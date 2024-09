AWS anuncia investimento de R$ 10 bilhões para expandir data centers no Brasil

A AWS (Amazon Web Services) anunciou nesta quarta-feira, 11, um novo investimento de R$ 10,1 bilhões (US$ 1,8 bilhão) para a expansão de sua infraestrutura de data centers no Brasil até 2034. O aporte visa fortalecer a infraestrutura de nuvem no Estado de São Paulo, atendendo à crescente demanda por serviços de computação em nuvem e inteligência artificial (IA). Esse valor se soma aos R$ 19,2 bilhões (US$ 3,8 bilhões) já investidos pela empresa no país entre 2011 e 2023.

De acordo com a AWS, os investimentos anteriores contribuíram com R$ 24,1 bilhões ao PIB brasileiro e geraram uma média de 10 mil empregos por ano em empresas locais associadas às operações de seus centros de dados. A empresa continua sua estratégia de expandir serviços que possibilitem a transformação digital em larga escala, incluindo ferramentas de inteligência artificial e aprendizado de máquina.

Segundo Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a iniciativa demonstra confiança no potencial econômico do país. "Os investimentos privados são uma ótima notícia para o Brasil", afirmou Alckmin. "Eles garantem crescimento sustentável, com geração de emprego e renda, além de fortalecer o setor de tecnologia."

A infraestrutura da AWS na América do Sul (São Paulo) foi a oitava lançada globalmente, oferecendo recursos como baixa latência e serviços avançados de nuvem. Inaugurada em 2011, conta com três Zonas de Disponibilidade estrategicamente posicionadas para garantir a continuidade dos negócios de seus clientes. Além disso, a infraestrutura da empresa no Brasil inclui pontos de presença em Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo, melhorando o desempenho e reduzindo a latência das aplicações hospedadas.

Iniciativas de desenvolvimento de mão de obra

Além dos investimentos em infraestrutura, a AWS mantém programas de treinamento para qualificar a força de trabalho em computação em nuvem. Desde 2017, a empresa capacitou mais de dois milhões de pessoas na América Latina, incluindo 800 mil no Brasil, buscando criar um mercado de trabalho diversificado e qualificado.

Entre as iniciativas está a colaboração com o Ministério do Desenvolvimento Social para qualificar mulheres beneficiárias do Bolsa Família e a meta de treinar 80 mil pessoas em fundamentos de nuvem até 2025.

Investimentos no Reino Unido

Nesta quarta-feira, 11, a AWS também assumiu o compromisso de investir 8 bilhões de libras (US$ 10,45 bilhões) no Reino Unido nos próximos cinco anos para construir, operar e manter data centers. Analistas e executivos afirmam que muitos clientes corporativos de grande porte começaram a ampliar investimentos em computação em nuvem após uma pausa no ano passado, uma vez que o interesse em IA impulsiona uma retomada do crescimento no mercado de US$ 270 bilhões.