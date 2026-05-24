Ele transformou uma distribuidora do interior num supermercado de R$ 7,8 bi em Goiás

O setor supermercadista de Goiás é o mais concentrado do Centro-Oeste. Das 1.058 redes pesquisadas pela Associação Brasileira de Supermercados no Ranking ABRAS 2026, apenas 24 são goianas — e só duas figuram entre as cem maiores do Brasil.

No topo, está a Costa Atacadão, do Grupo JC, que somou 7,8 bilhões de reais em 2025 e ocupa a 18ª posição nacional.

A operação atua no formato de atacarejo, modelo híbrido que une atacado e varejo no mesmo ponto de venda, e tem 15 lojas distribuídas entre Goiânia e o Distrito Federal.

Como nasceu a Costa Atacadão

A origem do negócio é mais antiga do que a rede de varejo e nasce de outra ponta da cadeia.

Em 1964, o empresário Jorge Costa fundou em Ceres, no interior de Goiás, uma operação de distribuição que viria a se tornar a JC Distribuição.

A cidade era então uma das frentes pioneiras de colonização do estado, ligada à antiga Colônia Agrícola Nacional de Goiás, e abrigava um ponto logístico estratégico entre o agronegócio nascente e os mercados consumidores do Centro-Oeste.

A JC Distribuição cresceu durante décadas no segmento atacadista. Hoje opera com seis unidades, 200 mil metros quadrados de área de estocagem, 300 caminhões e 15 carretas, com 800 profissionais de vendas em sete estados e mix de mais de 8 mil itens.

Em 2022, a empresa faturou 2,7 bilhões de reais nesse braço, segundo o Ranking ABAD/NielsenIQ 2023, o que a colocou como a quarta maior distribuidora do país na modalidade distribuidor e a oitava no ranking geral.

Quando o varejo entrou na história

O Costa Atacadão, braço de varejo do grupo, é mais recente. A operação começou em 2004 sob a marca Base Atacado, com quatro lojas no Distrito Federal.

A expansão para Goiás veio em 2017, com a primeira unidade em Goiânia já com o nome Atacadão Costa. Em 2020, as duas operações foram unificadas sob a marca Costa Atacadão.

Cada loja tem em média 4 mil metros quadrados e oferece um mix de cerca de 9 mil produtos, abastecidos por aproximadamente 400 fornecedores locais e nacionais. A rede emprega cerca de 2.000 pessoas.

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