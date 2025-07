Vale a pena investir em micro influenciadores? Rede de açaí responde com alta de 47% no faturamento

O que um influenciador com 1 milhão de seguidores e um ator de Hollywood têm em comum? Se você pensou na dificuldade de alcance, acertou. Os megainfluenciadores se aproximam cada dia mais das estrelas, deixando para trás um fator essencial para campanhas de marketing: o engajamento.

Apesar de alcance menor, os nano e micro influenciadores ganham na intimidade e proximidade tão procuradas pelas marcas. Segundo dados da HypeAuditor deste ano, perfis com menos de 25 mil seguidores engajam até 7%, enquanto os de 1 milhão de seguidores engajam apenas 1,3%.

Outro estudo, da Stack Influence, revelou que campanhas que utilizam micro influenciadores têm um retorno sobre investimento (ROI) de até 60% maior em comparação a campanhas com grandes perfis. A rede JAH Açaí, Sorvetes e Picolés testou estratégia baseada nesses dados e conseguiu um aumento de 47% no faturamento da sua principal campanha do ano.

A marca, que projeta faturamento de R$ 180 milhões em 2025, se baseou na combinação entre regionalidade e capacidade de engajamento para ter sucesso em campanha com seus micro influenciadores. O CEO explica:

“Micro influenciadores falam a língua das pessoas

Eles conseguem romper barreiras culturais que poderiam dificultar a comunicação da nossa marca em diferentes regiões. Essa proximidade com o público é algo que não conseguimos alcançar da mesma forma por meio de outros canais”, conta Rafael Corte, CEO da rede.

A estratégia, utilizada na campanha do Dia da Amizade e além, foi desenvolvida em 2020, começando por São Paulo (SP). Ela ganhou escala e hoje funciona a nível nacional.

Segundo Corte, cerca de 12 ativações mensais com criadores de conteúdo partem da própria marca, que seleciona nomes alinhados aos valores da rede. Os franqueados das 180 unidades da JAH Açaí pelo país realizam a mesma estratégia regionalmente. .

“O pensamento é o mesmo para quaisquer lojas, do Mato Grosso ao Rio Grande do Sul. Buscamos influenciadores especializados em temas de gastronomia ou estilo de vida, com mensagens jovens e descontraídas”, completa Corte.

Então vale a pena investir nos microinfluenciadores?

Segundo o executivo, sim. Pela atuação mais direta e melhores custo-benefício sobre valores e engajamento, os micro influenciadores conquistaram os franqueados da marca, que enxergam o reconhecimento regional como determinante para o sucesso da operação.

“Ao investidor, esta é a chance de impulsionar a loja com aporte controlado e retorno palpável. Para a rede, é uma maneira de reforçar nossa identidade jovem e digital”, conclui Corte.

