Melhores dos Negócios Internacionais 2025: veja as categorias da premiação

Em 2025, o prêmio Melhores dos Negócios Internacionais chega à sua segunda edição, consolidando-se como uma das principais premiações de reconhecimento às empresas brasileiras que se destacam no cenário global.

Criado para mapear e valorizar iniciativas de internacionalização bem-sucedidas, o evento reflete o crescente protagonismo do Brasil no comércio exterior e a capacidade do país em competir em mercados cada vez mais exigentes.

A iniciativa é fruto de uma parceria estratégica entre a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e a EXAME, a fim de reconhecer trajetórias inspiradoras e práticas inovadoras que sirvam de referência para outros empreendedores e executivos.

O prêmio se propõe a estimular o debate sobre competitividade e inovação, evidenciando que o sucesso no cenário internacional exige mais do que qualidade nos produtos e serviços. Envolve estratégia, adaptação cultural, investimento em tecnologia e visão de longo prazo.

Mais do que um reconhecimento pontual, a premiação funciona como um termômetro das tendências e oportunidades que moldam o comércio global.

Melhores dos Negócios Internacionais 2025

Com inscrições abertas, o Melhores dos Negócios Internacionais 2025 conta com 18 categorias. São elas:

1. Empresa Exportadora do Ano - Micro, Pequenas ou Médias Empresas

Homenagem a uma empresa brasileira exportadora, classificada como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EEP) ou Empresa de Médio Porte (EMP), que seja cliente ApexBrasil, e que tenha se destacado em seu processo de internacionalização.

Não haverá inscrição para esta categoria.

2. Empresa Exportadora do Ano – Grandes Empresas

Homenagem a uma empresa brasileira exportadora, classificada como Empresa de Grande Porte (EGP) que seja cliente ApexBrasil e que tenha mais se destacado em seu processo de internacionalização.

Não haverá inscrição para esta categoria.

3. Promoção da sociobiodiversidade

Reconhece empresas exportadoras que adotam práticas inovadoras de sustentabilidade ambiental e social, promovendo o conhecimento cultural das populações tradicionais e o desenvolvimento das comunidades locais.

4. Desenvolvimento regional

Destaca empresas que impactam positivamente o desenvolvimento econômico, social e ambiental das regiões Norte e Nordeste, a partir da atividade exportadora.

5. Liderança e diversidade

Reconhece empresas exportadoras que adotam o compromisso público com a diversidade e a inclusão em sua liderança, promovendo a equidade de oportunidades e a valorização de grupos historicamente sub-representados.

6. Cooperativismo

Reconhece a cooperativa que mais se destacou na promoção da inclusão produtiva, geração de renda e desenvolvimento sustentável por meio da atividade exportadora, com impacto positivo nas comunidades envolvidas.

7. Indústria – Micro, Pequenas ou Médias Empresas

Reconhece empresas do setor industrial, classificadas como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EEP) ou Empresa de Médio Porte (EMP), que adotaram estratégias e iniciativas impactantes para melhorar seu desempenho exportador, expandindo mercados e parcerias.

8. Indústria – Grandes Empresas

Reconhece empresas do setor industrial, classificadas como Empresa de Grande Porte (EGP), que adotaram estratégias e iniciativas impactantes para melhorar seu desempenho exportador, expandindo mercados e parcerias.

9. Comerciais exportadoras

Reconhece comerciais exportadoras, cujas estratégias, iniciativas ou projetos tenham gerado impacto significativo no desempenho exportador.

10. Serviços - Micro, Pequenas ou Médias Empresas

Reconhece empresas do setor de serviços, classificadas como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EEP) ou Empresa de Médio Porte (EMP), que adotaram estratégias e iniciativas impactantes para melhorar o seu desempenho exportador, expandindo a sua presença internacional.

11. Serviços – Grandes Empresas

Reconhece empresas do setor de serviços, classificadas como Empresa de Grande Porte (EGP), que adotaram estratégias e iniciativas impactantes para melhorar o seu desempenho exportador, expandindo a sua presença internacional.

12. Agro - Micro, Pequenas ou Médias Empresa

Reconhece empresas do setor de alimentos, bebidas e agronegócios, classificadas como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EEP) ou Empresa de Médio Porte (EMP), que adotaram estratégias e iniciativas impactantes para melhorar o seu desempenho exportador, expandindo a sua presença internacional.

13. Agro - Grandes Empresas

Reconhece empresas do setor de alimentos, bebidas e agronegócios, classificadas como Empresa de Grande Porte (EGP), que adotaram estratégias e iniciativas impactantes para melhorar o seu desempenho exportador, expandindo a sua presença internacional.

14. Promoção digital

Destaca empresas que utilizaram soluções digitais para impulsionar as suas exportações, melhorando o posicionamento de marca no exterior através de estratégias digitais inovadoras.

15. Startup

Destaca startups que combinam inovação, sustentabilidade e impacto econômico e social, demonstrando adaptação e crescimento internacional.

16. Investimento estrangeiro

Destaca empresas, com operação no Brasil, que investiu recursos estrangeiros no Brasil ou recebeu investimento estrangeiro direto, cujos investimentos tenham gerado impacto positivo econômico e social.

17. Destaque projeto setorial agro

Reconhece o projeto setorial de alimentos, bebidas ou agronegócio, que melhor articulou ações de promoção comercial e fortalecimento da imagem do setor no exterior, com foco em resultados concretos de internacionalização, diversificação de empresas atendidas, sustentabilidade e abertura de novos mercados.

Categoria exclusiva para entidades setoriais.

18. Destaque projeto setorial indústria e serviços

Reconhece o projeto setorial de indústria ou serviços, que melhor articulou ações de promoção comercial e fortalecimento da imagem do setor no exterior, com foco em resultados concretos de internacionalização, diversificação de empresas atendidas, sustentabilidade e abertura de novos mercados.

Categoria exclusiva para entidades setoriais.

Quem pode se inscrever

Podem concorrer ao prêmio empresas, cooperativas, startups, comerciais exportadoras, entidades setoriais, fundos de participação e sociedades de investimento que atendem aos critérios de avaliação em cada uma das 18 categorias.

Para participar, clique aqui para ler o regulamento e se inscrever gratuitamente. As inscrições ficam abertas até 07 de setembro.