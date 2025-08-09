Este influenciador transformou os seguidores em receita — e viu ela saltar 2.668% em um ano

Hoje, quando uma criança sonha com a profissão do futuro, é grande a chance de ela não pensar em ser presidente ou astronauta. É grande a chance de ela pensar em ser influencer. Uma pesquisa feita pela adtech Inflr em 2022 mostrou que 75% dos jovens brasileiros desejam criar conteúdo, um mercado nacional estimado em US$ 21 bilhões em 2025 segundo dados do Statista.

A ascensão da creator economy ("economia dos criadores", em inglês) também criou uma oportunidade para aqueles que entendem do assunto. De Bauru, São Paulo, os influenciadores Luciano e Thiago Augusto têm 20 milhões de seguidores combinados e uma trajetória extensa na internet.

Luciano trabalha com conteúdo online há mais de 20 anos e hoje é professor de marketing digital. Já Thiago é um influenciador de tecnologia conhecido, com 8,3 milhões de seguidores na conta Jornada Top, no Instagram.

Apesar do mesmo sobrenome, eles não são da mesma família. Thiago foi o primeiro funcionário de Luciano em 2008, numa empresa de treinamento digital para games e programação.

Foi só em 2017, quando decidiram virar sócios, que apostaram no marketing digital. Juntos, eles transformaram a audiência da Jornada Top em um ativo valioso, que se tornou a base da empresa de mesmo nome e seu modelo de negócios. Criada em 2019, a plataforma ensina qualquer pessoa a se tornar influenciadora digital.

Com isso, a dupla transformou as diversas contas que têm nas redes — existe até uma versão da Jornada Top em espanhol — em uma grande fonte de receita. Assim, viu ela saltar de R$ 109,343 em 2023 para R$ 2 milhões em 2024. Esse crescimento de 2.668% garantiu o 2° lugar na categoria de 2 a 5 milhões de reais no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025.

O que é a Jornada Top?

A Jornada Top é um projeto cujo objetivo é ensinar pessoas comuns a ganhar dinheiro com internet, ou seja, a virar um influenciador ou criador de conteúdo.

Os conteúdos nas redes sociais incluem principalmente dicas de tecnologia, marketing digital e como crescer a audiência. O site da marca tem produtos de dropshipping, uma nova vertente de receita da Jornada.

Com o tempo, os fundadores Luciano e Thiago Augusto perceberam o potencial da própria audiência e passaram a vender espaços publicitários diretamente nas próprias redes sociais.

"Transformamos nossa audiência em uma fonte constante de receita", afirma Luciano. Hoje, a Jornada Top gera mais de R$ 8 milhões anuais só com publicidade.

O que faz a Jornada Top crescer?

A empresa combina o alcance orgânico nas redes sociais e o investimento em tráfego pago para vender mais cursos e mentorias.

Além disso, a Jornada Top está diversificando as frentes de receita com uma nova plataforma de inteligência artificial, voltada para auxiliar na criação de conteúdo e engajamento nas redes sociais.

“Nosso diferencial está em ensinar o que funciona para nós. Não estamos apenas passando teoria, mas mostrando como conseguimos viver da internet”, explica Thiago.

O que vem por aí?

Com mais de 20 milhões de seguidores, a Jornada Top está planejando uma expansão para a Espanha e Portugal, aproveitando a audiência crescente nesses países.

A empresa também está desenvolvendo ferramentas para conectar influenciadores e marcas, e, consequentemente, gerar mais receita.

"Queremos ajudar mais pessoas a viverem da internet. Se nossos alunos crescerem, nós também cresceremos", diz Luciano.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.