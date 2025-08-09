A empresa dele cresceu 522% em 2024 ao reduzir uma dor que toda empresa sente

No início de uma empresa é comum o empreendedor fazer um pouco de tudo — vendas, finanças, recursos humanos, marketing... e a lista segue. A figura de fundador e chefe do negócio é uma só.

A expansão da empresa torna tudo mais complexo. Fica difícil ter o nome de todos os funcionários na ponta da língua. Há tantas decisões a serem tomadas, que certo grau de autonomia para os times é vital para manter a rapidez do negócio.

Nessas horas, muitas empresas investem na contratação de gente gabaritada do mercado para ajudar o negócio a continuar tomando decisões corretas — e, assim, manter o ritmo de crescimento.

Veja o caso da Armor, uma empresa de São Paulo dedicada a inovações no fornecimento de energia a empresas — seja orientando os negócios a migrar para o mercado livre, onde os preços costumam ser mais baixos que os das concessionárias, seja incentivando a construção de usinas solares para aproveitar os benefícios fiscais de uma energia limpa.

Fundada em 2020 por Fred Menezes, Luiz Curado, Lucas Kok e Marcos Ávila, profissionais com experiência na compra e venda de energia em outras companhias, a Armor teve resultados excelentes no ano passado.

Em 12 meses, multiplicou por seis a receita operacional líquida, para 208 milhões de reais. O desempenho garantiu à empresa a primeira posição no Ranking EXAME­ Negócios em Expansão 2025 na categoria de 150 milhões a 300 milhões de reais.

Qual é a função do conselho

Por trás do resultado estão mudanças nas regras do mercado livre de energia, agora mais acessível a pequenas e médias empresas. Em paralelo, a Armor investiu em usinas fotovoltaicas para vender energia limpa a empresas.

Em meio a tudo isso, para lidar com a maior complexidade das operações, recentemente a companhia criou um conselho consultivo com profissionais experientes, como Marcelo Ávila, que já ocupou a vice-presidência da Comerc, uma das principais comercializadoras de energia no país. Ao lado dele, estão Alfredo Menezes, Luiz Cruz e Octávio Moreira, especialistas em finanças, tecnologia e gestão.

O conselho consultivo tem a missão de auxiliar a Armor a lidar com a complexidade das operações e ajudar a empresa a manter o foco no cliente. "Esse time nos traz uma visão estratégica e nos prepara para o futuro", afirma Fred Menezes.

O segredo do crescimento da Armor está em oferecer alternativas mais acessíveis no mercado de energia. A empresa facilitou a migração de mais de 25 mil pequenas e médias empresas para o mercado livre, onde os preços de energia são mais baixos do que os das distribuidoras.

Além disso, a Armor investiu na construção de usinas solares fotovoltaicas. A empresa já tem três usinas em operação e está expandindo para mais estados. "A energia solar tem sido uma aposta forte, pois além de ser limpa, ajuda os clientes a reduzir custos", afirma Menezes.

A Armor não se limita mais a intermediar a compra e venda de energia. Agora, ela oferece soluções completas para seus clientes, incluindo monitoramento de consumo, telemetria e projetos de eficiência energética. O foco é fornecer mais controle sobre o uso de energia e otimizar os custos.

A mudança de foco aconteceu quando a Armor percebeu que o mercado estava evoluindo e a demanda por soluções personalizadas estava crescendo. "Hoje, ajudamos nossos clientes não só a economizar, mas também a otimizar sua operação energética", explica Menezes.

Com a abertura do mercado de energia para consumidores menores, o chamado Grupo B, a Armor se prepara para atender a esse novo segmento. O aumento da adesão ao mercado livre deve continuar a crescer, e a Armor está pronta para expandir sua base de clientes com novas ofertas e soluções customizadas.

Com planos de aumentar sua capacidade de geração solar para 50 megawatts até 2025, a Armor Energia está focada em continuar sua expansão. A empresa também espera aumentar sua base de clientes no mercado livre, com a meta de superar 25 mil empresas atendidas.

Além disso, a Armor vai continuar investindo em soluções sustentáveis, como a eficiência energética e a energia solar. "Nosso objetivo é oferecer soluções completas, que tragam valor real para nossos clientes, sempre com um foco na sustentabilidade", diz Menezes.

A empresa também vê a abertura do mercado para o Grupo B como uma grande oportunidade. A Armor está se preparando para atender a esse novo perfil de consumidor, oferecendo soluções acessíveis e eficientes.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.