O plano da Sicolos para levar automação inteligente a empresas de todos os portes

Automação já não é mais sinônimo apenas de robôs repetindo tarefas. A nova era é de automação inteligente — aquela que aprende, interpreta dados e até toma decisões. É a evolução natural da automação tradicional, agora impulsionada por tecnologias como inteligência artificial (IA), intelligent document processing (IDP), agentes de IA e processamento de linguagem natural.

E o mercado está pronto para esse salto: segundo estudos do Gartner, três em cada dez empresas vão automatizar mais da metade de suas atividades até 2026.

Foi apostando nesse futuro que, em 2010, Márcio Cossari, então consultor de TI, decidiu dar um salto ousado: criar uma empresa 100% brasileira, focada em transformar processos de negócios com tecnologia de ponta. Nascia assim a Sicolos.

O nome surgiu de uma onomaturgia inspirada na palavra “ciclo”, remetendo à ideia de evolução e transformação contínuas. A escolha traduz o compromisso com a automação inteligente com propósito — um processo permanente de inovação, impacto e entrega de valor real aos clientes. O que começou com a representação de um software americano deu origem a um portfólio robusto, que hoje atende mais de 50 clientes por ano em setores como saúde, finanças, indústria, agronegócio, energia e serviços.

Nos últimos três anos, a Sicolos tem registrado uma trajetória de crescimento sustentado, com aumentos anuais de 15% no faturamento e 12% na ampliação da equipe. “Atuamos com um propósito claro: levar a automação a um novo patamar”, observa Cossari. "Nossa missão é transformar processos corporativos com a tecnologia adequada, garantindo o foco em resultados práticos para o cliente”, afirma.

De consultoria a parceira estratégica de grandes players

Como muitas startups, a trajetória começou com o esforço solitário do fundador, que conduziu o negócio até conquistar fôlego e uma base sólida — abrindo caminho para as primeiras contratações e a criação de um time dedicado à automação. Com o amadurecimento do negócio, em 2018 a Sicolos estruturou sua operação comercial e técnica e começou a fechar contratos maiores. “Não entregamos apenas um robô ou um script, mas sim um código limpo e escalável, com governança, além de suporte para a fluidez e evolução de melhorias contínuas. Essa qualidade mantém os clientes com a Sicolos”, explica Luis Calil, diretor comercial.

A estratégia funcionou. A empresa se especializou em soluções que unem automação, leitura de documentos e inteligência artificial, consolidando parcerias estratégicas com gigantes da tecnologia. Entre elas, destacam-se a Microsoft — cuja Power Platform, com o Power Automate e Power Apps, é amplamente utilizada nos projetos da Sicolos — e a Philips, com quem desenvolve iniciativas voltadas para a transformação digital na área da saúde.

Outro case veio de uma rede especializada em montagem e instalação de móveis e eletrodomésticos. Com picos de até 55 mil fotos analisadas por mês para comprovação dos serviços executados, a checagem manual e visual era demorada, por amostragem, e sujeita a erros. A Sicolos desenvolveu uma solução com RPA e IA integrada ao aplicativo operacional da empresa — utilizado pelos prestadores de serviço para aceitar tarefas, executar atividades e enviar os registros de cada atendimento. Agora, 100% das imagens são analisadas em tempo real: se a foto estiver fora do padrão, o sistema a rejeita imediatamente e solicita uma nova. “Hoje, tudo é validado em segundos”, explica Cossari.

Automação para todos

O próximo passo da Sicolos é ampliar a presença em setores estratégicos e tornar a automação mais acessível, sem deixar de lado a qualidade, segurança e governança. A queda no custo das plataformas abriu espaço para que empresas de médio porte tenham automações cada vez mais inteligentes, disponíveis 24 horas por dia.

“A automação deixou de ser recurso de grandes empresas ou multinacionais. Hoje, com a redução dos custos, empresas de diversos portes e segmentos podem estruturar projetos que tragam eficiência, prontidão e escalabilidade sem investir fortunas”, diz Cossari.

Com metodologia própria, equipe multidisciplinar e um plano de expansão contínuo, a Sicolos quer deixar de ser apenas fornecedora de tecnologia para se consolidar como parceira-chave da transformação digital no Brasil e exterior.

“Os clientes ficam conosco porque entregamos qualidade que transmite confiança durante todo o processo: eles sabem que vamos resolver. Por isso, criamos uma parceria forte com empresas, executivos, profissionais e colaboradores. Em cada projeto, estabelecemos um vínculo muito saudável e perene com todos os envolvidos”, completa.