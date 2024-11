Startup baiana capta R$ 60 mi para acabar com um problemão na vida das PMEs

Cerca de 86% das empresas brasileiras consultam o setor de contabilidade para tomar decisões, de acordo com o Conselho Federal de Contabilidade. É algo crucial, já que dali saem dados fundamentais sobre a saúde financeira dos negócios.

Mas há um paradoxo: muitas PMEs, justamente pela escassez de recursos, não têm como bancar um setor contábil eficiente.

Foi olhando para essa dor que a startup baiana Agilize surgiu em 2013. Fundada por um grupo de empreendedores em Salvador, a empresa oferece um modelo de contabilidade online, simplificando processos burocráticos para micro e pequenos empresários em todo o Brasil.

Na prática, a PME tem um contador online que assume tarefas como apuração de impostos, entrega de declarações e gestão de balanços, enquanto também oferece suporte direto para questões do dia a dia, como emissão de notas fiscais e organização financeira.

Desde que foi fundada, em 2013, a Agilize já conta com 25.000 empresas como clientes.

Agora, se prepara para um novo salto. A startup anunciou um aporte de 60 milhões de reais, liderado pela seguradora global AXA IM Alts, com a participação da L4 (fundo com capital da B3) e da Stone, que já havia investido em uma rodada anterior.

“Com esse novo investimento, vamos poder acelerar o crescimento da Agilize, ampliando nossa capacidade de atender e apoiar ainda mais empreendedores pelo Brasil,” afirma Rafael Caribé, CEO e cofundador.

Com o aporte, a startup pretende expandir sua tecnologia, fortalecer os serviços de RH e criar parcerias que complementem os serviços para as PMEs. Além disso, a empresa planeja dobrar seu faturamento em dois anos.

Qual é a história da Agilize

Fundada em 2013, a Agilize nasceu da experiência frustrante de seus fundadores com os serviços contábeis tradicionais.

"Nós nos conhecemos na faculdade, criamos uma outra empresa e a contabilidade que usávamos não era próxima, era cara e pouco transparente", diz.

Com uma dor comum em mãos, eles resolveram criar a primeira contabilidade online do Brasil.

O desafio não foi pequeno.

“Na época, nem existia o termo contabilidade online. A gente inventou esse conceito no Brasil”, afirma Marlon Freitas, também cofundador.

O serviço começou pequeno, mas com ambição nacional. Hoje, a startup atende 25 mil empresas espalhadas por mais de 600 cidades, oferecendo desde emissão de notas fiscais até consultorias especializadas.

O mercado contábil no Brasil é gigantesco, com mais de 532.000 profissionais ativos e 84 mil escritórios contábeis. Contudo, serviços digitais como os da Agilize ainda são novidade. Segundo o Conselho Federal de Contabilidade, 86,51% dos empresários consideram os profissionais contábeis essenciais para a gestão financeira. Nesse cenário, a Agilize aposta na automatização e na escalabilidade como diferenciais.

O que faz a Agilize hoje

A Agilize atua como um braço direito para pequenas empresas que não têm um setor contábil próprio. O serviço principal é a contabilidade completa, que inclui apuração de impostos, entrega de declarações e gestão de balanços. Além disso, a empresa oferece:

Serviço premium que conecta o cliente a um gerente de conta para suporte extra, como auxílio em empréstimos e soluções financeiras.

RH digital: suporte para contratação, benefícios e gestão de folha de pagamento.

Abertura gratuita de empresas: um diferencial para captar novos clientes.

O modelo de negócios é baseado em assinaturas mensais, com planos a partir de 189 reais por mês. Para serviços avulsos, como abertura de empresas, o cliente paga uma taxa única.

1 /9 (Fintech Celcoin recebeu aporte de 650 milhões, em rodada liderada pela Summit Partners, investidor global para ativos em fase de acelerado de crescimento)

2 /9 (Conta Simples, de cartões corporativos, capta R$ 200 milhões com fundo americano Base10 Partners)

3 /9 (Infleet, com tecnologia contra dorminhocos no trânsito, recebeu R$ 10 milhões, em rodada da Indicator Capital)

4 /9 (Fintech para geraão Z, NG.Cash captou R$ 65 milhões em rodada liderada pela Monashees)

5 /9 (Agtech de Piracicaba, Smartbreeder recebeu US$ 3 milhões em investimento da EcoEnterprises Fund)

6 /9 (Accountfy, que digitaliza a vida de CFOs, obteve US$ 6,5 mi com HDI e Red Ventures)

7 /9 (Sem caminhão vazio: a LogShare, startup de logística, recebeu R$ 12 milhões em rodada seed)

8 /9 (Incognia, de Recife, recebeu R$ 155 milhões e está avaliada em R$ 900 milhões)

9/9 (Inner AI, hub de criação de conteúdo, levantou R$ 12 milhões)

Como a empresa captou e em que vai usar o dinheiro

Antes do novo aporte, a Agilize já havia recebido investimentos pontuais, como 7 milhões de reais da Stone em 2020, que ajudaram a startup a crescer 10 vezes em faturamento.

A nova rodada de 60 milhões de reais foi liderada pela AXA IM Alts, uma gigante mundial no setor de seguros, com a participação do fundo L4, ligado à B3, e da própria Stone.

A escolha dos investidores foi estratégica.

“Queríamos parceiros que trouxessem mais do que dinheiro,” explica Caribé. Segundo ele, a AXA se alinha à visão da Agilize de oferecer soluções completas, enquanto a L4 traz expertise em conexões no mercado financeiro.

O plano para os R$ 60 milhões inclui:

Expansão da base de clientes: hoje focada em serviços, a Agilize quer atingir ainda mais empreendedores do comércio, setor que já representa 10% dos clientes atuais.

Fortalecimento do Agilize Unique: com mais de 1.500 clientes em apenas um ano, o serviço premium terá novos recursos e maior alcance.

Parcerias estratégicas: o objetivo é se tornar uma plataforma completa para PMEs, incluindo serviços como máquinas de pagamento e crédito consignado.

Com a nova injeção de capital, a startup projeta dobrar o faturamento nos próximos dois anos, consolidando-se como um dos principais players de contabilidade online no Brasil.