidades

Apesar dos benefícios, implementar ESOPs na América Latina ainda apresenta desafios.

Muitas startups estabelecem preços de ações incompatíveis com a realidade dos funcionários, ou oferecem prazos muito curtos para que os profissionais comprem as ações ao saírem da empresa.

Além disso, 25% das startups dissolvem opções não adquiridas em eventos de liquidez, o que pode frustrar os colaboradores​.

No entanto, exemplos como o da fintech NG.Cash mostram que é possível usar os ESOPs como uma ferramenta poderosa.

“No início, oferecíamos ações porque não tínhamos recursos financeiros. Agora, usamos como uma ferramenta de retenção para quem realmente veste a camisa da empresa”, afirmou Mario Augusto Sá, fundador da NG.Cash​.

O empreendedor Helmuth Hofstatter, da startup Logcomex, acredita que os ESOPs também são eficazes para atrair talentos mais sêniores, que estariam muitas vezes fora de alcance devido à concorrência salarial no mercado.

"O processo evoluiu ao longo do tempo. Na fase seed, as ações eram oferecidas a preços muito baixos, quase de graça. Além disso, a empresa não recomprava ações daqueles que saíam", disse Hofstatter. "Com as lições aprendidas, o programa foi revisado para series A e B, tornando-se um processo de acesso mais restrito às opções de ações".

Com o mercado privado de capitais ganhando força na América Latina, os ESOPs devem se tornar ainda mais relevantes, ajudando startups a competir com grandes empresas e criar uma cultura empresarial mais forte e engajada.